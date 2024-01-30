Запад осознает "срыв" проекта "Украина", но боится прекратить помощь - Лавров - 30.01.2024 Украина.ру
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Запад осознает "срыв" проекта "Украина", но боится прекратить помощь - Лавров
Запад осознает "срыв" проекта "Украина", но боится прекратить помощь - Лавров - 30.01.2024 Украина.ру
Запад осознает "срыв" проекта "Украина", но боится прекратить помощь - Лавров
На Западе понимают, что "срыв" проекта "Украина" начался, но им выгодно продолжать финансирование Киева, заявил 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий
2024-01-30T12:39
2024-01-30T12:39
новости
россия
мид рф
сергей лавров
запад
украина
киевский режим
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По мнению дипломата, Запад не прекращает помощь киевскому режиму не только по соображением престижа, который, как они считают, они поставили на карту, и не могут проиграть". Это выгодно странам Западу и с точки зрения экономической выгоды, добавил Лавров.
https://ukraina.ru/20240125/1052905240.html
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новости, россия, мид рф, сергей лавров, запад, украина, киевский режим
Новости, Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, Запад, Украина, киевский режим

Запад осознает "срыв" проекта "Украина", но боится прекратить помощь - Лавров

12:39 30.01.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
© МИД РФ
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На Западе понимают, что "срыв" проекта "Украина" начался, но им выгодно продолжать финансирование Киева, заявил 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий
"Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но, тем не менее, остановиться не могут.
По мнению дипломата, Запад не прекращает помощь киевскому режиму не только по соображением престижа, который, как они считают, они поставили на карту, и не могут проиграть". Это выгодно странам Западу и с точки зрения экономической выгоды, добавил Лавров.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 16:54
"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду В среду, 24 января, спустя несколько часов после атаки на военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли к месту обмена на границе РФ и Украины, российская делегация запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
 
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