https://ukraina.ru/20240129/1052959889.html
Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной
Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной - 29.01.2024 Украина.ру
Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD ответил на вопрос, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году
2024-01-29T13:40
2024-01-29T13:40
2024-01-29T13:40
помощь
запад
владимир зеленский
третья мировая война
новости
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"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - призвал ЗеленскийОн в очередной раз указал, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС.С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".
https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
помощь, запад, владимир зеленский, третья мировая война, новости
помощь, Запад, Владимир Зеленский, третья мировая война, Новости
Зеленский ради денег припугнул Запад Третьей мировой войной
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD ответил на вопрос, дает ли ему что-то надежду на окончание конфликта в 2024 году
"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны", - призвал Зеленский
Он в очередной раз указал, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС.
"Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы... Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны", - заверил Зеленский.
С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.
Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".