"По украинскому варианту". Штат Техас может пойти по пути Донбасса

"По украинскому варианту". Штат Техас может пойти по пути Донбасса - 29.01.2024 Украина.ру

"По украинскому варианту". Штат Техас может пойти по пути Донбасса

Власти США связали усиление мер по обеспечению безопасности на границе с Мексикой с выделением финансирования для Украины. И вопрос практически завис

На фоне бездействия властей страны губернатор штата Техас, примыкающего к соседней стране, республиканец Грег Эбботт, отправивший в Белый дом 8 писем с призывом о помощи, решил взять ситуацию в свои руки. Он распорядился развернуть ограждение из колючей проволоки длиной почти 50 километров, чтобы преградить доступ нелегальным мигрантам. Америка пополамНа основании постановления Верховного суда США федеральная пограничная служба получила полномочия перерезать ограждение, но Национальная гвардия Техаса заблокировала допуск её сотрудникам на участок границы длиной около 4 км вдоль реки Рио-Гранде (которую соискатели лучшей жизни переходят вброд). И отступать Эбботт не намерен. Более того, он заявил о готовности к конфликту с властями США по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов."Если Эбботт игнорирует решение Верховного суда, президенту США необходимо прямо сейчас установить единоличный федеральный контроль над Национальной гвардией Техаса", - призвал член Палаты представителей от Техаса демократ Хоакин Кастро.Глава государства действительно обладает таким правом в соответствии с Законом о мятеже 1807 года. Им в своё время воспользовался республиканец Дуайт Эйзенхауэр: в 1957-м 34-й президент США подчинил себе, или федерализовал, национальную гвардию Арканзаса, руководство которого отказывалось признавать запрет расовой дискриминации в школах, и ввёл в штат части 101-й десантной дивизии.К тому же вопросы миграционной политики и охраны границы относятся к сфере полномочий именно федерального правительства, что подтверждено судебными заключениями.В то же время штаты, согласно Конституции США, наделены исключительным правом на самооборону, если федеральные власти не могут гарантировать безопасность. Спустя два дня после предписания Верховного суда США допустить сотрудников федеральной погранслужбы США к участку границы, 24 января, Эбботт своим указом объявил о режиме ЧС и "вторжении" мигрантов в штат, аргументируя это решение бездействием Белого дома, а, значит, Техас вправе защищать себя сам.Опасения властей Техаса небеспочвенны: за три года президентства Джо Байдена в США прибыло 8 млн мигрантов из 160 стран, а количество случаев нелегального пересечения границы достигло рекордной с 2000 года отметки - 225 000 человек только в декабре 2023-го, по сведениям телеканала CNN. Поэтому Эбботт и говорит о вторжении на территорию США.Эта ситуация продемонстрировала, насколько Республиканская партия способна сплотиться перед лицом общего врага. Нет, не мигрантов, а Белого дома. В поддержку Эбботта выступили губернаторы-однопартийцы 25 штатов, включая вышедших из президентской гонки Рона Десантиса (Флорида) и Дуга Бёргама (Северная Дакота), а также стоящую во главе Южной Дакоты Кристи Ноэм, которую, как писало в марте 2021 года агентство Bloomberg, Дональд Трамп рассматривал в качестве своей напарницы, то есть кандидата на пост вице-президента США, при переизбрании на 2-й срок.Она обещала беспрерывно поставлять проволоку, а та точно потребуется, ведь власти Техаса намерены установить заграждения из колючей проволоки на всём протяжении границы с Мексикой. Часть губернаторов уже направляют нацгвардейцев своих штатов в Техас для борьбы с нелегалами.Сотрудники федеральной пограничной службы США участвовать в силовом сценарии не желают и заявили, что не будут вступать в конфликт с гвардейцами Техаса и уж тем более арестовывать их.Чем хуже, тем лучшеНе доводить до конфликта Техаса и Вашингтона могло бы своевременное внесение изменений в миграционную политику государства, но этот вопрос уже несколько месяцев находится в подвешенном состоянии в Конгрессе из-за того, что две партии не могут прийти к компромиссу. И даже здесь без Украины не обошлось - укрепление южной границы США привязано к дальнейшему финансированию этой самой страны.Группа сенаторов, которая всё это время работала над законопроектом, объявила, что в ближайшее время наконец представит общественности итоговый вариант документа. По сведениям газеты The New York Times, законопроект требует от президента закрыть границу лишь тогда, когда число нелегалов превысит 5 000 в день."И если бы эти полномочия были предоставлены, то я бы использовал их с того дня, как подпишу закон. Если вы серьёзно относитесь к пограничному кризису, примите двухпартийный законопроект и я его подпишу. <…> Если бы то, что согласовали, было принято в виде закона, то это стало бы самым жёстким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране", - говорится в заявлении Байдена.Но при нынешнем уровне наплыва мигрантов он мог бы закрыть границу хоть сейчас, и никакие дополнительные полномочия, которыми его якобы наделил бы законопроект, застрявший в Конгрессе, это подтвердил и председатель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, третье лицо в государственной системе США.Так что это ничто иное со стороны Байдена как манипуляция, ведь вместе с положениями о границе Конгресс автоматически примет положительное решение насчёт денег для Украины, а допустить краха того, кого он приручил ещё 10 лет назад, перед главным врагом США – Россией – сейчас, в год президентских выборов, для хозяина Белого дома, чьи шансы на переизбрание неоднозначны, просто недопустимо.28 января телеканал CBS со ссылкой на 3 источника сообщил, что сенаторы близки к соглашению по укреплению южной границы США, но сразу же предупредил, что в Палате представителей, где большинство за республиканцами, инициатива столкнётся с гораздо более сильным сопротивлением. Подтверждение тому – слова Джонсона."Если слухи относительно предложенного проекта верны, то он в любом случае обречён на провал в Палате представителей. Я чётко дал понять, что поддерживаю губернатора штата Техас Грега Эбботта в его героических попытках защитить жителей штата и население США, и я вновь подчеркиваю, что республиканцы в Палате представителей будут категорически против любых предложений Белого дома и Сената, которые будут и далее подталкивать незаконных мигрантов к нарушению наших законов", – подчеркнул он ещё 26-го числа.Так долго представители двух партий пытались приблизиться к единой позиции, а сейчас, когда свет надежды забрезжил, на авансцену вышел человек, который хочет сорвать сделку без права на достижение договорённостей. И это бывший, рассчитывающий стать следующим, президент США Дональд Трамп. Как рассказали американские СМИ, он убеждает однопартийцев- законодателей провалить заключение сделки, и, пишет издание The Washington Post, под его влиянием мнение многих республиканцев изменилось. Даже лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, ранее выступавший за помощь Украине, на закрытом заседании Конгресса 24 января заявил: "Политика [вокруг законопроекта] изменилась. Мы в затруднительном положении. Мы не хотим делать ничего, что могло бы подорвать авторитет Трампа".В свою очередь сенатор-республиканец, бывший губернатор Флориды Рик Скотт говорил, что перед принятием решения нужно получить от 45-го президента ответ на вопрос "поможет ли это мне обезопасить границу?".Чем в больший тупик зайдёт ситуация на границе при администрации Байдена, тем лучше для его заклятого соперника, который ждёт не дождётся возможности вступить в дебаты с действующим главой государства, одержавшим над ним верх 4 года назад. Это будет ценный козырь в руках Трампа, в период правления начавшего возводить стену на границе с Мексикой. Для Байдена же козырем в ходе избирательной кампании станет, наоборот, заключение этой сделки, тогда он сможет смело заявить, что как президент страны смог преодолеть такое серьёзное противоречие и добиться договорённости двух партий."Цели администрации Байдена просты. Думаю, это две вещи. Им нужно больше голосующих за них людей, а это отличный шанс привезти их сюда. Потом они проведут им амнистию. И они привозят их в основном в республиканские штаты. Так они хотят навредить республиканским штатам, полагаю, потому что с мигрантами связаны определённые расходы", – уверен генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон.Увеличение числа мигрантов в США – на руку Демократической партии, ведь это их традиционный электорат. Формула проста: чем больше мигрантов – тем больше голосов на выборах. Если информация The New York Times о том, что закрыть границу президент сможет при достижении показателя в 5000 нелегалов в день верна, то, по подсчётам Джонсона, в месяц в страну успею проникнуть 150 000 человек, а в год – 1,8 млн."К тому моменту Америка уже будет сдана", – заявил председатель Палаты представителей.Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий обращает внимание на тот факт, что, пока власти США "осуществляли создание и поддержку укронацистского режима, поддерживал израильские действия, поощряя непропорциональную жестокость в отношении мировых палестинцев, миграционный "нарыв" провоцировал резкую реакцию внутри страны"."И только тогда, когда ситуация вышла на национальный уровень, администрация Байдена включилась в процесс решения, прогноз, даже согласовав с Конгрессом некий план. Очевидно, его реализация потребует серьёзных финансовых вложений, для которых пандемия, видимо, скинет "киевский балласт". Заниматься своими проблемами и не лезть в дела других государств - это было бы логично для любой американской администрации. Если, конечно, "гегемон" не хочет "техаснизации по украинскому варианту", - заявил политик.И только, когда конфликт между властями одного региона, к слову, долгие годы ведущего борьбу за независимость, с руководством государства произошёл на территории США, американцы получили возможность увидеть, что происходило на Украине, где Донбасс выступил против позиции Киева на заре майдана, и почему России пришлось начать СВО в 2022-м."Что касается расширения НАТО и использования Украины как механизма для подрыва России, мы бы никогда не допустили ничего подобного в отношении США. Я хочу, чтобы американцы понимали, что мы пытается сделать с Россией. Если мы представим обратную ситуацию, что они хотят отобрать Калифорнию или Техас, забрать Аризону, мы бы никогда не позволили этого и начали войну", – заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

