Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico - 25.01.2024 Украина.ру
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Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico
Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico - 25.01.2024 Украина.ру
Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне снижения его популярности. Об этом сообщает газета Politico
2024-01-25T08:27
2024-01-25T08:27
запад
помощь
владимир зеленский
новости
украина
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"Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и "будет отчаянно искать, на кого перенести вину", - говорится в материале.По мнению неназванного чиновника, без западной поддержки Украина сдалась бы в апреле 2022 года.Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.Страны Евросоюза пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.
https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html
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запад, помощь, владимир зеленский, новости, украина
Запад, помощь, Владимир Зеленский, Новости, Украина

Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения популярности - Politico

08:27 25.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне снижения его популярности. Об этом сообщает газета Politico
"Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и "будет отчаянно искать, на кого перенести вину", - говорится в материале.
По мнению неназванного чиновника, без западной поддержки Украина сдалась бы в апреле 2022 года.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
Страны Евросоюза пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.
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