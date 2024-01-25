https://ukraina.ru/20240125/1052887568.html

Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico

Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico - 25.01.2024 Украина.ру

Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне снижения его популярности. Об этом сообщает газета Politico

2024-01-25T08:27

2024-01-25T08:27

2024-01-25T08:27

запад

помощь

владимир зеленский

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/12/1052771965_0:82:1045:671_1920x0_80_0_0_e7f4f281331758c3693c1a63a921c5f8.jpg

"Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и "будет отчаянно искать, на кого перенести вину", - говорится в материале.По мнению неназванного чиновника, без западной поддержки Украина сдалась бы в апреле 2022 года.Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.Страны Евросоюза пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.

https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, помощь, владимир зеленский, новости, украина