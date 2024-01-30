Запад осознает "срыв" проекта "Украина", но боится прекратить помощь - Лавров
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На Западе понимают, что "срыв" проекта "Украина" начался, но им выгодно продолжать финансирование Киева, заявил 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий
"Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но, тем не менее, остановиться не могут.
По мнению дипломата, Запад не прекращает помощь киевскому режиму не только по соображением престижа, который, как они считают, они поставили на карту, и не могут проиграть". Это выгодно странам Западу и с точки зрения экономической выгоды, добавил Лавров.
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