https://ukraina.ru/20260617/ukrainskie-raskolniki-rasskazali-skandalnye-podrobnosti-pozhara-v-kievo-pecherskoy-lavre-1080327269.html

Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре

Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре - 17.06.2026 Украина.ру

Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре

Украинские сектанты помогают пропагандистам обосновать версию о "российском ударе" по Киево-Печерской лавре накануне поездки Владимира Зеленского на саммит G7. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T18:26

2026-06-17T18:26

2026-06-17T18:26

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Глава раскольнической ПЦУ Сергей Думенко в интервью украинскому ТВ рассказал, при каких обстоятельствах узнал про удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.Отвечая на вопрос журналистки, он заявил, что получил информацию почти сразу от монаха Феодосиевского монастыря."Узнал сразу, практически через несколько минут после того, как это произошло. Рядом с нами находится Феодосиевский монастырь, и один из монахов как раз был на колокольне и снимал в этот период. И когда я узнал, то сразу даже не поверил, что это произошло на самом деле, потому что это ужасно", - заявил глава секты.Популярный блогер Мирослава Бердник напоминает, что 3 апреля 2026 года синод ПЦУ переселил монахов из отнятого у канонической Церкви Феодосиевского монастыря в Киево-Печерскую лавру, а в обители основал женский монастырь."Что делал ночью в женском монастыре, да ещё и во время воздушной тревоги монах на колокольне, и что именно он снимал (снимать во время обстрелов запрещено - за это на Украине срок), Сергей Думенко не уточнил", - отметил тг-канал.Ранее на эту тему: Пожар в Лавре ожидаемо оказался выгоден последователям БандерыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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