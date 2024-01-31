https://ukraina.ru/20240131/1053002524.html

"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай

"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай - 31.01.2024 Украина.ру

"Приехать и посидеть". Лавров объяснил, зачем Западу Бразилия и Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании шерп и су-шерп БРИКС рассказал об отношении Запада к инициативам Бразилии и КНР

2024-01-31T13:11

2024-01-31T13:11

2024-01-31T13:11

новости

сергей лавров

мир

мид

"формула мира"

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Западу ничего не нужно от Бразилии и КНР, голоса представителей этих стран нужны только для того, чтобы их посчитали, рассказал Лавров. Министр иностранных дел считает, что это "полное неуважение и полное игнорирование любого мнения, кроме собственного". "Вообще ничего не нужно. Только приехать и посидеть. Чтобы их посчитали арифметически, и потом представили Миру новую рекордную цифру. Всё это будет записано в актив "формулы мира" Зеленского" - сказал министр. Украинская "формула мира" - список абстрактных требований к России и странам Запада по специальной военной операции на Украине. В частности Киев требует отдать Украине новые регионы России, ужесточить антироссийвкие экономические санкции, закрепить финансирование Украины за счет средств западных государств. Глава МИД России Сергей Лавров назвал "формулу мира" ультиматумом России, добавив, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя представляет внешнеполитическими деятелями.

https://ukraina.ru/20240131/1052998165.html

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новости, сергей лавров, мир, мид, "формула мира"