"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом - 29.01.2024 Украина.ру
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"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом
"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом - 29.01.2024 Украина.ру
"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом
Российским военнослужащим удалось продвинуться вперед на Харьковском направлении, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х
2024-01-29T10:15
2024-01-29T10:15
новости
россия
украина
харьковская область
журналист
купянское направление
минобороны рф
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Российской армии удалось взять под контроль населенные пункты Крахмальное и Табаевка в Харьковской области.Накануне немецкий журналист Кристоф Ваннер в эфире Die Welt заявил, что Россия имеет преимущество над ВСУ практически на всех участках фронта.В Минобороны 28 января сообщили, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.
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россия
украина
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, харьковская область, журналист, купянское направление, минобороны рф
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, журналист, Купянское направление, Минобороны РФ

"Критическая ситуация": немецкий журналист о слабом положении ВСУ под Харьковом

10:15 29.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на Авдеевском направлении
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Российским военнослужащим удалось продвинуться вперед на Харьковском направлении, написал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х
"Критическая ситуация также складывается на востоке Харьковской области, где Вооруженные силы России прорвали слишком малочисленный украинский фронт", - пишет Рёпке.
Российской армии удалось взять под контроль населенные пункты Крахмальное и Табаевка в Харьковской области.
Накануне немецкий журналист Кристоф Ваннер в эфире Die Welt заявил, что Россия имеет преимущество над ВСУ практически на всех участках фронта.
В Минобороны 28 января сообщили, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Вчера, 12:00
Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die WeltНа всех участках фронта Россия имеет преимущество над украинской армией, заявил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Die Welt
 
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