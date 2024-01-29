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"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии
"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии - 29.01.2024 Украина.ру
"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его данным, в Вооруженных силах Украины в настоящее время служит 880 тысяч человек, рассказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном 29 января на его YouTube-канале
2024-01-29T11:59
2024-01-29T11:59
2024-01-29T11:59
новости
всу
владимир зеленский
мобилизация
налоги
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"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе украинцев, уехавших за рубеж.Президент Украины уточнил, что Киев хочет вернуть в страну граждан мобилизационного возраста."Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине", — отметил Зеленский.Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что на Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, владимир зеленский, мобилизация, налоги
Новости, ВСУ, Владимир Зеленский, мобилизация, налоги
"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его данным, в Вооруженных силах Украины в настоящее время служит 880 тысяч человек, рассказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном 29 января на его YouTube-канале
"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе украинцев, уехавших за рубеж.
Президент Украины уточнил, что Киев хочет вернуть в страну граждан мобилизационного возраста.
"Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине", — отметил Зеленский.
Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что на Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных.