Принудительная мобилизация, разрушения, инициативы по миру. Главное на Украине на 13:00 24 января - 24.01.2024 Украина.ру
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Принудительная мобилизация, разрушения, инициативы по миру. Главное на Украине на 13:00 24 января
Принудительная мобилизация, разрушения, инициативы по миру. Главное на Украине на 13:00 24 января - 24.01.2024 Украина.ру
Принудительная мобилизация, разрушения, инициативы по миру. Главное на Украине на 13:00 24 января
Украина.ру, 24.01.2024
2024-01-24T13:00
2024-01-24T13:00
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
ватикан
посол
мир
москва
россия
атака
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Украинки в маршрутке выступили против сотрудников военкомата. На территории Украины звучат взрывы, ВСУ экономят снаряды. Москва приветствует инициативы Папы Римского по достижению мираЖенщины в Одессе пытались вытолкать из маршрутки сотрудника военкомата, который хотел раздать повестки военнообязанным."Одесская маршрутка этим утром. Пассажиры пытались не пустить внутрь сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.)", - говорится в телеграм-канале местного издания "Думская".На сопровождающей публикацию видеозаписи мужчина в военной форме пытается зайти в маршрутное такси, но женщины заслоняют ему вход.Военный старается втиснуться в салон, на что одна из пассажирок интересуется, неужели он собирается воевать с женщинами, а другая советует ему самому отправиться на фронт.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.Сейчас повестку на Украине могут вручить в разных местах. Появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.За неявку в военкомат после получения повестки предусмотрена административная или уголовная ответственность.В случае, если человеку вручили повестку для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии, а он не явился в военкомат, ему грозит административная ответственность (штраф от 1,7 до 3,4 тысячи гривен или 4-8 тысячи рублей, для должностных лиц 3,4 — 5,1 тысячи гривен или 8-12 тысячи рублей)Если украинец получил повестку второй раз в течение года и снова не появился в военкомате, ему придется выплатить от 3,4 до 5,1 тысячи гривен (8-12 тысяч рублей), чиновникам — 5,1-8,5 тысячи гривен (12-20 тысяч рублей).Если не явиться в военкомат после вручения повестки третьего или четвертого типа — призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, — тогда грозит уголовная ответственность. Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от трех до пяти лет.Взрывы и провалы ВСУНа всей территории Украины звучит воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал в Днепропетровской области и в подконтрольных украинским войскам частях Запорожской и Херсонской областей в 11:24 мск. Примерно через 20 минут тревогу объявили в Николаевской области.В 12:41 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего распространилась на всю территорию страны.В результате взрывов были разрушены объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Об этом сообщил в среду назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале.Он написал, что ряд населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, Малашко не уточнил.Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук информировал о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Марганецкой общине области в результате взрыва.Согласно информации, опубликованной в его телеграм-канале, область подверглась ударам, в результате в Марганецкой общине повреждены несколько "хозяйственных сооружений, газопровод и линии электропередачи".Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что территория завода в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области подверглась ударам, есть повреждения в результатов взрывов.Также Минобороны России сообщило о вероятной гибели десятков украинских военнопленных в результате крушения в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76."24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шестеро членов экипажа самолета и трое сопровождающих," - указали в ведомстве.По данным министерства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Издание "Украинская правда" сообщило, что самолет сбили Вооруженные силы Украины.Газета Financial Times указала, что украинские военные признаются в нехватке боеприпасов, они вынуждены экономить и в последние две недели сократили в четыре раза количество выстрелов, производимых в день.Как пишет издание, украинские военные рассказали, что, столкнувшись с сокращением поставок, вынуждены ограничивать использование боеприпасов, в то время как "российские войска усиливают свои атаки".По словам командира взвода, Украина сократила количество производимых в день выстрелов с 8 тысяч, как во время летнего контрнаступления, до 2 тысяч в последние две недели.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild заявил, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу.Инициативы по достижению мираРоссийская сторона приветствует инициативы папы Римского, направленные на достижение мира на Украине, сообщил посол России в Ватикане Иван Солтановский."Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск", - сказал он.Посол добавил, что, "к сожалению, практика показала, что для киевского режима авторитетным является только мнение политиканов, которые заинтересованы не в прекращении боевых действий, а в его раздувании путем накачивания Украины оружием и боеприпасами".Он отметил, что "исходим из того, что наши ватиканские партнеры это понимают и учитывают".Также посол указал, что российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане."Нам известно о периодических сообщениях в СМИ на эту тему... Однако на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала. Вместе с тем мы не сомневаемся в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине", - сказал Солтановский.Он отметил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, "они не прекратились с началом СВО".Солтановский выразил уверенность, что ватиканской стороне хорошо известна позиция Москвы "по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта".
https://ukraina.ru/20240123/1052842788.html
https://ukraina.ru/20240123/1052832398.html
https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, ватикан, посол, мир, москва, россия, атака, обстрелы, удары, разрушения, одесса, военком, военкомат, повестка
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Ватикан, посол, мир, Москва, Россия, атака, обстрелы, удары, разрушения, Одесса, военком, военкомат, повестка

Принудительная мобилизация, разрушения, инициативы по миру. Главное на Украине на 13:00 24 января

13:00 24.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинки в маршрутке выступили против сотрудников военкомата. На территории Украины звучат взрывы, ВСУ экономят снаряды. Москва приветствует инициативы Папы Римского по достижению мира
Женщины в Одессе пытались вытолкать из маршрутки сотрудника военкомата, который хотел раздать повестки военнообязанным.
"Одесская маршрутка этим утром. Пассажиры пытались не пустить внутрь сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.)", - говорится в телеграм-канале местного издания "Думская".
На сопровождающей публикацию видеозаписи мужчина в военной форме пытается зайти в маршрутное такси, но женщины заслоняют ему вход.
Военный старается втиснуться в салон, на что одна из пассажирок интересуется, неужели он собирается воевать с женщинами, а другая советует ему самому отправиться на фронт.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
Сейчас повестку на Украине могут вручить в разных местах. Появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Вчера, 13:00
Попытка "копаться" в делах РФ, мощные удары, иллюзии Киева. Главное на Украине на 13:00 23 января
За неявку в военкомат после получения повестки предусмотрена административная или уголовная ответственность.
В случае, если человеку вручили повестку для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии, а он не явился в военкомат, ему грозит административная ответственность (штраф от 1,7 до 3,4 тысячи гривен или 4-8 тысячи рублей, для должностных лиц 3,4 — 5,1 тысячи гривен или 8-12 тысячи рублей)
Если украинец получил повестку второй раз в течение года и снова не появился в военкомате, ему придется выплатить от 3,4 до 5,1 тысячи гривен (8-12 тысяч рублей), чиновникам — 5,1-8,5 тысячи гривен (12-20 тысяч рублей).
Если не явиться в военкомат после вручения повестки третьего или четвертого типа — призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, — тогда грозит уголовная ответственность. Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от трех до пяти лет.
Взрывы и провалы ВСУ
На всей территории Украины звучит воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал в Днепропетровской области и в подконтрольных украинским войскам частях Запорожской и Херсонской областей в 11:24 мск. Примерно через 20 минут тревогу объявили в Николаевской области.
В 12:41 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего распространилась на всю территорию страны.
В результате взрывов были разрушены объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Об этом сообщил в среду назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале.
Он написал, что ряд населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, Малашко не уточнил.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук информировал о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Марганецкой общине области в результате взрыва.
Согласно информации, опубликованной в его телеграм-канале, область подверглась ударам, в результате в Марганецкой общине повреждены несколько "хозяйственных сооружений, газопровод и линии электропередачи".
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что территория завода в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области подверглась ударам, есть повреждения в результатов взрывов.
Также Минобороны России сообщило о вероятной гибели десятков украинских военнопленных в результате крушения в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76.
"24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шестеро членов экипажа самолета и трое сопровождающих," - указали в ведомстве.
По данным министерства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
Издание "Украинская правда" сообщило, что самолет сбили Вооруженные силы Украины.
Вчера, 09:00
Безграмотный указ Зеленского, успехи ВС РФ, отсутствие поддержки. Главное на Украине на утро 23 января
Газета Financial Times указала, что украинские военные признаются в нехватке боеприпасов, они вынуждены экономить и в последние две недели сократили в четыре раза количество выстрелов, производимых в день.
Как пишет издание, украинские военные рассказали, что, столкнувшись с сокращением поставок, вынуждены ограничивать использование боеприпасов, в то время как "российские войска усиливают свои атаки".
"Боеприпасов действительно не хватает", - сказал изданию старший офицер украинской артиллерийской бригады.
По словам командира взвода, Украина сократила количество производимых в день выстрелов с 8 тысяч, как во время летнего контрнаступления, до 2 тысяч в последние две недели.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild заявил, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу.
Инициативы по достижению мира
Российская сторона приветствует инициативы папы Римского, направленные на достижение мира на Украине, сообщил посол России в Ватикане Иван Солтановский.
"Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск", - сказал он.
Посол добавил, что, "к сожалению, практика показала, что для киевского режима авторитетным является только мнение политиканов, которые заинтересованы не в прекращении боевых действий, а в его раздувании путем накачивания Украины оружием и боеприпасами".
"Кроме того, киевское руководство само связало себе руки, введя законодательный запрет на ведение переговоров с Россией", - указал Солтановский.
Он отметил, что "исходим из того, что наши ватиканские партнеры это понимают и учитывают".
Также посол указал, что российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане.
"Нам известно о периодических сообщениях в СМИ на эту тему... Однако на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала. Вместе с тем мы не сомневаемся в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине", - сказал Солтановский.
Он отметил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, "они не прекратились с началом СВО".
Солтановский выразил уверенность, что ватиканской стороне хорошо известна позиция Москвы "по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта".
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
09:00
Нехватка боеприпасов, успехи россиян, надоевшая Западу помощь. Главное на Украине на утро 24 января
 
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14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
14:34Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
14:15Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок
14:06Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области
13:26Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76
13:19Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76
13:13Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ
13:12В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
13:02Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
13:01Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
13:00Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи Зеленского
13:00Принудительная мобилизация, разрушения, инициативы по миру. Главное на Украине на 13:00 24 января
12:59Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
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