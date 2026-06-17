Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС - 18.06.2026 Украина.ру
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Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС
Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС - 18.06.2026 Украина.ру
Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц подзабыл историю и заявил, что Россия никогда не добивалась успехов наступательными действиями. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T21:12
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Своим уровнем знания истории канцлер ФРГ поделился в контексте рассуждений о неприемлемости для Евросоюза требований РФ о передаче контроля над временно оккупированными ВСУ частями Донбасса."Россия была всегда сильна в обороне и отражении атак, однако никогда не добивалась значительных успехов в достижении успеха наступательными действиями", — процитировал канцлер некого коллегу с "исторической точкой зрения".Правительство Германии находится в Берлине, который русские солдаты брали трижды - трижды в 1760, 1813 и 1945 годах."Видимо, разгром нацистской Германии на Восточной фронте и штурм Берлина — недостаточно "значительный успех" для немецкого канцлера? Хочет увидеть успехи посерьезнее?", - задались риторическими вопросами авторы телеграм-канала Украина.руРанее своё вопиющее невежество продемонстрировала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас - подробности в публикации Суета, самолюбование, грязная игра: Киселев о том, как Европа запуталась во лжиАктуальное интервью: Джорджевич: Вучич - часть европейской политики, которая готовится к войне с РоссиейТем временем Польша желает поживиться на Украине за счёт РоссииБольше новостей дня представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, украина, фридрих мерц, александр вучич, александр федоров, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, война, история ссср, история_старая, фрг, мир без границ
Новости, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Александр Вучич, Александр Федоров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЕС, война, история СССР, История_старая, ФРГ, Мир без границ

Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС

21:12 17.06.2026 (обновлено: 08:45 18.06.2026)
 
© REUTERS / Nadja Wohlleben
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
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Канцлер Германии Фридрих Мерц подзабыл историю и заявил, что Россия никогда не добивалась успехов наступательными действиями. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
Своим уровнем знания истории канцлер ФРГ поделился в контексте рассуждений о неприемлемости для Евросоюза требований РФ о передаче контроля над временно оккупированными ВСУ частями Донбасса.
"Россия была всегда сильна в обороне и отражении атак, однако никогда не добивалась значительных успехов в достижении успеха наступательными действиями", — процитировал канцлер некого коллегу с "исторической точкой зрения".
Правительство Германии находится в Берлине, который русские солдаты брали трижды - трижды в 1760, 1813 и 1945 годах.
"Видимо, разгром нацистской Германии на Восточной фронте и штурм Берлина — недостаточно "значительный успех" для немецкого канцлера? Хочет увидеть успехи посерьезнее?", - задались риторическими вопросами авторы телеграм-канала Украина.ру
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