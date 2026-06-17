https://ukraina.ru/20260617/reshenie-uzhe-prinyato-kto-v-evrope-gotov-poyti-na-bolshuyu-voynu-s-rossiey--ischenko-1080314902.html

Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко

Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко - 17.06.2026 Украина.ру

Решение уже принято: кто в Европе готов пойти на большую войну с Россией – Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" прокомментировал инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш и спрогнозировал его возможные последствия

2026-06-17T14:19

2026-06-17T14:19

2026-06-17T14:19

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дональд трамп

ростислав ищенко

украина.ру

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Также он объяснил, чем вызваны метания президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта и рассказал, нужно ли переименовывать всё, что связано с Украиной в России: 00:4000:40 – Инцидент с российским фрегатом и британской яхтой в проливе Ла-Маш: что это было? 13:2813:28 – Почему суд в Гааге встал на сторону России в споре с Украиной по использованию акватории Чёрного и Азовского морей? 26:5326:53 – Саммит G7 во Франции: чем вызваны новые метания Трампа? 40:0540:05 – Нужно ли переименовать всё, что в России связано с Украиной?

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