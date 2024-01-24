Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде

"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает военные поставки на Украину из-за газового конфликта 2009 года, сообщили 20 октября журналисты Politico