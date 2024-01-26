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Гросси собирается посетить Украину и Россию

Гросси собирается посетить Украину и Россию - 26.01.2024 Украина.ру

Гросси собирается посетить Украину и Россию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину и Россию

2024-01-26T08:00

2024-01-26T08:00

2024-01-26T08:09

рафаэль гросси

магатэ

россия

украина

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"Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем - в Киеве и в России", - сказал Гросси.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщил, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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рафаэль гросси, магатэ, россия, украина, новости