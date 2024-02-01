"Киев заиграется в шашки": военный эксперт объяснил, как Украина может "прозевать" наступление армии РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України / Перейти в фотобанкВсу зима бронетранспортер оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Противник не знает, где будет наступать армия РФ. Хотя Украина знает, что российское командование готовит войска. Но если Киев заиграется в ротацию и маневры, он может пропустить момент наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой на фронте. ВСУ подвозят натовскую технику, но не могут пробить российскую эшелонированную оборону, рассказал эксперт.
При этом противник не знает, где будет наступать армия РФ. Хотя он видит, что Россия готовит войска. Это и есть наша стратегическая инициатива на фронте, ВСУ этим похвастаться не могут, добавил редактор.
"Мы ждем момента, который произвел бы кумулятивный эффект. Прорыв (обороны ВСУ. - Ред.) может быть как на одном участке фронта, так и на нескольких. Это сложная стратегическая операция, которую мы давно не проводили. Да, могут быть какие-то ошибки. Но самое главное — сберечь жизни наших военнослужащих", - подчеркнул Леонков.
Украине приходится маневрировать и проводить ротацию. Но если Киев "заиграется в эти шашки", он пропустит момент наступления ВС РФ. Если это произойдет, никакие резервы и бросание в бой техники не позволят ВСУ становить продвижение России, заключил собеседник Украина.ру.
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