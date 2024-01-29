https://ukraina.ru/20240129/1052955803.html

"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом

"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом - 29.01.2024 Украина.ру

"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом

Российским военнослужащим удалось продвинуться вперед на Харьковском направлении, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х

2024-01-29T10:15

2024-01-29T10:15

2024-01-29T10:15

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харьковская область

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купянское направление

минобороны рф

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Российской армии удалось взять под контроль населенные пункты Крахмальное и Табаевка в Харьковской области.Накануне немецкий журналист Кристоф Ваннер в эфире Die Welt заявил, что Россия имеет преимущество над ВСУ практически на всех участках фронта.В Минобороны 28 января сообщили, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

https://ukraina.ru/20240128/1052943405.html

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новости, россия, украина, харьковская область, журналист, купянское направление, минобороны рф