Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко - 17.06.2026 Украина.ру
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Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко
Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко - 17.06.2026 Украина.ру
Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" прокомментировал инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш и спрогнозировал его возможные последствия
2026-06-17T14:19
2026-06-17T14:19
видео
россия
украина
европа
дональд трамп
ростислав ищенко
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Также он объяснил, чем вызваны метания президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта и рассказал, нужно ли переименовывать всё, что связано с Украиной в России: 00:4000:40 – Инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш: что это было? 13:2813:28 – Почему суд в Гааге встал на сторону России в споре с Украиной по использованию акватории Чёрного и Азовского морей? 26:5326:53 – Саммит G7 во Франции: чем вызваны новые метания Трампа? 40:0540:05 – Нужно ли переименовать всё, что в России связано с Украиной?
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видео, россия, украина, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру

Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко

14:19 17.06.2026
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" прокомментировал инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш и спрогнозировал его возможные последствия
Также он объяснил, чем вызваны метания президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта и рассказал, нужно ли переименовывать всё, что связано с Украиной в России:
00:40
00:40 – Инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш: что это было?
13:2813:28 – Почему суд в Гааге встал на сторону России в споре с Украиной по использованию акватории Чёрного и Азовского морей?
26:5326:53 – Саммит G7 во Франции: чем вызваны новые метания Трампа?
40:0540:05 – Нужно ли переименовать всё, что в России связано с Украиной?
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