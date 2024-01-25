Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo - 25.01.2024 Украина.ру
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Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo - 25.01.2024 Украина.ру
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью украинской батареей ПВО. Об этом 25 января сообщил французский военный источник изданию Franceinfo
2024-01-25T14:18
2024-01-25T14:36
новости
франция
самолет
пво
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
всу
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По данным источника, самолет сбила батарея ПВО "Пэтриот" американского производства, которая находится на вооружении ВСУ.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, готовящихся к обмену, был сбит двумя ракетами, выпущенными с территории Украины.
https://ukraina.ru/20240125/1052894673.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, самолет, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), всу
Новости, Франция, самолет, ПВО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ВСУ

Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo

14:18 25.01.2024 (обновлено: 14:36 25.01.2024)
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости
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Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью украинской батареей ПВО. Об этом 25 января сообщил французский военный источник изданию Franceinfo
По данным источника, самолет сбила батарея ПВО "Пэтриот" американского производства, которая находится на вооружении ВСУ.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, готовящихся к обмену, был сбит двумя ракетами, выпущенными с территории Украины.
12:22
ВСУ заранее получили информацию о полете Ил-76, прием подтвердили - КартаполовУкраинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ. Об этом журналистам заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 25 января
 
НовостиФранциясамолетПВОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ВСУ
 
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