Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины - 29.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240129/1052957354.html
Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины
Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины - 29.01.2024 Украина.ру
Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD объяснил, почему США якобы не стоит затягивать с поддержкой Киева
2024-01-29T12:01
2024-01-29T12:01
поддержка
европа
сша
зарубежье
владимир зеленский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261612_0:9:1042:595_1920x0_80_0_0_f7f8572a1f0b42862a7da1dff4c2f1ac.jpg
"Если в США будут затягивать с процессами по поддержке Украины — это будет иметь влияние на Европу. Потеряется союз между Вашингтоном и европейскими странами", — предостерег Зеленский.Он объяснил, что своими действиями США показывают Европе, что та останется в одиночестве, в случае если европейские страны будут противостоять России.С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".
https://ukraina.ru/20240126/1052912569.html
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261612_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_de3176200d1e6f32750db3c1c895b181.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
поддержка, европа, сша, зарубежье, владимир зеленский, новости
поддержка, Европа, США, Зарубежье, Владимир Зеленский, Новости

Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины

12:01 29.01.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD объяснил, почему США якобы не стоит затягивать с поддержкой Киева
"Если в США будут затягивать с процессами по поддержке Украины — это будет иметь влияние на Европу. Потеряется союз между Вашингтоном и европейскими странами", — предостерег Зеленский.
Он объяснил, что своими действиями США показывают Европе, что та останется в одиночестве, в случае если европейские страны будут противостоять России.
С начала российской спецоперации на Украине Запад поддерживал Киев, направляя военную технику и вооружение. Однако со временем поддержка стала все меньше.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении.
Колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" указал, что в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи "царит отчаяние".
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января, 09:06
Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке КиеваКоординатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался признать разобщенность западных стран по поддержке Украины
 
поддержкаЕвропаСШАЗарубежьеВладимир ЗеленскийНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины
12:00"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей
11:59"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии
11:58Умеров запустил "очищение системы" и сразу нашел, где взять 4,5 млрд гривен для бюджета
11:15О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов
10:46Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
10:45ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов
10:15"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом
09:52Азаров объяснил масштабную мобилизацию на Украине колоссальными потерями ВСУ
09:48Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД
09:44Проверка военкоматов, принуждение Венгрии к помощи. Главное на Украине на утро 29 января
09:11Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди
08:48Захарова отреагировала на запрет Галкину* въехать на Бали
08:44"Русский нуар": Донбасс в ожидании весны
08:24Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ
08:23Миф о "бое под Крутами"
08:06Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском
07:52Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ
07:45Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента
07:26ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times
Лента новостейМолния