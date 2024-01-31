"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай - 31.01.2024 Украина.ру
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"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай
"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай - 31.01.2024 Украина.ру
"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании шерп и су-шерп БРИКС рассказал об отношении Запада к инициативам Бразилии и КНР
2024-01-31T13:11
2024-01-31T13:11
новости
сергей лавров
мир
мид
"формула мира"
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Западу ничего не нужно от Бразилии и КНР, голоса представителей этих стран нужны только для того, чтобы их посчитали, рассказал Лавров. Министр иностранных дел считает, что это "полное неуважение и полное игнорирование любого мнения, кроме собственного". "Вообще ничего не нужно. Только приехать и посидеть. Чтобы их посчитали арифметически, и потом представили Миру новую рекордную цифру. Всё это будет записано в актив "формулы мира" Зеленского" - сказал министр. Украинская "формула мира" - список абстрактных требований к России и странам Запада по специальной военной операции на Украине. В частности Киев требует отдать Украине новые регионы России, ужесточить антироссийвкие экономические санкции, закрепить финансирование Украины за счет средств западных государств. Глава МИД России Сергей Лавров назвал "формулу мира" ультиматумом России, добавив, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя представляет внешнеполитическими деятелями.
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новости, сергей лавров, мир, мид, "формула мира"
Новости, Сергей Лавров, мир, МИД, "формула мира"

"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай

13:11 31.01.2024
 
© AP / Eduardo Munoz Alvarez
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP / Eduardo Munoz Alvarez
Читать в
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании шерп и су-шерп БРИКС рассказал об отношении Запада к инициативам Бразилии и КНР
Западу ничего не нужно от Бразилии и КНР, голоса представителей этих стран нужны только для того, чтобы их посчитали, рассказал Лавров. Министр иностранных дел считает, что это "полное неуважение и полное игнорирование любого мнения, кроме собственного".
"Вообще ничего не нужно. Только приехать и посидеть. Чтобы их посчитали арифметически, и потом представили Миру новую рекордную цифру. Всё это будет записано в актив "формулы мира" Зеленского" - сказал министр.
Украинская "формула мира" - список абстрактных требований к России и странам Запада по специальной военной операции на Украине. В частности Киев требует отдать Украине новые регионы России, ужесточить антироссийвкие экономические санкции, закрепить финансирование Украины за счет средств западных государств. Глава МИД России Сергей Лавров назвал "формулу мира" ультиматумом России, добавив, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя представляет внешнеполитическими деятелями.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
10:22
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом РоссииТак называемая "мирная формула Зеленского" - это просто ультиматум России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 января выступая на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС
 
НовостиСергей ЛавровмирМИД"формула мира"
 
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