Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей - 25.01.2024 Украина.ру
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Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей
Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей - 25.01.2024 Украина.ру
Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей
2-й Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову*, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга, к 27 годам колонии
2024-01-25T15:48
2024-01-25T15:48
новости
россия
дарья трепова
москва
санкт-петербург
владлен татарский
теракт
суд
приговор
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Суд вынес приговор Дарье Треповой*, которая принесла взрывное устройство на встречу с блогером Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Ее обвинили в теракте, хранении и перевозке боеприпасов, подделке документов. Прокуратура запрашивала для Треповой* 28 лет и колонии и 800 тысяч рублей штрафа.В совокупности суд приговорил террористку к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.Этот срок дали ей по совокупности наказаний по трем статьям:Её соучастника, Дмитрия Касинцева, у которого Трепова* укрывалась после теракта, суд признал виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима. Касинцева заключили под стражу в зале суда.Суд взыскал с Дарьи Треповой* также 16 млн 495 тысяч рублей по гражданским искам потерпевших.Трепова родилась 16 февраля 1997 года, то есть через несколько недель ей исполнится 28 лет. На свободу она выйдет, предположительно, в 53 года.В последнем слове в суде Трепова пару дней назад заявила, что вину свою не признает, так как не знала, что в статуэтке взрывчатка, думая, что внутри - прослушивающее устройство. А жизнь ей спас Татарский."Я находилась в зоне поражения. Это какая-то чистая случайность. Мне тяжело об этом говорить. Максим закрыл меня своим телом, только это спасло меня от того, что случилось с другими, кто сидел на таком же расстоянии", - заявила Трепова.В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.*Внесена в реестр экстремистов и террористов.
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новости, россия, дарья трепова, москва, санкт-петербург, владлен татарский, теракт, суд, приговор
Новости, Россия, Дарья Трепова, Москва, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, теракт, Суд, приговор

Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей

15:48 25.01.2024
 
© Объединённая пресс-служба судов телеграм-канал
© Объединённая пресс-служба судов телеграм-канал
Читать в
2-й Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову*, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга, к 27 годам колонии
Суд вынес приговор Дарье Треповой*, которая принесла взрывное устройство на встречу с блогером Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Ее обвинили в теракте, хранении и перевозке боеприпасов, подделке документов. Прокуратура запрашивала для Треповой* 28 лет и колонии и 800 тысяч рублей штрафа.
В совокупности суд приговорил террористку к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.
Этот срок дали ей по совокупности наказаний по трем статьям:
  • ст. 205 УК РФ "Совершение террористического акта" - 18 лет лишения свободы,
  • ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" - 13 лет тюрьмы и 600 тысяч рублей штрафа.
  • ст. 327 "подделка документов" - 2 года лишения свободы.
Её соучастника, Дмитрия Касинцева, у которого Трепова* укрывалась после теракта, суд признал виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима. Касинцева заключили под стражу в зале суда.
Суд взыскал с Дарьи Треповой* также 16 млн 495 тысяч рублей по гражданским искам потерпевших.
Трепова родилась 16 февраля 1997 года, то есть через несколько недель ей исполнится 28 лет. На свободу она выйдет, предположительно, в 53 года.
В последнем слове в суде Трепова пару дней назад заявила, что вину свою не признает, так как не знала, что в статуэтке взрывчатка, думая, что внутри - прослушивающее устройство. А жизнь ей спас Татарский.
"Я находилась в зоне поражения. Это какая-то чистая случайность. Мне тяжело об этом говорить. Максим закрыл меня своим телом, только это спасло меня от того, что случилось с другими, кто сидел на таком же расстоянии", - заявила Трепова.
В прошлом году, 2 апреля, Трепова принесла на творческий вечер военкора Владлена Татарского взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Журналист погиб на месте, еще 52 человека пострадали.
*Внесена в реестр экстремистов и террористов.
19 января, 17:24
"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в судеСовершившая теракт Дарья Трепова* в последнем слове в суде извинилась перед потерпевшими и заявила, что пыталась спасти себя, сообщил 19 января телеграм-канал Zvezdanews
 
НовостиРоссияДарья ТреповаМоскваСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийтерактСудприговор
 
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