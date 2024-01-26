https://ukraina.ru/20240126/1052911847.html
Гросси собирается посетить Украину и Россию
Гросси собирается посетить Украину и Россию - 26.01.2024 Украина.ру
Гросси собирается посетить Украину и Россию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину и Россию
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:09
рафаэль гросси
магатэ
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/00/1033490094_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_6f6145273b1d934732a69a11a03c5ff0.jpg
"Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем - в Киеве и в России", - сказал Гросси.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщил, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ukraina.ru/20230912/1049347123.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/00/1033490094_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d5808047c74697a33bd9bfeb0432d066.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рафаэль гросси, магатэ, россия, украина, новости
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, Украина, Новости
Гросси собирается посетить Украину и Россию
08:00 26.01.2024 (обновлено: 08:09 26.01.2024)
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину и Россию
"Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем - в Киеве и в России", - сказал Гросси.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщил, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.