https://ukraina.ru/20240125/1052899902.html

Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo

Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo - 25.01.2024 Украина.ру

Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - Franceinfo

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью украинской батареей ПВО. Об этом 25 января сообщил французский военный источник изданию Franceinfo

2024-01-25T14:18

2024-01-25T14:18

2024-01-25T14:36

новости

франция

самолет

пво

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

всу

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По данным источника, самолет сбила батарея ПВО "Пэтриот" американского производства, которая находится на вооружении ВСУ.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, готовящихся к обмену, был сбит двумя ракетами, выпущенными с территории Украины.

https://ukraina.ru/20240125/1052894673.html

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новости, франция, самолет, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), всу