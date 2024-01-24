Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України /Telegram
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України /Telegram
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем
"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - сообщил Шмыгаль в телеграм-канале.
На повестке дня встречи словацко-украинские отношения и поддержка европейских инициатив, уточнил премьер-министр Украины.
Шмыгаль сообщил, что рассчитывает на конструктивный и практичный диалог.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришёл к власти осенью 2023 года. Он выступал за прекращение финансирования Украины и возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.