"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом
Российским военнослужащим удалось продвинуться вперед на Харьковском направлении, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х
"Критическая ситуация также складывается на востоке Харьковской области, где Вооруженные силы России прорвали слишком малочисленный украинский фронт", - пишет Рёпке.
Российской армии удалось взять под контроль населенные пункты Крахмальное и Табаевка в Харьковской области.
Накануне немецкий журналист Кристоф Ваннер в эфире Die Welt заявил, что Россия имеет преимущество над ВСУ практически на всех участках фронта.
В Минобороны 28 января сообщили, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.