Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ - 24.01.2024 Украина.ру
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Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ
Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ - 24.01.2024 Украина.ру
Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию 24 января подтвердил RT источник в экстренных службах
2024-01-24T12:24
2024-01-24T12:24
новости
белгородская область
вячеслав гладков
самолет
крушение
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о происшествии, которое поменяло его график."Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - написал Гладков.Как сообщало издание Украина.ру, около 11 утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню ее отменили.
https://ukraina.ru/20240124/1052863642.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, самолет, крушение
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, самолет, крушение

Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ

12:24 24.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию 24 января подтвердил RT источник в экстренных службах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о происшествии, которое поменяло его график.
"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - написал Гладков.
Как сообщало издание Украина.ру, около 11 утра в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, ближе к полудню ее отменили.
Города России. Белгород - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
11:44
В Белгороде объявили ракетную опасность - ГладковВ Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
 
НовостиБелгородская областьВячеслав Гладковсамолеткрушение
 
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12:54Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётся
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