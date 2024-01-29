Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области - 29.01.2024 Украина.ру
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Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области - 29.01.2024 Украина.ру
Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами и три миномётных позиции ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ
2024-01-29T10:46
2024-01-29T10:46
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Российские разведывательные подразделения на правом берегу Днепра в Херсонской области в ходе ведения оптической разведки обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ.Координаты объектов ВСУ передали на пункт управления артиллерией для их уничтожения.Накануне, 28 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении складов боеприпасов и горючего для ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
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новости, россия, минобороны рф, всу, склады, десант
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВСУ, склады, десант

Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

10:46 29.01.2024
 
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ВС РФ
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Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами и три миномётных позиции ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ
Российские разведывательные подразделения на правом берегу Днепра в Херсонской области в ходе ведения оптической разведки обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ.
Координаты объектов ВСУ передали на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - пояснили в МО РФ.
Накануне, 28 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении складов боеприпасов и горючего для ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
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