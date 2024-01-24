https://ukraina.ru/20240124/1052865453.html

Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ

Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ - 24.01.2024 Украина.ру

Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию 24 января подтвердил RT источник в экстренных службах

2024-01-24T12:24

2024-01-24T12:24

2024-01-24T12:24

новости

белгородская область

вячеслав гладков

самолет

крушение

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о происшествии, которое поменяло его график."Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - написал Гладков.Как сообщало издание Украина.ру, около 11 утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню ее отменили.

https://ukraina.ru/20240124/1052863642.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, самолет, крушение