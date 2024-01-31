https://ukraina.ru/20240131/1053003652.html

"Очевидным остается одно". Кремль отреагировал на информацию об отставке Залужного

"Очевидным остается одно". Кремль отреагировал на информацию об отставке Залужного - 31.01.2024 Украина.ру

"Очевидным остается одно". Кремль отреагировал на информацию об отставке Залужного

В Кремле следят за информацией об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил 31 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-01-31T13:46

2024-01-31T13:46

2024-01-31T13:46

новости

валерий залужный

кремль

дмитрий песков

украина

россия

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"Конечно, следят (в Кремле ) <...> Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно, это однозначно", - сказал Песков.По его словам, провалившееся контрнаступление и проблемы на фронте приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима и "в военной верхушке, и гражданской"."Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция", - подчеркнул официальный представитель Кремля.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники писала, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Залужного.

https://ukraina.ru/20240131/1052995299.html

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новости, валерий залужный, кремль, дмитрий песков, украина, россия