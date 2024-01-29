Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной - 29.01.2024 Украина.ру
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Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной
Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной - 29.01.2024 Украина.ру
Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD ответил на вопрос, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году
2024-01-29T13:40
2024-01-29T13:40
помощь
запад
владимир зеленский
третья мировая война
новости
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"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - призвал ЗеленскийОн в очередной раз указал, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС.С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".
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помощь, запад, владимир зеленский, третья мировая война, новости
помощь, Запад, Владимир Зеленский, третья мировая война, Новости

Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной

13:40 29.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD ответил на вопрос, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году
"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - призвал Зеленский
Он в очередной раз указал, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС.

"Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны", - заверил Зеленский.

С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.
Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".
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