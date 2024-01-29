https://ukraina.ru/20240129/1052956217.html

Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области - 29.01.2024 Украина.ру

Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами и три миномётных позиции ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ

2024-01-29T10:46

2024-01-29T10:46

2024-01-29T10:46

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Российские разведывательные подразделения на правом берегу Днепра в Херсонской области в ходе ведения оптической разведки обнаружили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ.Координаты объектов ВСУ передали на пункт управления артиллерией для их уничтожения.Накануне, 28 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении складов боеприпасов и горючего для ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

https://ukraina.ru/20240128/1052945364.html

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новости, россия, минобороны рф, всу, склады, десант