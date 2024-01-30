Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина
© AP / Bernat Armangue
© AP / Bernat Armangue
С октября ситуация развивается таким образом, что ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать. Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч солдат ВСУ. При этом за сутки противник теряет 800 человек убитыми и ранеными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч солдат ВСУ. Численность всех украинских силовиков примерно такая же. То есть у Киева есть примерно два миллиона, рассказал эксперт.
Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Эта цифра кажется очень внушительной. Но если внимательно посчитать, то их людской ресурс не такой уж большой, добавил он.
"Например, в Киеве проживает около миллиона мужчин. Но Киев они точно трогать не будут, потому что киевляне могут свергнуть власть. То есть уже 4 миллиона. А сколько людей они не могут мобилизовать, потому что они работают в оборонно-промышленном комплексе или в государственных структурах? Это тоже минус миллион", - подчеркнул Евсеев.
С октября ситуация развивается таким образом, что ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать. За сутки противник в сутки теряет 800 человек убитыми и ранеными. Это 24 тысячи в месяц. Поэтому сейчас о новом "контрнаступе" говорить не приходится, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь