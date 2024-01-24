Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа" - 24.01.2024 Украина.ру
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Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа" - 24.01.2024 Украина.ру
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:05
новости
крушение
белгородская область
самолет
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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ."Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300", - сообщило издание.По информации телеграм-канала Mash, украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород."Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород", - говорится в сообщении.Как сообщало издание Украина.ру, около 11 часов утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню она была отменена. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о происшествии, которое произошло в регионе, из-за которого он поменял свой рабочий график. По словам губернатора, на место происшествия выехали сотрудники МЧС и следственная группа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крушение, белгородская область, самолет
Новости, крушение, Белгородская область, самолет

Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"

13:01 24.01.2024 (обновлено: 13:05 24.01.2024)
 
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Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
"Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300", - сообщило издание.
По информации телеграм-канала Mash, украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород.
"Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород", - говорится в сообщении.
Как сообщало издание Украина.ру, около 11 часов утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню она была отменена. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о происшествии, которое произошло в регионе, из-за которого он поменял свой рабочий график. По словам губернатора, на место происшествия выехали сотрудники МЧС и следственная группа.
Самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
12:24
Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию 24 января подтвердил RT источник в экстренных службах
 
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Заголовок открываемого материала
14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
14:34Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
14:15Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок
14:06Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области
13:26Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76
13:19Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76
13:13Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ
13:12В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
13:02Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
13:01Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
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