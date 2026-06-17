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Польша желает поживиться на Украине за счёт России
Польша желает поживиться на Украине за счёт России - 18.06.2026 Украина.ру
Польша желает поживиться на Украине за счёт России
За счёт украденной российской собственности и на контрактах по восстановлению Украины Польша хотела бы заработать деньги. Об этом заявил заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T20:57
2026-06-17T20:57
2026-06-18T08:45
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бизнес
восточная европа
восточное партнерство
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"Каждый хотел бы, помогая Украине, тоже заработать", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.Он отметил, что восстановление Украины это тоже "большой бизнес", открывающий "широкие перспективы для польской экономики"."Здесь собираются политические лидеры и компании со всего мира и обсуждают, как использовать деньги — а это большие деньги, возможно, в том числе из российских репараций или замороженных российских средств, — так что каждый хотел бы, помогая Украине, также и заработать, короче говоря", — заявил Дональд Туск.Так глава правительства Польши прокомментировал подготовку к конференции в Гданьске, посвящённой обсуждению восстановления Украины после СВО."В 1938 году Черчилль назвал Польшу "гиеной Европы". Время идёт, но кое-что остается прежним", - - отметили комментаторы телеграм-канала Украина.руРанее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии.Ранее на эту тему: Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, черчилль, россия, украина.ру, восстановление, бизнес, восточная европа, восточное партнерство, ес, замороженные активы, мир без границ
Новости, Украина, Польша, Черчилль, Россия, Украина.ру, восстановление, бизнес, Восточная Европа, Восточное партнерство, ЕС, замороженные активы, Мир без границ
Польша желает поживиться на Украине за счёт России
20:57 17.06.2026 (обновлено: 08:45 18.06.2026)
За счёт украденной российской собственности и на контрактах по восстановлению Украины Польша хотела бы заработать деньги. Об этом заявил заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
"Каждый хотел бы, помогая Украине, тоже заработать", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он отметил, что восстановление Украины это тоже "большой бизнес", открывающий "широкие перспективы для польской экономики".
"Здесь собираются политические лидеры и компании со всего мира и обсуждают, как использовать деньги — а это большие деньги, возможно, в том числе из российских репараций или замороженных российских средств, — так что каждый хотел бы, помогая Украине, также и заработать, короче говоря", — заявил Дональд Туск.
Так глава правительства Польши прокомментировал подготовку к конференции в Гданьске, посвящённой обсуждению восстановления Украины после СВО.
"В 1938 году Черчилль назвал Польшу "гиеной Европы". Время идёт, но кое-что остается прежним", - - отметили комментаторы телеграм-канала Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии.
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