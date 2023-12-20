https://ukraina.ru/20231220/1052282278.html

В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина

В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина - 20.12.2023 Украина.ру

В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина

Вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо

2023-12-20T18:20

2023-12-20T18:20

2023-12-20T18:20

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роберт фицо

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нато

членство

третья мировая война

евросоюз

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По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг осведомлён о позиции преобладающей в Словакии партии. Вместе с тем, премьер-министр надеется, что Украину никогда не примут в НАТО. В противном случае – Фицо намерен использовать право вето. Он также отметил, что прежде чем Украина вступит в Европейский союз, пройдут годы, так как сегодня страна к этому не готова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции с журналистами пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается. Напомним, осенью 2022 года глава киевского режима сообщал, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

https://ukraina.ru/20231220/1052245618.html

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новости, украина, роберт фицо, словакия, нато, членство, третья мировая война, евросоюз