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"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии

"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии - 29.01.2024 Украина.ру

"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его данным, в Вооруженных силах Украины в настоящее время служит 880 тысяч человек, рассказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном 29 января на его YouTube-канале

2024-01-29T11:59

2024-01-29T11:59

2024-01-29T11:59

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всу

владимир зеленский

мобилизация

налоги

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"У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к военной службе украинцев, уехавших за рубеж.Президент Украины уточнил, что Киев хочет вернуть в страну граждан мобилизационного возраста."Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине", — отметил Зеленский.Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что на Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, владимир зеленский, мобилизация, налоги