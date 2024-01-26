Песков ответил на слухи о "тайном канале" связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине - 26.01.2024 Украина.ру
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Песков ответил на слухи о "тайном канале" связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине
Песков ответил на слухи о "тайном канале" связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине - 26.01.2024 Украина.ру
Песков ответил на слухи о "тайном канале" связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине
Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне информации о том, что Москва посылает Вашингтону сигналы о готовности к переговорам
2024-01-26T08:21
2024-01-26T08:22
конфликт
переговоры
дмитрий песков
новости
украина
россия
сша
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"Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей", - сказал Песков в ответ на вопрос Блумберг.В США тем временем ответили, что не заметили изменений в позиции РФ."Мы не в курсе описываемых изменений в российской позиции", - сказала представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы направляет США по непрямым каналам через посредника сигналы об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине, в том числе по возможным будущим механизмам безопасности для Киева. Москва также якобы прощупывает почву в вопросе готовности Вашингтона к участию в переговорах. Источники заявили, что сигналы были посланы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через неназванного посредника. Они утверждают, что Россия якобы может рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и впоследствии даже отказ от позиции против выступления Украины в НАТО при условии признания новых регионов РФ российскими.Агентство отмечает, что сообщения о "тайном канале" связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине циркулировали и в странах ЕС. Однако официальные лица отрицают, что знают об этом. Советник по нацбезопасности Швеции Хенрик Ландерхольм заявил агентству, что до него дошли такие "слухи", но не знает, как их понимать.
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конфликт, переговоры, дмитрий песков, новости, украина, россия, сша
конфликт, переговоры, Дмитрий Песков, Новости, Украина, Россия, США

Песков ответил на слухи о "тайном канале" связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине

08:21 26.01.2024 (обновлено: 08:22 26.01.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне информации о том, что Москва посылает Вашингтону сигналы о готовности к переговорам
"Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей", - сказал Песков в ответ на вопрос Блумберг.
В США тем временем ответили, что не заметили изменений в позиции РФ.
"Мы не в курсе описываемых изменений в российской позиции", - сказала представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы направляет США по непрямым каналам через посредника сигналы об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине, в том числе по возможным будущим механизмам безопасности для Киева. Москва также якобы прощупывает почву в вопросе готовности Вашингтона к участию в переговорах.
Источники заявили, что сигналы были посланы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через неназванного посредника. Они утверждают, что Россия якобы может рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и впоследствии даже отказ от позиции против выступления Украины в НАТО при условии признания новых регионов РФ российскими.
Агентство отмечает, что сообщения о "тайном канале" связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине циркулировали и в странах ЕС. Однако официальные лица отрицают, что знают об этом. Советник по нацбезопасности Швеции Хенрик Ландерхольм заявил агентству, что до него дошли такие "слухи", но не знает, как их понимать.
16 января, 13:14
Переговоры вместо наступления. Новая стратегия КиеваПосле Нового года Киев как с цепи сорвался
 
конфликтпереговорыДмитрий ПесковНовостиУкраинаРоссияСША
 
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