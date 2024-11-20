Собираются на поклон к Трампу и пугают мятежом военных. Чем занимаются украинские элиты - 20.11.2024 Украина.ру
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Собираются на поклон к Трампу и пугают мятежом военных. Чем занимаются украинские элиты
Собираются на поклон к Трампу и пугают мятежом военных. Чем занимаются украинские элиты - 20.11.2024 Украина.ру
Собираются на поклон к Трампу и пугают мятежом военных. Чем занимаются украинские элиты
Представители украинской элиты на этой неделе готовились ко второму пришествию Дональда Трампа и активнее искали методы и каналы, позволяющие подобраться к нему еще до инаугурации.
2024-11-20T07:56
2024-11-20T07:56
эксклюзив
дональд трамп
украина
запад
андрей ермак
владимир зеленский
батькивщина
верховная рада
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Издание ВВС-Украина сообщило 18 ноября, что Офис президента готовит поездку Андрея Ермака в Штаты на переговоры с командой Трампа. Буквально накануне Центр противодействия дезинформации при Офисе президента и пресловутый сайт "Миротворец" почистили данные о некоторых членах этой команды, которые числились у них "пророссийскими".Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что вся украинская элита пытается получить приглашение на два мероприятия: инаугурацию Трампа и национальный молитвенный завтрак в Капитолии в Вашингтоне.Перед поездкой в Вашингтон Ермак, похоже, перечитывает сказки Толкиена в поисках вариантов продолжения поддержки Запада. "Россияне — это коллективный Саурон нашего времени. Как народы Средиземья объединились против Саурона, так и мир должен сплотиться вокруг Украины", - написал Ермак 18 ноября, видимо, призывая прислать Киеву на помощь сказочных персонажей – эльфов и гномов, раз уж "Абрамсы" и "Байрактары" не помогают.Недавно западные СМИ сообщали, что Зеленского и особенно Ермака плохо понимают в Вашингтоне из-за их плохого английского, а услугами переводчиков они не хотят пользоваться. И украинские комментаторы уже представляют разговор Ермака с Трампом в таком ключе: "Хэллоу Дональд, гив нам бесплатные мани, бекос мы файт виз оркс энд дэфэнд Европу".Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже окучивает западных политиков, но она решила подходить к Вашингтону через возможных посредников и поехала в Варшаву договариваться с президентом Польши Анджеем Дудой. По информации украинских телеграм-каналов, она просила замолвить за нее словечко перед новым хозяином Белого дома. Ей сейчас крайне важно показать, что она является "рукопожатной" на Западе, поскольку именно там определяется будущая конфигурация украинского правительства и Верховной Рады."Юлия Владимировна еще с прошлого года стала "выходить из тени", критикуя действия нынешнего правительства. Продолжается саботаж элит, против Зеленского зреет фронда, все в предчувствии изменений в украинской политике после смены власти в США спешат заявить о себе. Тимошенко прекрасно понимает, что времени остается на это не так много, и начинать стоит уже сейчас т.к. отношения Зе с западными партнерами далеко не теплые", - резюмирует ее визит телеграм-канал "Наблюдатель".В команде экс-президента Петра Порошенко тем временем тоже вовсю готовятся к выборам. СМИ Порошенко пиарят в основном его самого и экс-главкома Валерия Залужного, который сейчас является послом в Британии.На днях большой резонанс на Украине вызвало одно предложение от Залужного – он предложил Лондону готовить и обучать элиту для Украины – будущих управленцев."Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", — заявил Залужный во время собрания Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.Опальный депутат Александр Дубинский иронизирует, подчеркивая, что у британцев есть давний опыт подготовки надсмотрщиков в своих колониях. "Залужный - красавчик. Попросить “белого господина” подготовить для нас надсмотрщиков и плантаторов (а кто еще нужен для управления великой аграрной державой) в лучших заведениях Лондона - это сильно", - пишет Дубинский.Крайне возмутило предложение Залужного и политолога Вадима Карасёва. "Если экс-главком Залужный предлагает, чтобы каждый год 5-7 тысяч на обучение в Великобританию, чтобы управленцы выросли. Но у британцев это их фишка - всегда управленцев колониями… У нас что, нет вузов? Это подготовка бюрократов, чтобы они управляли", - говорит политолог.Он также напоминает, что ранее Зеленский уже предлагал в своем "плане победы" предоставить американским корпорациям доступ к украинским полезным ископаемым. Таким образом, получается, что украинский солдат должен воевать за интересы какой-нибудь американской компании. "Это добровольная колонизация", - резюмирует политику Зеленского украинский политолог.Впрочем, бывший депутат Игорь Мосийчук* утверждает, что продажность - в крови украинской элиты. "Тридцать три года наша псевдоэлитка бегала между Москвой и Вашингтоном, забегая в Брюссель, Пекин и даже Стамбул искала себе господина и продавала в розницу и оптом государственный суверенитет", - говорит Мосийчук.Сейчас представители украинской элиты пытаются сосватать себя Западу в качестве лучших надсмотрщиков, обещая отдать все недра, полезные ископаемые, леса и жизни украинцев. Малоизвестные политики даже откровенно "демпингуют" - готовы сделать всё то же самое, но за меньшую сумму.Самое страшное для украинской элиты сейчас – остаться без щедрых подаяний Вашингтона. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже написал колонку в The Economist, угрожая бунтом украинских военных, который повредит репутации США. "Если администрация Трампа затем навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны. Это даст Путину желанную победу, представляя Украину как несостоявшееся государство, но ответственность за это ляжет полностью на Трампа", - написал экс-министр. Он считает, что Трамп не может себе позволить "нового Афганистана" и вынужден будет возобновить помощь Киеву.Киевский профессор журналистики Никита Василенко, наоборот, угрожает бунтом насильно мобилизованных, не желающих воевать, как в 1917 году. "Есть мировой опыт исторический, согласно которому, военный мятеж начинается в тех частях, которые не хотят идти на фронт. Не кадровых военных, которые прекрасно понимают, что если они обнажат линию фронта, то противник ринется прямо в тыл", – рассказывает профессор, пугая киевскую элиту призраками матросов Кронштадта.Однако в истории незалежной "внутренние волнения", как правило, были инспирированы самими Соединенными Штатами. В свою очередь, большинство украинских военных сейчас – насильственно мобилизованные, а те из идейных националистов, кто выжил на третьем году войны, постоянно заявляют о чрезмерной усталости от фронтовой жизни в окопах. Тем не менее, их жизни еще являются тем "активом", который украинская элита сейчас активно предлагает Вашингтону в обмен на продление кредитной линии.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё на данную тему: Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, дональд трамп, украина, запад, андрей ермак, владимир зеленский, батькивщина, верховная рада
Эксклюзив, Дональд Трамп, Украина, Запад, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Батькивщина, Верховная Рада

Собираются на поклон к Трампу и пугают мятежом военных. Чем занимаются украинские элиты

07:56 20.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Представители украинской элиты на этой неделе готовились ко второму пришествию Дональда Трампа и активнее искали методы и каналы, позволяющие подобраться к нему еще до инаугурации.
Издание ВВС-Украина сообщило 18 ноября, что Офис президента готовит поездку Андрея Ермака в Штаты на переговоры с командой Трампа. Буквально накануне Центр противодействия дезинформации при Офисе президента и пресловутый сайт "Миротворец" почистили данные о некоторых членах этой команды, которые числились у них "пророссийскими".
Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что вся украинская элита пытается получить приглашение на два мероприятия: инаугурацию Трампа и национальный молитвенный завтрак в Капитолии в Вашингтоне.
Перед поездкой в Вашингтон Ермак, похоже, перечитывает сказки Толкиена в поисках вариантов продолжения поддержки Запада. "Россияне — это коллективный Саурон нашего времени. Как народы Средиземья объединились против Саурона, так и мир должен сплотиться вокруг Украины", - написал Ермак 18 ноября, видимо, призывая прислать Киеву на помощь сказочных персонажей – эльфов и гномов, раз уж "Абрамсы" и "Байрактары" не помогают.
Недавно западные СМИ сообщали, что Зеленского и особенно Ермака плохо понимают в Вашингтоне из-за их плохого английского, а услугами переводчиков они не хотят пользоваться. И украинские комментаторы уже представляют разговор Ермака с Трампом в таком ключе: "Хэллоу Дональд, гив нам бесплатные мани, бекос мы файт виз оркс энд дэфэнд Европу".
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже окучивает западных политиков, но она решила подходить к Вашингтону через возможных посредников и поехала в Варшаву договариваться с президентом Польши Анджеем Дудой. По информации украинских телеграм-каналов, она просила замолвить за нее словечко перед новым хозяином Белого дома. Ей сейчас крайне важно показать, что она является "рукопожатной" на Западе, поскольку именно там определяется будущая конфигурация украинского правительства и Верховной Рады.
"Юлия Владимировна еще с прошлого года стала "выходить из тени", критикуя действия нынешнего правительства. Продолжается саботаж элит, против Зеленского зреет фронда, все в предчувствии изменений в украинской политике после смены власти в США спешат заявить о себе. Тимошенко прекрасно понимает, что времени остается на это не так много, и начинать стоит уже сейчас т.к. отношения Зе с западными партнерами далеко не теплые", - резюмирует ее визит телеграм-канал "Наблюдатель".
В команде экс-президента Петра Порошенко тем временем тоже вовсю готовятся к выборам. СМИ Порошенко пиарят в основном его самого и экс-главкома Валерия Залужного, который сейчас является послом в Британии.
На днях большой резонанс на Украине вызвало одно предложение от Залужного – он предложил Лондону готовить и обучать элиту для Украины – будущих управленцев.
"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", — заявил Залужный во время собрания Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.
Опальный депутат Александр Дубинский иронизирует, подчеркивая, что у британцев есть давний опыт подготовки надсмотрщиков в своих колониях. "Залужный - красавчик. Попросить “белого господина” подготовить для нас надсмотрщиков и плантаторов (а кто еще нужен для управления великой аграрной державой) в лучших заведениях Лондона - это сильно", - пишет Дубинский.
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября, 06:19
Готовятся к пришествию Трампа и сочиняют новые поборы. Чем занимаются представители украинской элитыНа этой неделе представители украинской элиты чаще всего беспокоились о своем будущем на фоне смены администрации в США, а также продолжили готовиться к выборам. В украинских СМИ и Telegram-каналах называется даже дата следующих президентских выборов – 25 мая
Крайне возмутило предложение Залужного и политолога Вадима Карасёва. "Если экс-главком Залужный предлагает, чтобы каждый год 5-7 тысяч на обучение в Великобританию, чтобы управленцы выросли. Но у британцев это их фишка - всегда управленцев колониями… У нас что, нет вузов? Это подготовка бюрократов, чтобы они управляли", - говорит политолог.
Он также напоминает, что ранее Зеленский уже предлагал в своем "плане победы" предоставить американским корпорациям доступ к украинским полезным ископаемым. Таким образом, получается, что украинский солдат должен воевать за интересы какой-нибудь американской компании. "Это добровольная колонизация", - резюмирует политику Зеленского украинский политолог.
Впрочем, бывший депутат Игорь Мосийчук* утверждает, что продажность - в крови украинской элиты. "Тридцать три года наша псевдоэлитка бегала между Москвой и Вашингтоном, забегая в Брюссель, Пекин и даже Стамбул искала себе господина и продавала в розницу и оптом государственный суверенитет", - говорит Мосийчук.
Сейчас представители украинской элиты пытаются сосватать себя Западу в качестве лучших надсмотрщиков, обещая отдать все недра, полезные ископаемые, леса и жизни украинцев. Малоизвестные политики даже откровенно "демпингуют" - готовы сделать всё то же самое, но за меньшую сумму.
Самое страшное для украинской элиты сейчас – остаться без щедрых подаяний Вашингтона. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже написал колонку в The Economist, угрожая бунтом украинских военных, который повредит репутации США.
"Если администрация Трампа затем навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны. Это даст Путину желанную победу, представляя Украину как несостоявшееся государство, но ответственность за это ляжет полностью на Трампа", - написал экс-министр.
Он считает, что Трамп не может себе позволить "нового Афганистана" и вынужден будет возобновить помощь Киеву.
Киевский профессор журналистики Никита Василенко, наоборот, угрожает бунтом насильно мобилизованных, не желающих воевать, как в 1917 году.
"Есть мировой опыт исторический, согласно которому, военный мятеж начинается в тех частях, которые не хотят идти на фронт. Не кадровых военных, которые прекрасно понимают, что если они обнажат линию фронта, то противник ринется прямо в тыл", – рассказывает профессор, пугая киевскую элиту призраками матросов Кронштадта.
Однако в истории незалежной "внутренние волнения", как правило, были инспирированы самими Соединенными Штатами. В свою очередь, большинство украинских военных сейчас – насильственно мобилизованные, а те из идейных националистов, кто выжил на третьем году войны, постоянно заявляют о чрезмерной усталости от фронтовой жизни в окопах. Тем не менее, их жизни еще являются тем "активом", который украинская элита сейчас активно предлагает Вашингтону в обмен на продление кредитной линии.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Ещё на данную тему: Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти
 
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