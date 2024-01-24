Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде - 24.01.2024 Украина.ру
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Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде - 24.01.2024 Украина.ру
Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем
2024-01-24T13:02
2024-01-24T13:02
новости
украина
словакия
роберт фицо
денис шмыгаль
ужгород
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На повестке дня встречи словацко-украинские отношения и поддержка европейских инициатив, уточнил премьер-министр Украины.Шмыгаль сообщил, что рассчитывает на конструктивный и практичный диалог.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришёл к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.
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новости, украина, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль, ужгород
Новости, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Ужгород

Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде

13:02 24.01.2024
 
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України /Telegram
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України /Telegram
Читать в
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем
"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - сообщил Шмыгаль в телеграм-канале.
На повестке дня встречи словацко-украинские отношения и поддержка европейских инициатив, уточнил премьер-министр Украины.
Шмыгаль сообщил, что рассчитывает на конструктивный и практичный диалог.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришёл к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
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"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит УкраинуНовый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает военные поставки на Украину из-за газового конфликта 2009 года, сообщили 20 октября журналисты Politico
 
НовостиУкраинаСловакияРоберт ФицоДенис ШмыгальУжгород
 
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