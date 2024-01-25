Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне снижения его популярности. Об этом сообщает газета Politico
"Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и "будет отчаянно искать, на кого перенести вину", - говорится в материале.
По мнению неназванного чиновника, без западной поддержки Украина сдалась бы в апреле 2022 года.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
Страны Евросоюза пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.