В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина - 20.12.2023 Украина.ру
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В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина
В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина - 20.12.2023 Украина.ру
В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина
Вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо
2023-12-20T18:20
2023-12-20T18:20
новости
украина
роберт фицо
словакия
нато
членство
третья мировая война
евросоюз
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По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг осведомлён о позиции преобладающей в Словакии партии. Вместе с тем, премьер-министр надеется, что Украину никогда не примут в НАТО. В противном случае – Фицо намерен использовать право вето. Он также отметил, что прежде чем Украина вступит в Европейский союз, пройдут годы, так как сегодня страна к этому не готова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции с журналистами пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается. Напомним, осенью 2022 года глава киевского режима сообщал, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, роберт фицо, словакия, нато, членство, третья мировая война, евросоюз
Новости, Украина, Роберт Фицо, Словакия, НАТО, членство, третья мировая война, Евросоюз

В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина

18:20 20.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо
По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг осведомлён о позиции преобладающей в Словакии партии.

"Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идёт о (прим. ред. - членстве Украины) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (прим. ред. - генсек НАТО): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны", – цитирует Фицо РИА Новости.

Вместе с тем, премьер-министр надеется, что Украину никогда не примут в НАТО. В противном случае – Фицо намерен использовать право вето.
Он также отметил, что прежде чем Украина вступит в Европейский союз, пройдут годы, так как сегодня страна к этому не готова.

"Если для политической поддержки Украины необходимо было сделать такой переоцененный политический жест, то я не имел с этим проблемы. Ещё перед парламентскими выборами я говорил: если Европейский союз хочет принять Украину, для нас это не проблема, но она должна исполнить все условия", – добавил Фицо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции с журналистами пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.
Напомним, осенью 2022 года глава киевского режима сообщал, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Владимир Орлов интервью
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НовостиУкраинаРоберт ФицоСловакияНАТОчленствотретья мировая войнаЕвросоюз
 
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