ПТУРы, магнитные мины и "Баба-Яга": командир роты раскрыл, как танки "научились" отражать удары ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
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ПТУРы, магнитные мины и "Баба-Яга": командир роты раскрыл, как танки "научились" отражать удары ВСУ
ПТУРы, магнитные мины и "Баба-Яга": командир роты раскрыл, как танки "научились" отражать удары ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
ПТУРы, магнитные мины и "Баба-Яга": командир роты раскрыл, как танки "научились" отражать удары ВСУ
Если сравнивать с первыми днями спецоперации, то значительные изменения на танке связаны с его защитой. Сюда входит защита от FPV-дронов и других видов вражеских БПЛА, ПТУРов и магнитных мин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
2024-01-25T05:45
2024-01-25T05:45
новости
россия
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защита
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модернизация
сво
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После начала СВО российские танки в целом остались прежними, но есть отличия. Если сравнивать с первыми днями спецоперации, то значительные изменения на танке связаны с защитой, рассказал командир.Сюда входит защита от FPV-дронов и других видов вражеских БПЛА, очень досаждал беспилотник "Баба-Яга" (по западной классификации "Валькирия". — Ред.). Также важное значение имеет защита от противотанковых управляемых ракет и магнитных мин, добавил военный.Роль танкового батальона в нашей бригаде — это высокая огневая мощь и огромный, жёсткий бронированный кулак, который может где-то сломить противника, и который способен подавить его морально и физически, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231203/1051702173.html
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новости, россия, украина, танки, защита, бпла, дроны, мины, модернизация, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, танки, защита, БПЛА, дроны, мины, модернизация, СВО, Спецоперация

ПТУРы, магнитные мины и "Баба-Яга": командир роты раскрыл, как танки "научились" отражать удары ВСУ

05:45 25.01.2024
 
Танк-Т80
Танк-Т80
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Если сравнивать с первыми днями спецоперации, то значительные изменения на танке связаны с его защитой. Сюда входит защита от FPV-дронов и других видов вражеских БПЛА, ПТУРов и магнитных мин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
После начала СВО российские танки в целом остались прежними, но есть отличия. Если сравнивать с первыми днями спецоперации, то значительные изменения на танке связаны с защитой, рассказал командир.
Сюда входит защита от FPV-дронов и других видов вражеских БПЛА, очень досаждал беспилотник "Баба-Яга" (по западной классификации "Валькирия". — Ред.). Также важное значение имеет защита от противотанковых управляемых ракет и магнитных мин, добавил военный.
"Все эти разработки — плод труда нашего танкового батальона. Есть люди, которые разбираются в инженерии. Они сначала проектируют на компьютере защитные устройства, а потом наши умельцы воплощали их идеи в жизнь и устанавливали на танки", - подчеркнул Хан.
Роль танкового батальона в нашей бригаде — это высокая огневая мощь и огромный, жёсткий бронированный кулак, который может где-то сломить противника, и который способен подавить его морально и физически, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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