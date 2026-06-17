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Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС

Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС - 18.06.2026 Украина.ру

Канцлер Германии продемонстрировал невежество уровня главы дипломатии ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц подзабыл историю и заявил, что Россия никогда не добивалась успехов наступательными действиями. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T21:12

2026-06-17T21:12

2026-06-18T08:45

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Своим уровнем знания истории канцлер ФРГ поделился в контексте рассуждений о неприемлемости для Евросоюза требований РФ о передаче контроля над временно оккупированными ВСУ частями Донбасса."Россия была всегда сильна в обороне и отражении атак, однако никогда не добивалась значительных успехов в достижении успеха наступательными действиями", — процитировал канцлер некого коллегу с "исторической точкой зрения".Правительство Германии находится в Берлине, который русские солдаты брали трижды - трижды в 1760, 1813 и 1945 годах."Видимо, разгром нацистской Германии на Восточной фронте и штурм Берлина — недостаточно "значительный успех" для немецкого канцлера? Хочет увидеть успехи посерьезнее?", - задались риторическими вопросами авторы телеграм-канала Украина.руРанее своё вопиющее невежество продемонстрировала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас - подробности в публикации Суета, самолюбование, грязная игра: Киселев о том, как Европа запуталась во лжиАктуальное интервью: Джорджевич: Вучич - часть европейской политики, которая готовится к войне с РоссиейТем временем Польша желает поживиться на Украине за счёт РоссииБольше новостей дня представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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