Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина - 30.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина
Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина - 30.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина
С октября ситуация развивается таким образом, что ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать. Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч солдат ВСУ. При этом за сутки противник теряет 800 человек убитыми и ранеными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-30T04:30
2024-01-30T04:30
новости
украина
потери
потери всу
мобилизация
убитые
раненые
фронт
резервы
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Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч солдат ВСУ. Численность всех украинских силовиков примерно такая же. То есть у Киева есть примерно два миллиона, рассказал эксперт.Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Эта цифра кажется очень внушительной. Но если внимательно посчитать, то их людской ресурс не такой уж большой, добавил он.С октября ситуация развивается таким образом, что ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать. За сутки противник в сутки теряет 800 человек убитыми и ранеными. Это 24 тысячи в месяц. Поэтому сейчас о новом "контрнаступе" говорить не приходится, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052949798.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, потери, потери всу, мобилизация, убитые, раненые, фронт, резервы
Новости, Украина, потери, потери ВСУ, мобилизация, убитые, раненые, фронт, резервы

Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина

04:30 30.01.2024
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP / Bernat Armangue
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С октября ситуация развивается таким образом, что ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать. Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч солдат ВСУ. При этом за сутки противник теряет 800 человек убитыми и ранеными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч солдат ВСУ. Численность всех украинских силовиков примерно такая же. То есть у Киева есть примерно два миллиона, рассказал эксперт.
Гипотетически Украина может призвать на фронт 5 миллионов человек. Эта цифра кажется очень внушительной. Но если внимательно посчитать, то их людской ресурс не такой уж большой, добавил он.
"Например, в Киеве проживает около миллиона мужчин. Но Киев они точно трогать не будут, потому что киевляне могут свергнуть власть. То есть уже 4 миллиона. А сколько людей они не могут мобилизовать, потому что они работают в оборонно-промышленном комплексе или в государственных структурах? Это тоже минус миллион", - подчеркнул Евсеев.
С октября ситуация развивается таким образом, что ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать. За сутки противник в сутки теряет 800 человек убитыми и ранеными. Это 24 тысячи в месяц. Поэтому сейчас о новом "контрнаступе" говорить не приходится, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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