https://ukraina.ru/20240130/1052977571.html

Недоотставка Залужного: что это было

Недоотставка Залужного: что это было - 30.01.2024 Украина.ру

Недоотставка Залужного: что это было

29 января ряд киевских источников сообщил, что Зеленский, якобы, отправил наконец в отставку главкома Залужного и, по некоторым данным, назначил на эту должность начальника ГУР Кирилла Буданова. Скандал закончился так же быстро как начался – МО Украины и пресс-секретарь президента Никифоров опровергли информацию. Но осадочек остался

2024-01-30T11:40

2024-01-30T11:40

2024-01-30T11:40

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На настоящий момент рассматриваются две основные версии этого информационного вброса.Версия 1: спецоперация Петра ПорошенкоОпирается это предположение на то, что запустили в публичное пространство эту тему люди, связанные с политической силой Порошенко – нардеп Алексей Гончаренко и главред "Цензора" Юрий Бутусов.Под конец выступил сам Порошенко из Брюсселя:"Отставка Залужного, если это правда, выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнёры.Единство есть и дальше возможно только вокруг Вооружённых Сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный. (…)Лучшее, что ещё можно сделать – немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан".Поскольку информация действительно была опровергнута, указ не подписан и возможно даже порван, то сам Порошенко выглядит героем-победителем. При этом он походя подогрел нехорошие подозрения Зеленского и его окружения относительно того, что Залужный и правда является ему политическим конкурентом.Версия выглядит логично – ходят слухи, что Порошенко отказался от планов претендовать на пост президента. Он намерен зайти в обход – способствовать избранию Залужного, стать премьером и провести конституционную реформу, по которой избрание президента переходит в парламент, а реальным главой государства становится премьер (такая реформа, напомним, была проведена в Грузии, т.е. эта схема предложена США).Тут, правда, есть и сомнительные моменты.Во-первых, ненадёжность источников.Гончаренко по натуре клоун и склонен к эпатажным заявлениям. Бутусов критически относится к командованию ВСУ. Информация об отставке, также, подтверждена нашими источниками, которые никак не связаны с Порошенко. Да и сам Порошенко отреагировал на слухи.Во-вторых, это уже второе сообщение об отставке Залужного. Первое было в ноябре прошлого года, происходило из тех же источников (близкий к Порошенко нардеп Арьев), но тогда это точно был информационный вброс, вероятно связанный с возможностью назначения президентских и парламентских выборов в марте 2024 года.Версия 2: реальная попытка отставкиЭту версию, с опорой на свои источники, опубликовало влиятельное издание "Зеркало недели" – Зеленский, дескать, предложил Залужному подписать заявление об отставке (не первый раз уже), но встретил решительный отпор: Залужный в ответ сказал, что "это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать", но ничего подписывать не стал.Отправлять же Залужного в отставку по инициативе президента, помимо довольно длительной процедуры, – решение не лучшее.С одной стороны, это вызовет недовольство в обществе и в армии, где Залужный популярен даже после провала наступления. Украинские СМИ даже фантазируют на тему военного мятежа и марша на Киев, который приведёт к поражению Украины в войне.Мы в мятеж (тем более – в удачный мятеж) и поражение не слишком верим, но такие события действительно привели бы к серьёзным последствиям в виде, например, обвала рейтинга Зеленского. Который, по данным украинских социологов, и так снижается.С другой стороны, не стоит забывать, что Залужный – вероятный ставленник США, а Буданов – Великобритании (кстати, получить согласие Буданова было бы крайне сложно – он уже свыкся со статусом "говорящей головы" и брать на себя ответственность за положение на фронте желанием скорее всего не горит). Американцы его, Залужного, отставку восприняли бы неправильно (в смысле – правильно, как вызов). Совсем другое дело, если бы он сам ушёл – тогда бы Киеву удалось отбрехаться.Тут следует учесть, что сообщение поступило очень вовремя – сразу после приезда миссии союзников, которая должна заняться контролем над расходованием полученной от США помощи.Отставка Залужного могла бы продемонстрировать американцам готовность подводить итоги неудачного контрнаступления и вывести из-под удара министра Умерова (слухи о возможности его отставки появились сразу после приезда миссии). Правда, сами американцы тоже это понимают и могут счесть, что что Киев прячет концы в воду…Учитывая, что конфликт Зеленский-Залужный имеет уже длинную историю, вероятность того, что попытка отставки главкома действительно имела место более чем высока.

https://ukraina.ru/20231127/1051409366.html

https://ukraina.ru/20231228/1052463404.html

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

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эксклюзив, владимир зеленский, валерий залужный, украина, сша, великобритания, политика, война