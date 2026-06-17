Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре - 17.06.2026 Украина.ру
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Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре
Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре - 17.06.2026 Украина.ру
Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре
Украинские сектанты помогают пропагандистам обосновать версию о "российском ударе" по Киево-Печерской лавре накануне поездки Владимира Зеленского на саммит G7. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T18:26
2026-06-17T18:26
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Глава раскольнической ПЦУ Сергей Думенко в интервью украинскому ТВ рассказал, при каких обстоятельствах узнал про удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.Отвечая на вопрос журналистки, он заявил, что получил информацию почти сразу от монаха Феодосиевского монастыря."Узнал сразу, практически через несколько минут после того, как это произошло. Рядом с нами находится Феодосиевский монастырь, и один из монахов как раз был на колокольне и снимал в этот период. И когда я узнал, то сразу даже не поверил, что это произошло на самом деле, потому что это ужасно", - заявил глава секты.Популярный блогер Мирослава Бердник напоминает, что 3 апреля 2026 года синод ПЦУ переселил монахов из отнятого у канонической Церкви Феодосиевского монастыря в Киево-Печерскую лавру, а в обители основал женский монастырь."Что делал ночью в женском монастыре, да ещё и во время воздушной тревоги монах на колокольне, и что именно он снимал (снимать во время обстрелов запрещено - за это на Украине срок), Сергей Думенко не уточнил", - отметил тг-канал.Ранее на эту тему: Пожар в Лавре ожидаемо оказался выгоден последователям БандерыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киево-печерская лавра, украина, мирослава бердник, пцу, владимир зеленский, украина.ру, упц, киев, ситуация на украине, ситуация в киеве, информационная война
Новости, Киево-Печерская лавра, Украина, Мирослава Бердник, ПЦУ, Владимир Зеленский, Украина.ру, УПЦ, Киев, ситуация на Украине, ситуация в Киеве, информационная война

Украинские раскольники рассказали скандальные подробности пожара в Киево-Печерской Лавре

18:26 17.06.2026
 
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
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Украинские сектанты помогают пропагандистам обосновать версию о "российском ударе" по Киево-Печерской лавре накануне поездки Владимира Зеленского на саммит G7. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
Глава раскольнической ПЦУ Сергей Думенко в интервью украинскому ТВ рассказал, при каких обстоятельствах узнал про удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.

Отвечая на вопрос журналистки, он заявил, что получил информацию почти сразу от монаха Феодосиевского монастыря.
"Узнал сразу, практически через несколько минут после того, как это произошло. Рядом с нами находится Феодосиевский монастырь, и один из монахов как раз был на колокольне и снимал в этот период. И когда я узнал, то сразу даже не поверил, что это произошло на самом деле, потому что это ужасно", - заявил глава секты.
Популярный блогер Мирослава Бердник напоминает, что 3 апреля 2026 года синод ПЦУ переселил монахов из отнятого у канонической Церкви Феодосиевского монастыря в Киево-Печерскую лавру, а в обители основал женский монастырь.

"Что делал ночью в женском монастыре, да ещё и во время воздушной тревоги монах на колокольне, и что именно он снимал (снимать во время обстрелов запрещено - за это на Украине срок), Сергей Думенко не уточнил", - отметил тг-канал.
Ранее на эту тему: Пожар в Лавре ожидаемо оказался выгоден последователям Бандеры
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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