Недоотставка Залужного: что это было - 30.01.2024 Украина.ру
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Недоотставка Залужного: что это было
Недоотставка Залужного: что это было - 30.01.2024 Украина.ру
Недоотставка Залужного: что это было
29 января ряд киевских источников сообщил, что Зеленский, якобы, отправил наконец в отставку главкома Залужного и, по некоторым данным, назначил на эту должность начальника ГУР Кирилла Буданова. Скандал закончился так же быстро как начался – МО Украины и пресс-секретарь президента Никифоров опровергли информацию. Но осадочек остался
2024-01-30T11:40
2024-01-30T11:40
эксклюзив
владимир зеленский
валерий залужный
украина
сша
великобритания
политика
война
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На настоящий момент рассматриваются две основные версии этого информационного вброса.Версия 1: спецоперация Петра ПорошенкоОпирается это предположение на то, что запустили в публичное пространство эту тему люди, связанные с политической силой Порошенко – нардеп Алексей Гончаренко и главред "Цензора" Юрий Бутусов.Под конец выступил сам Порошенко из Брюсселя:"Отставка Залужного, если это правда, выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнёры.Единство есть и дальше возможно только вокруг Вооружённых Сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный. (…)Лучшее, что ещё можно сделать – немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан".Поскольку информация действительно была опровергнута, указ не подписан и возможно даже порван, то сам Порошенко выглядит героем-победителем. При этом он походя подогрел нехорошие подозрения Зеленского и его окружения относительно того, что Залужный и правда является ему политическим конкурентом.Версия выглядит логично – ходят слухи, что Порошенко отказался от планов претендовать на пост президента. Он намерен зайти в обход – способствовать избранию Залужного, стать премьером и провести конституционную реформу, по которой избрание президента переходит в парламент, а реальным главой государства становится премьер (такая реформа, напомним, была проведена в Грузии, т.е. эта схема предложена США).Тут, правда, есть и сомнительные моменты.Во-первых, ненадёжность источников.Гончаренко по натуре клоун и склонен к эпатажным заявлениям. Бутусов критически относится к командованию ВСУ. Информация об отставке, также, подтверждена нашими источниками, которые никак не связаны с Порошенко. Да и сам Порошенко отреагировал на слухи.Во-вторых, это уже второе сообщение об отставке Залужного. Первое было в ноябре прошлого года, происходило из тех же источников (близкий к Порошенко нардеп Арьев), но тогда это точно был информационный вброс, вероятно связанный с возможностью назначения президентских и парламентских выборов в марте 2024 года.Версия 2: реальная попытка отставкиЭту версию, с опорой на свои источники, опубликовало влиятельное издание "Зеркало недели" – Зеленский, дескать, предложил Залужному подписать заявление об отставке (не первый раз уже), но встретил решительный отпор: Залужный в ответ сказал, что "это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать", но ничего подписывать не стал.Отправлять же Залужного в отставку по инициативе президента, помимо довольно длительной процедуры, – решение не лучшее.С одной стороны, это вызовет недовольство в обществе и в армии, где Залужный популярен даже после провала наступления. Украинские СМИ даже фантазируют на тему военного мятежа и марша на Киев, который приведёт к поражению Украины в войне.Мы в мятеж (тем более – в удачный мятеж) и поражение не слишком верим, но такие события действительно привели бы к серьёзным последствиям в виде, например, обвала рейтинга Зеленского. Который, по данным украинских социологов, и так снижается.С другой стороны, не стоит забывать, что Залужный – вероятный ставленник США, а Буданов – Великобритании (кстати, получить согласие Буданова было бы крайне сложно – он уже свыкся со статусом "говорящей головы" и брать на себя ответственность за положение на фронте желанием скорее всего не горит). Американцы его, Залужного, отставку восприняли бы неправильно (в смысле – правильно, как вызов). Совсем другое дело, если бы он сам ушёл – тогда бы Киеву удалось отбрехаться.Тут следует учесть, что сообщение поступило очень вовремя – сразу после приезда миссии союзников, которая должна заняться контролем над расходованием полученной от США помощи.Отставка Залужного могла бы продемонстрировать американцам готовность подводить итоги неудачного контрнаступления и вывести из-под удара министра Умерова (слухи о возможности его отставки появились сразу после приезда миссии). Правда, сами американцы тоже это понимают и могут счесть, что что Киев прячет концы в воду…Учитывая, что конфликт Зеленский-Залужный имеет уже длинную историю, вероятность того, что попытка отставки главкома действительно имела место более чем высока.
https://ukraina.ru/20231127/1051409366.html
https://ukraina.ru/20231228/1052463404.html
https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир зеленский, валерий залужный, украина, сша, великобритания, политика, война
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Украина, США, Великобритания, политика, война

Недоотставка Залужного: что это было

11:40 30.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
29 января ряд киевских источников сообщил, что Зеленский, якобы, отправил наконец в отставку главкома Залужного и, по некоторым данным, назначил на эту должность начальника ГУР Кирилла Буданова. Скандал закончился так же быстро как начался – МО Украины и пресс-секретарь президента Никифоров опровергли информацию. Но осадочек остался
На настоящий момент рассматриваются две основные версии этого информационного вброса.
Версия 1: спецоперация Петра Порошенко
Опирается это предположение на то, что запустили в публичное пространство эту тему люди, связанные с политической силой Порошенко – нардеп Алексей Гончаренко и главред "Цензора" Юрий Бутусов.
Под конец выступил сам Порошенко из Брюсселя:
"Отставка Залужного, если это правда, выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнёры.
Единство есть и дальше возможно только вокруг Вооружённых Сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный. (…)
Лучшее, что ещё можно сделать – немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан".
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября 2023, 16:44
Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается На Украине что-то происходит. То ли конфликт между политическим и военным руководством, то ли "развод" под видом конфликта, то есть попытка отвлечь внимание внешних игроков и свой собственный электорат от реальных проблем страны
Поскольку информация действительно была опровергнута, указ не подписан и возможно даже порван, то сам Порошенко выглядит героем-победителем. При этом он походя подогрел нехорошие подозрения Зеленского и его окружения относительно того, что Залужный и правда является ему политическим конкурентом.
Версия выглядит логично – ходят слухи, что Порошенко отказался от планов претендовать на пост президента. Он намерен зайти в обход – способствовать избранию Залужного, стать премьером и провести конституционную реформу, по которой избрание президента переходит в парламент, а реальным главой государства становится премьер (такая реформа, напомним, была проведена в Грузии, т.е. эта схема предложена США).
Тут, правда, есть и сомнительные моменты.
Во-первых, ненадёжность источников.
Гончаренко по натуре клоун и склонен к эпатажным заявлениям. Бутусов критически относится к командованию ВСУ. Информация об отставке, также, подтверждена нашими источниками, которые никак не связаны с Порошенко. Да и сам Порошенко отреагировал на слухи.
Во-вторых, это уже второе сообщение об отставке Залужного. Первое было в ноябре прошлого года, происходило из тех же источников (близкий к Порошенко нардеп Арьев), но тогда это точно был информационный вброс, вероятно связанный с возможностью назначения президентских и парламентских выборов в марте 2024 года.
Версия 2: реальная попытка отставки
Эту версию, с опорой на свои источники, опубликовало влиятельное издание "Зеркало недели" – Зеленский, дескать, предложил Залужному подписать заявление об отставке (не первый раз уже), но встретил решительный отпор: Залужный в ответ сказал, что "это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать", но ничего подписывать не стал.
Отправлять же Залужного в отставку по инициативе президента, помимо довольно длительной процедуры, – решение не лучшее.
Карта раздела Украины
28 декабря 2023, 12:16
Проиграть, но представить это победой. Новый план для УкраиныИнтересное мнение опубликовал в New York Times от 27 декабря журналист Серж Шмеманн, бывший глава бюро газеты в Москве. Он считает, что "Украине не нужна вся территория, чтобы победить Путина"
С одной стороны, это вызовет недовольство в обществе и в армии, где Залужный популярен даже после провала наступления. Украинские СМИ даже фантазируют на тему военного мятежа и марша на Киев, который приведёт к поражению Украины в войне.
Мы в мятеж (тем более – в удачный мятеж) и поражение не слишком верим, но такие события действительно привели бы к серьёзным последствиям в виде, например, обвала рейтинга Зеленского. Который, по данным украинских социологов, и так снижается.
С другой стороны, не стоит забывать, что Залужный – вероятный ставленник США, а Буданов – Великобритании (кстати, получить согласие Буданова было бы крайне сложно – он уже свыкся со статусом "говорящей головы" и брать на себя ответственность за положение на фронте желанием скорее всего не горит). Американцы его, Залужного, отставку восприняли бы неправильно (в смысле – правильно, как вызов). Совсем другое дело, если бы он сам ушёл – тогда бы Киеву удалось отбрехаться.
Тут следует учесть, что сообщение поступило очень вовремя – сразу после приезда миссии союзников, которая должна заняться контролем над расходованием полученной от США помощи.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля 2023, 06:39
Украинские выборы — 2024: расстановка силПредсказания Владимира Вольфовича Жириновского в последнее время приобретают пугающую силу. Он же предрекал, что в 2024 году никаких выборов на Украине не будет, как не будет и самого государства, в котором их можно будет проводить…
Отставка Залужного могла бы продемонстрировать американцам готовность подводить итоги неудачного контрнаступления и вывести из-под удара министра Умерова (слухи о возможности его отставки появились сразу после приезда миссии). Правда, сами американцы тоже это понимают и могут счесть, что что Киев прячет концы в воду…
Учитывая, что конфликт Зеленский-Залужный имеет уже длинную историю, вероятность того, что попытка отставки главкома действительно имела место более чем высока.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУкраинаСШАВеликобританияполитикавойна
 
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