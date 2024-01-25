ПТУРы, магнитные мины и "Баба-Яга": командир роты раскрыл, как танки "научились" отражать удары ВСУ
Танк-Т80
Если сравнивать с первыми днями спецоперации, то значительные изменения на танке связаны с его защитой. Сюда входит защита от FPV-дронов и других видов вражеских БПЛА, ПТУРов и магнитных мин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
После начала СВО российские танки в целом остались прежними, но есть отличия. Если сравнивать с первыми днями спецоперации, то значительные изменения на танке связаны с защитой, рассказал командир.
Сюда входит защита от FPV-дронов и других видов вражеских БПЛА, очень досаждал беспилотник "Баба-Яга" (по западной классификации "Валькирия". — Ред.). Также важное значение имеет защита от противотанковых управляемых ракет и магнитных мин, добавил военный.
"Все эти разработки — плод труда нашего танкового батальона. Есть люди, которые разбираются в инженерии. Они сначала проектируют на компьютере защитные устройства, а потом наши умельцы воплощали их идеи в жизнь и устанавливали на танки", - подчеркнул Хан.
Роль танкового батальона в нашей бригаде — это высокая огневая мощь и огромный, жёсткий бронированный кулак, который может где-то сломить противника, и который способен подавить его морально и физически, заключил собеседник Украина.ру.
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