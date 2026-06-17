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Польша желает поживиться на Украине за счёт России

Польша желает поживиться на Украине за счёт России - 18.06.2026 Украина.ру

Польша желает поживиться на Украине за счёт России

За счёт украденной российской собственности и на контрактах по восстановлению Украины Польша хотела бы заработать деньги. Об этом заявил заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T20:57

2026-06-17T20:57

2026-06-18T08:45

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"Каждый хотел бы, помогая Украине, тоже заработать", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.Он отметил, что восстановление Украины это тоже "большой бизнес", открывающий "широкие перспективы для польской экономики"."Здесь собираются политические лидеры и компании со всего мира и обсуждают, как использовать деньги — а это большие деньги, возможно, в том числе из российских репараций или замороженных российских средств, — так что каждый хотел бы, помогая Украине, также и заработать, короче говоря", — заявил Дональд Туск.Так глава правительства Польши прокомментировал подготовку к конференции в Гданьске, посвящённой обсуждению восстановления Украины после СВО."В 1938 году Черчилль назвал Польшу "гиеной Европы". Время идёт, но кое-что остается прежним", - - отметили комментаторы телеграм-канала Украина.руРанее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии.Ранее на эту тему: Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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