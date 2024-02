https://ukraina.ru/20240201/1053018192.html

Специальный саммит ЕС: только об Украине, но без Украины

Специальный саммит ЕС: только об Украине, но без Украины - 01.02.2024 Украина.ру

Специальный саммит ЕС: только об Украине, но без Украины

В четверг, 1 февраля, состоится спецсаммит ЕС, который будет практически полностью посвящён Украине. Ставки высоки: Киев рассчитывает на 50 из дополнительных 64,4 миллиардов евро в бюджете ЕС.

Лидеры 26 стран Европейского Союза на специальном саммите в Брюсселе намерены попробовать со второй попытки уговорить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дать согласие на предоставление Украине новой программы помощи в 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Формально слова «Украина» в повестке дня саммита нет, там вообще всего один пункт – внесение изменений в многолетний бюджет ЕС (Multiannual Financial Framework, MFF). Однако большая часть новых расходов предназначена именно Киеву.Как сказано в пояснительной записке на сайте Европейского Совета, «перед лицом беспрецедентных и неожиданных вызовов, включая агрессивную войну России против Украины, глобальную пандемию COVID-19 и рост процентных ставок, долгосрочный бюджет ЕС необходимо усилить».Именно в этом контексте был предложен среднесрочный пересмотр MFF на 2021-2027 годы, который включает создание «Украинского фонда» для обеспечения долгосрочной стабильности Украины и платформы стратегических технологий для Европы (STEP), чтобы сделать Европу более конкурентоспособной.На обсуждение лидеров ЕС выносится дополнительный финансовый пакет в размере 64,6 миллиардов евро, который должен быть потрачен на такие новые приоритеты: 50 миллиардов евро на создание «Украинского фонда» (17 миллиардов евро в виде грантов и 33 миллиарда евро в виде кредитов), 2 миллиарда евро на миграцию и управление границами, 7,6 млрд евро на политику соседства сотрудничества со странами мира, 1,5 миллиарда евро для Европейского фонда обороны в рамках нового инструмента STEP, 2 миллиарда евро на инструменты гибкости ЕС, и 1,5 миллиарда евро – в резерв солидарности и чрезвычайной помощи.То есть для Киева предполагается выделение почти 78% всех новых затрат в бюджете ЕС. Кроме этого, проект итогового заявления саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, оставляет открытым важный вопрос: пообещают ли лидеры ЕС также внести еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в «Европейский фонд мира», который используется для финансирования поставок оружия Киеву». Идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект заявления в квадратных скобках. Это означает, что этот вопрос все еще является предметом обсуждения, указывает агентство. По данным Reuters, против выделения этих денег выступает Германия.Весь описанный выше пакет дополнений к MFF Брюссель пытался протолкнуть ещё на саммите Европейского Союза 14-15 декабря 2023 года, но тогда на него наложил вето премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – собственно, именно поэтому и пришлось собирать специальный саммит. И последние дни перед ним выдались весьма жаркими.В минувшую субботу, 27 января, Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины. По словам Виктора Орбана, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, «если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, продолжим ли мы присылать эти деньги или нет».Орбан отметил, что это ежегодное утверждение также должно происходить единогласно всеми членами ЕС, то есть по сути это означает возможность для Будапешта ежегодно блокировать помощь Киеву. «К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство ежегодного шантажа ... Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза», – заявил венгерский премьер 30 января.Это было уже после того, как в воскресенье британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на документ Совета ЕС сообщило, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Киеву. По данным FT, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики страны. Было отмечено, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением «напугать рынки».В ответ советник и однофамилец венгерского премьера, Балаж Орбан, написал в социальной сети Х*: «Брюссель шантажирует Венгрию так, будто завтра не наступит, несмотря на то, что мы предложили компромисс. Теперь совершенно ясно: это шантаж, который не имеет ничего общего с верховенством права. И теперь они даже не пытаются это скрыть! Что бы ни произошло, в Брюсселе нужны изменения!»Видимо, в Брюсселе поняли, что перегнули палку, потому что уже 31 января The Financial Times опубликовала материал под заголовком «ЕС протягивает Виктору Орбану оливковую ветвь, чтобы разблокировать помощь Украине». В нём сказано, что Брюссель сделал предложение премьер-министру Венгрии в попытке заручиться его поддержкой в вопросе финансовой помощи для Киева в размере 50 миллиардов евро.Согласно проекту решения саммита ЕС, новое предложение предполагает проведение ежегодных обзоров помощи Украине в течение следующих четырех лет. Однако, вопреки требованиям Орбана, ни одна страна ЕС не сможет наложить вето на продолжение помощи после каждого пересмотра. «Европейский Совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций относительно подхода ЕС к ситуации, сложившейся в результате агрессивной войны России против Украины», – говорится в проекте.Как отмечает издание, пока непонятно, согласится ли Венгрия на такое предложение, поскольку Будапешт не только требует возможности ежегодно накладывать вето на деньги для Украины, но и не желает участвовать в повышении расходов на обслуживание совместных заимствований ЕС для фонда восстановления.По мнению FT, возможным вариантом решения проблемы было бы продление существующей схемы кредитования расходов ЕС на 2024 год. Это может быть сделано квалифицированным большинством голосов, что позволит обойти требование единогласия. 26 стран-членов ЕС должны будут создать две отдельные межправительственные схемы, чтобы позволить блоку перечислять Украине гранты и кредиты в течение оставшегося периода.«Однако такое решение является дорогостоящим и громоздким, поскольку во многих странах оно потребует одобрения парламента. Неспособность единогласно принять помощь Украине также поставит под сомнение возможность принятия лидерами Евросоюза дополнительных расходов на миграцию и оборону, являющихся частью более широкого обновления бюджета ЕС» – отмечает британское издание.Кроме всего прочего, позицию Киева ныне можно описать словами Остапа Бендера: «Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Если Виктор Орбан готов проголосовать за передачу Украине в 2024 году четверти от 50 миллиардов евро (то есть 12,5 млрд), то ЕС собирается выделить Киеву в этом году 21,2 миллиарда евро только военной помощи.Это следует из внутреннего документа, подготовленного Европейской комиссией и дипломатическим органом ЕС, с которым ознакомилась брюссельская редакция портала POLITICO. В документе подчёркивается, что цифра в 21,2 миллиарда евро на этот год является «предварительной» оценкой, основанной на деталях, предоставленных «ограниченным числом» стран-членов ЕС.Примечательно, что примерно такая же сумма – 21 миллиард евро – предназначена для Венгрии в бюджете и фондах ЕС, но ныне заморожена под предлогом нарушения принципа верховенства права в этой стране. При этом в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) считают, что серьезные юридические препятствия, не позволят Брюсселю навсегда приостановить финансирование Будапешта, об этом 30 января написал портал Euractive.По состоянию на вечер 31 января попытки уговорить Орбана продолжались. Как сообщило агентство Reuters в 4 утра по московскому времени 1 февраля, «пока неясно, согласится ли Орбан на сделку, посол Венгрии в ЕС заявил своим коллегам на подготовительной встрече в среду, что Будапешт по-прежнему хочет иметь право вето».При этом сам венгерский премьер 31 января встретился с фермерами, которые протестовали в центре Брюсселя с требованиями большей поддержки со стороны властей. Он раскритиковал «гораздо более мягкие правила», введённые ЕС для украинского сельского хозяйства, что «создает несправедливую конкурентную ситуацию».«Первыми от этого страдаем мы – поляки, словаки, венгры, которые живут в непосредственном соседстве с Украиной. Но рано или поздно эта угроза, эти потери дойдут до глубины Европы и будут ощутимы здесь, в Брюсселе, во Франции, в Испании. Еврокомиссия должна ставить интересы европейских фермеров над украинскими, а не наоборот», – зачвил Орбан.Поэтому, считает премьер Венгрии, украинский импорт надо полностью прекратить, а руководство в Брюсселе полностью сменить, потому что «эти лидеры никогда не примут решений, которые будут полезными для фермеров».Стоит отметить, что 1 февраля несколько фермерских организаций Бельгии, в том числе Валлонская ассоциация фермеров, Федерация молодых фермеров, а также делегации испанских, португальских и итальянских сельскохозяйственных организаций, планируют пикетирование саммита ЕС, собираясь приехать на тракторах в «Европейский квартал» в центре Брюсселя.Хотя вопрос украинского сельскохозяйственного импорта в ЕС отсутствует в повестке дня саммита, эта тема точно будет обсуждаться на нём. Во время визита в Швецию 31 января президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что будет просить «о некоторых очень конкретных вещах» для интересов французских фермеров. Среди них – ограничения для импорта мяса птицы и зерна с Украины.При этом Еврокомиссия в тот же день официально предложила ещё на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители (автономные торговые меры) для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия).Для трёх видов украинской продукции – мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм «экстренного торможения», чтобы «стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах». Это означает, что в случае превышения данных объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы. Однако вряд ли это устроит европейских фермеров, ведь в 2022-2023 годах импорт мяса птицы в ЕС с Украины вырос на 50%, куриных яиц – на 130%, а сахара – на 1000%.

