https://ukraina.ru/20240201/1053009936.html

"Киев заиграется в шашки": военный эксперт объяснил, как Украина может "прозевать" наступление армии РФ

"Киев заиграется в шашки": военный эксперт объяснил, как Украина может "прозевать" наступление армии РФ - 01.02.2024 Украина.ру

"Киев заиграется в шашки": военный эксперт объяснил, как Украина может "прозевать" наступление армии РФ

Противник не знает, где будет наступать армия РФ. Хотя Украина знает, что российское командование готовит войска. Но если Киев заиграется в ротацию и маневры, он может пропустить момент наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T04:30

2024-02-01T04:30

2024-02-01T04:30

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Западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой на фронте. ВСУ подвозят натовскую технику, но не могут пробить российскую эшелонированную оборону, рассказал эксперт.При этом противник не знает, где будет наступать армия РФ. Хотя он видит, что Россия готовит войска. Это и есть наша стратегическая инициатива на фронте, ВСУ этим похвастаться не могут, добавил редактор.Украине приходится маневрировать и проводить ротацию. Но если Киев "заиграется в эти шашки", он пропустит момент наступления ВС РФ. Если это произойдет, никакие резервы и бросание в бой техники не позволят ВСУ становить продвижение России, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1052991447.html

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новости, россия, украина, сво, наступление, резервы, военная техника, фронт, вооружение, всу