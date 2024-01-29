"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии - 29.01.2024 Украина.ру
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"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии
"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии - 29.01.2024 Украина.ру
"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его данным, в Вооруженных силах Украины в настоящее время служит 880 тысяч человек, рассказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном 29 января на его YouTube-канале
2024-01-29T11:59
2024-01-29T11:59
новости
всу
владимир зеленский
мобилизация
налоги
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"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе украинцев, уехавших за рубеж.Президент Украины уточнил, что Киев хочет вернуть в страну граждан мобилизационного возраста."Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине", — отметил Зеленский.Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что на Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных.
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новости, всу, владимир зеленский, мобилизация, налоги
Новости, ВСУ, Владимир Зеленский, мобилизация, налоги

"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии

11:59 29.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его данным, в Вооруженных силах Украины в настоящее время служит 880 тысяч человек, рассказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном 29 января на его YouTube-канале
"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе украинцев, уехавших за рубеж.
Президент Украины уточнил, что Киев хочет вернуть в страну граждан мобилизационного возраста.
"Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине", — отметил Зеленский.
Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что на Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных.
 
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