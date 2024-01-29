https://ukraina.ru/20240129/1052958553.html

Зеленский и деньги беженцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 января

Зеленский и деньги беженцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 января - 29.01.2024 Украина.ру

Зеленский и деньги беженцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 января

Президент Украины Владимир Зеленский захотел, чтобы ЕС перечислял деньги для находящихся в Европе беженцев в украинский бюджет. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-29T13:01

2024-01-29T13:01

2024-01-29T13:01

хроники

эксклюзив

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Свои пожелания по поводу денег, выделяемых беженцам, Зеленский озвучил в интервью ARD в ответ на реплику журналистки. Последняя указала, что только в Германию выехали с Украины около 200 тыс. мужчин призывного возраста, и спросила, не следует ли немецкому правительству подумать над сокращением помощи таким мужчинам, чтобы сэкономленными деньгами поддерживать Украину."Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент − например, какой-то человек выехал и находится заграницей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек", - указал Зеленский.По его словам, сейчас часть денег Украины находится в Европе, т. к. украинские беженцы вывозили свои деньги с собой. После того, как европейские государства начали поддерживать этих людей, деньги европейских государств не пошли на Украину, а остались в этих государствах, работая на экономику последних."И в конце концов деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов [к этому]. Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остаётся большинство этих денег", − указал Зеленский.При этом украинский президент подчеркнул, что решение, оказывать ли поддержку беженцам с Украины — личное решение Германии и её граждан.Кроме того, Зеленский призвал не обобщать вопрос украинских беженцев, в частности, мужчин."Здесь очень много разных деталей: есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и возможности поехать, есть люди немобилизационного возраста, есть те, кто выехали раньше, есть студенты", - указал Зеленский.Он также заявил, что очень благодарен тем украинцам, которые возвращаются домой, работают, платят налоги и таким образом поднимают экономику и помогают Вооружённым силам Украины.При этом Зеленский заявил, что "не может Олаф Шольц кого-то брать и возвращать или выталкивать" из Германии", отметив, что "даже по отношению к нарушителям" Украина действовать по закону.В то же время, ранее представители власти Украины неоднократно заявляли, что руководство страны работает над тем, чтобы вернуть в страну выехавших в Европу мужчин призывного возраста.Примечательно, что ранее ряд СМИ сообщал о том, что Украина уже обращалась к Европе с предложением направлять выплаты для беженцев в украинский бюджет."Наш источник в ОП рассказал, что МИД предложил странам ЕС прекратить выплаты нашим беженцам, а финансирование направить напрямую в Украину. В такой способ Европа сможет сэкономить средства, которых сейчас не хватает для помощи Украине", - писал 26 января популярный в стране телеграм-канал "Резидент".При этом ранее на Украине не раз вспыхивали коррупционные скандалы, связанные с распределением бюджетных денег. При этом коррупция особенно процветала в оборонной сфере — и это несмотря на ведущиеся в стране боевые действия.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов, на горловском направлении — 14 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив 81 боеприпас различных калибров.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено одно жилое домостроение.В следующие сути обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" Вооружённые силы Украины вчера выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Кардашинка — 3; Голая Пристань — 3; Подстепное — 2; Алёшки — 5; Днепряны — 3; Новая Каховка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Голая Пристань, Новая Маячка, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев днём 29 января сообщил о перехвате дрона, атаковавшего нефтеперерабатывающий завод "Славнефти"."Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника", — отмечалось в публикации.В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают силовые структуры и спецслужбыУтром 29 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе в селе Солнцевка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбит БПЛА противника. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 28 января повреждения выявлены в поселке Разумное – в одном частном жилом домовладении посечен фасад, также повреждён один легковой автомобиль, в селе Беловское в одном частном жилом домовладении повреждена крыша", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка было выпущено 36 гранатомётных выстрелов и осуществлён обстрел из пулемёта – зафиксировано 50 выстрелов. Также на окраине хутора украинские военные атаковали с помощью четырёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было.Также в Волоконовском районе над селом Тишанка сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 6 миномётных снарядов. На окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак с БПЛА было сброшено по два взрывных устройства. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было."В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и посёлком Прилесье дроном-камикадзе атакован экскаватор. В результате взрыва пострадал рабочий – у него выявлено повреждение передней большеберцовой артерии справа. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, мужчина в реанимации, подключён к аппарату ИВЛ. Врачи городской больницы №2 оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - писал Гладков.Позднее он сообщил об атаке на село Мокрая."Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая - у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы уже устранили последствия. Оперативные службы работают на месте", - рассказал губернатор в 11:06.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив