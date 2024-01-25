https://ukraina.ru/20240125/1052889313.html

Атака на юг России, подробности об Ил-76. Главное на Украине на утро 25 января

Атака на юг России, подробности об Ил-76. Главное на Украине на утро 25 января - 25.01.2024 Украина.ру

Атака на юг России, подробности об Ил-76. Главное на Украине на утро 25 января

Аэропорт "Сочи" закрывали из-за угрозы с воздуха, на нефтебазе в "Туапсе" возник пожар. Стали известны подробности о сбитом ВСУ транспортном самолёте Ил-76

2024-01-25T10:00

2024-01-25T10:00

2024-01-25T10:00

хроники

эксклюзив

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О пожаре на нефтебазе в Туапсе стало известно в ночь на 25 января."Крупный пожар на нефтезаводе в Туапсе. Пламя видно из разных районов города. Предварительно, пострадавших нет", - сообщил телеграм-канал Kub Mash, опубликовав видео с места событий.Другой телеграм-канал — Shot – указал, что перед пожаром были слышны взрывы."Жители Туапсе сообщают о пожаре в районе местной нефтебазы. Очевидцы сообщают SHOT, что перед этим над городом были слышны взрывы, предварительно работало ПВО. Официальной информации пока не было", - отмечалось в публикации канала.По информации телеграм-канала Mash перед взрывами был слышен пролёт беспилотников."Местные жители сообщают Mash о пролёте нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе. Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где сейчас объявлен план "Ковёр" (закрытое небо)", - писал канал под видеоПозже Shot сообщил о площади пожара."Площадь пожара на Туапсинском НПЗ по информации SHOT сейчас составляет около 200 квадратных метров. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива, пожарные сейчас пытаются локализовать возгорание. На место выехал глава района Сергей Бойко. Пострадавших предварительно нет", - отмечалось в публикации канала.Спустя некоторое время появилась официальная информация о произошедшем. Согласно ей на нефтебазе возник пожар, горела вакуумная установка. Позже сообщили о ликвидации пожара."В 04:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", - отметили в оперативном штабе Краснодарского края.Уточняется, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв призвал бизнес задуматься об охране своих мощностей и самим "заняться защитой своих объектов"."По Туапсе. Товарищи бизнесмены. Простите. Господа. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих", - призвал Царёв.Также стало известно о временном прекращении работы аэропорта Сочи."Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме — объявлен план "Ковёр". Сообщается, что аэропорт работает в ограниченном режиме — в авиагавань временно не прилетают и не вылетают самолёты. Некоторые борта перенаправляют в Минеральные Воды и Ставрополь. По данным СМИ, объявлен план "Ковёр", - писал в ночь на 25 января телеграм-канал Readovka.По данным телеграм-канала Mash причиной объявления плана "Ковёр" стали беспилотники.Ранее под Сочи уже сбивали украинские беспилотники. При этом аэропорт Сочи — гражданский.Имена погибшихАппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в телеграм-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.В списке погибших значатся: командир корабля Беззубкин; помощник командира корабля Чмирев; штурман Высокин; бортинженер Пилуев; борттехник Житенев; бортрадист Саблинский."Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти", - указывалось в публикации.ВСУ в среду, 24 января, днём сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Кроме них, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.Как подчеркнули в министерстве обороны России, Украина прекрасно знала о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду.В связи с авиакатастрофой Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, но председательствующая Франция выразила согласие организовать встречу только через двое суток.При этом на Украине сначала заявили, что самолёт сбили Воздушные силы ВСУ. При этом утверждалось, что Ил-76 якобы перевозил снаряды к ЗРК С-300. После того, как стала появляться информация, что на борту были пленные, сообщения украинских СМИ стали подтирать или удалять, убирая упоминания о том, что сбили самолёт украинцы. Информацию же о пленных на борту называли "российским ИПСО".После того, как главред МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военных, которые находились на борту сбитого украинцами самолёта, тональность заявлений Украины изменилась. Украинское военное и политическое руководство начало обвинять в произошедшем Россию."Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолёта и в каком количестве. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных", - заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что заслушал доклады министра обороны страны Рустема Умерова, главкома ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР МОУ и главу Координационного штаба по вопросам пленных Кирилла Буданова."Нужно установить все чёткие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолёта произошло на российской территории - вне нашего контроля. "Факты" – это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - подчеркнул Зеленский.В свою очередь в МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

https://ukraina.ru/20240124/1052883051.html

https://ukraina.ru/20240124/1052866871.html

https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив