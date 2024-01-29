https://ukraina.ru/20240129/1052959889.html

Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной

Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной - 29.01.2024 Украина.ру

Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD ответил на вопрос, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году

2024-01-29T13:40

2024-01-29T13:40

2024-01-29T13:40

помощь

запад

владимир зеленский

третья мировая война

новости

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"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - призвал ЗеленскийОн в очередной раз указал, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС.С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".

https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html

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помощь, запад, владимир зеленский, третья мировая война, новости