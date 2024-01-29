Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
© Минобороны РФВС РФ
© Минобороны РФ
Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами и три миномётных позиции ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ
Российские разведывательные подразделения на правом берегу Днепра в Херсонской области в ходе ведения оптической разведки обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ.
Координаты объектов ВСУ передали на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - пояснили в МО РФ.
Накануне, 28 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении складов боеприпасов и горючего для ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.