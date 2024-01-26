Гросси собирается посетить Украину и Россию - 26.01.2024 Украина.ру
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Гросси собирается посетить Украину и Россию
Гросси собирается посетить Украину и Россию - 26.01.2024 Украина.ру
Гросси собирается посетить Украину и Россию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину и Россию
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:09
рафаэль гросси
магатэ
россия
украина
новости
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"Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем - в Киеве и в России", - сказал Гросси.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщил, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ukraina.ru/20230912/1049347123.html
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рафаэль гросси, магатэ, россия, украина, новости
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, Украина, Новости

Гросси собирается посетить Украину и Россию

08:00 26.01.2024 (обновлено: 08:09 26.01.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину и Россию
"Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем - в Киеве и в России", - сказал Гросси.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщил, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября 2023, 11:38
"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для ГроссиГлава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил генеральному директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обеднённого урана. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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