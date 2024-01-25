https://ukraina.ru/20240125/1052899902.html
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo - 25.01.2024 Украина.ру
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью украинской батареей ПВО. Об этом 25 января сообщил французский военный источник изданию Franceinfo
2024-01-25T14:18
2024-01-25T14:18
2024-01-25T14:36
новости
франция
самолет
пво
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052895130_0:56:1070:658_1920x0_80_0_0_aa9e0b6f12d56728ab6d8cbefa8a2474.jpg.webp
По данным источника, самолет сбила батарея ПВО "Пэтриот" американского производства, которая находится на вооружении ВСУ.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, готовящихся к обмену, был сбит двумя ракетами, выпущенными с территории Украины.
https://ukraina.ru/20240125/1052894673.html
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052895130_17:0:906:667_1920x0_80_0_0_0b4adaca23e25802c2d488512cb06f4e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, самолет, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), всу
Новости, Франция, самолет, ПВО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ВСУ
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo
14:18 25.01.2024 (обновлено: 14:36 25.01.2024)
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью украинской батареей ПВО. Об этом 25 января сообщил французский военный источник изданию Franceinfo