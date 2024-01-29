https://ukraina.ru/20240129/1052957354.html

Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины

Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины - 29.01.2024 Украина.ру

Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD объяснил, почему США якобы не стоит затягивать с поддержкой Киева

2024-01-29T12:01

2024-01-29T12:01

2024-01-29T12:01

поддержка

европа

сша

зарубежье

владимир зеленский

новости

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"Если в США будут затягивать с процессами по поддержке Украины — это будет иметь влияние на Европу. Потеряется союз между Вашингтоном и европейскими странами", — предостерег Зеленский.Он объяснил, что своими действиями США показывают Европе, что та останется в одиночестве, в случае если европейские страны будут противостоять России.С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".

https://ukraina.ru/20240126/1052912569.html

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поддержка, европа, сша, зарубежье, владимир зеленский, новости