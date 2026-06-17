https://ukraina.ru/20260617/reshenie-uzhe-prinyato-kto-v-evrope-gotov-poyti-na-bolshuyu-voynu-s-rossiey--ischenko-1080314902.html
Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко
Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко - 17.06.2026 Украина.ру
Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" прокомментировал инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш и спрогнозировал его возможные последствия
2026-06-17T14:19
2026-06-17T14:19
2026-06-17T14:19
видео
россия
украина
европа
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080313701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a97e0534941a5bb54e2aa600b31426d.png
Также он объяснил, чем вызваны метания президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта и рассказал, нужно ли переименовывать всё, что связано с Украиной в России: 00:4000:40 – Инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш: что это было? 13:2813:28 – Почему суд в Гааге встал на сторону России в споре с Украиной по использованию акватории Чёрного и Азовского морей? 26:5326:53 – Саммит G7 во Франции: чем вызваны новые метания Трампа? 40:0540:05 – Нужно ли переименовать всё, что в России связано с Украиной?
россия
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080313701_446:0:1886:1080_1920x0_80_0_0_4a12ff098e9a0e069db29cbd94568ee4.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру
Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" прокомментировал инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш и спрогнозировал его возможные последствия
Также он объяснил, чем вызваны метания президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта и рассказал, нужно ли переименовывать всё, что связано с Украиной в России: 00:40
00:40 – Инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш: что это было?
13:2813:28
– Почему суд в Гааге встал на сторону России в споре с Украиной по использованию акватории Чёрного и Азовского морей?
26:5326:53
– Саммит G7 во Франции: чем вызваны новые метания Трампа?
40:0540:05
– Нужно ли переименовать всё, что в России связано с Украиной?