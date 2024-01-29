https://ukraina.ru/20240129/1052957354.html
Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины
Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины - 29.01.2024 Украина.ру
Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD объяснил, почему США якобы не стоит затягивать с поддержкой Киева
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
поддержка
европа
сша
зарубежье
владимир зеленский
новости
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"Если в США будут затягивать с процессами по поддержке Украины — это будет иметь влияние на Европу. Потеряется союз между Вашингтоном и европейскими странами", — предостерег Зеленский.Он объяснил, что своими действиями США показывают Европе, что та останется в одиночестве, в случае если европейские страны будут противостоять России.С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".
https://ukraina.ru/20240126/1052912569.html
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поддержка, европа, сша, зарубежье, владимир зеленский, новости
поддержка, Европа, США, Зарубежье, Владимир Зеленский, Новости
Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD объяснил, почему США якобы не стоит затягивать с поддержкой Киева
"Если в США будут затягивать с процессами по поддержке Украины — это будет иметь влияние на Европу. Потеряется союз между Вашингтоном и европейскими странами", — предостерег Зеленский
.
Он объяснил, что своими действиями США показывают Европе, что та останется в одиночестве, в случае если европейские страны будут противостоять России.
С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.
Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".