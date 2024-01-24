https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа" - 24.01.2024 Украина.ру
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:05
новости
крушение
белгородская область
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052866771_0:110:845:585_1920x0_80_0_0_fbc6ed48278965ae172fe7def4b79ed0.jpg.webp
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ."Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300", - сообщило издание.По информации телеграм-канала Mash, украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород."Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород", - говорится в сообщении.Как сообщало издание Украина.ру, около 11 часов утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню она была отменена. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о происшествии, которое произошло в регионе, из-за которого он поменял свой рабочий график. По словам губернатора, на место происшествия выехали сотрудники МЧС и следственная группа.
https://ukraina.ru/20240124/1052865453.html
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052866771_41:0:845:603_1920x0_80_0_0_d58819ade24b1411f8497e0ee9a3f3b6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крушение, белгородская область, самолет
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
13:01 24.01.2024 (обновлено: 13:05 24.01.2024)
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
"Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300", - сообщило издание.
По информации телеграм-канала Mash, украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород.
"Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород", - говорится в сообщении.
Как сообщало издание Украина.ру, около 11 часов утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню она была отменена. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о происшествии, которое произошло в регионе, из-за которого он поменял свой рабочий график. По словам губернатора, на место происшествия выехали сотрудники МЧС и следственная группа.