https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html

Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"

Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа" - 24.01.2024 Украина.ру

Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области

2024-01-24T13:01

2024-01-24T13:01

2024-01-24T13:05

новости

крушение

белгородская область

самолет

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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ."Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300", - сообщило издание.По информации телеграм-канала Mash, украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород."Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород", - говорится в сообщении.Как сообщало издание Украина.ру, около 11 часов утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню она была отменена. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о происшествии, которое произошло в регионе, из-за которого он поменял свой рабочий график. По словам губернатора, на место происшествия выехали сотрудники МЧС и следственная группа.

https://ukraina.ru/20240124/1052865453.html

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новости, крушение, белгородская область, самолет