Запад осознает "срыв" проекта "Украина", но боится прекратить помощь - Лавров

"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду

В среду, 24 января, спустя несколько часов после атаки на военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли к месту обмена на границе РФ и Украины, российская делегация запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН