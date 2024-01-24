https://ukraina.ru/20240124/1052864423.html

Украина от Сана до Дона. Насколько серьёзен указ Зеленского

Украина от Сана до Дона. Насколько серьёзен указ Зеленского - 24.01.2024 Украина.ру

Украина от Сана до Дона. Насколько серьёзен указ Зеленского

Подписанный 22 января указ президента Украины "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации" выглядит относящимся к гуманитарной сфере. Во всяком случае, речь там идёт об исторических и культурологических исследованиях. Но на самом деле, всё, конечно, серьёзно

2024-01-24T12:28

2024-01-24T12:28

2024-01-24T12:28

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территория

государственная граница

украина

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Серьёзно в первую очередь потому, что попытки экспансии на заселённые украинцами территории в России предпринимались и ранее. Ещё в 90-х нацистская партийка "Державна самостійність України" рассылала свою печатную продукцию по Слобожанщине и Кубани. Иногда даже письма читателей публиковали – в рубрике "Осторожно – манкурты!" Впрочем, те люди, которые украинской пропагандой заинтересовались, на страницы газет не попадали – партия совершенно серьёзно готовила агентуру на случай войны. Кто знает, может, кто-то из кадров ДСУ попал позже в сферу интересов СБУ и ГУР…Ещё в 2018 году в Киеве появилась улица Кубанской Украины (бывшая Жукова), а в октябре 2019 года в Верховной Раде, по инициативе Алексея Гончаренко* (депутат от фракции Петра Порошенко), было создано межфракционное объединение "Кубань", цель которого "разработка политики по возвращению в культурное, политическое и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займёмся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием".Итак, зачем же это всё нужно?Во-первых, указ призван создать условия для давления на союзников.Как известно, союзники Украины (США в первую очередь) без особого восторга смотрят на удары Украины по приграничным территориям России. Особенно – при помощи поставленных ими вооружений.Нельзя сказать, что недовольство союзников выходом Украины за рамки "необходимой обороны" когда-либо принимало жёсткие формы, но всё же позиция Украины будет значительно более убедительной, если путём "исторических исследований" удастся доказать, что Белгород является исторически украинским городом (он и правда входил в состав УНР и Украинской державы гетмана Скоропадского). В таком случае террористические его обстрелы с помощью тех же HIMARS’ов будут столь же "законны", как террористические обстрелы Донецка.В перспективе же появится возможность требовать от США вооружения, которые могли бы добить до Приморья, где находится "Зелёный клин", образовавшийся в начале XX века в результате столыпинской аграрной реформы. Пока в указе затронуты только приграничные территории, но мы полагаем, что на этом Зеленский не остановится – многое будет зависеть от реакции союзников.Во-вторых, выдвижение территориальных претензий к России создаёт условия для ведения переговоров с Россией (тут интересна оговорка Подоляка, что переговоры возможны – в случае улучшения ситуации для ВСУ на фронте).По итогам Минских и Стамбульских договоренностей у украинской стороны создалось устойчивое впечатление слабости России (раз уж она в явно выигрышных условиях готова идти на уступки) и склонности обменивать землю с населением на мир. Во всяком случае, такие рассуждения от украинских политиков и дипломатов автору неоднократно приходилось слышать в 2014-18 годах.Соответственно, выдвижение территориальных претензий к России даёт возможность торга по схеме: Украина готова не признавать "Белгородскую народную республику" (то, что она существует только в украинских СМИ значения не имеет), в обмен на… ну, допустим, обещание отказать от требования внеблокового статуса Украины. Отказываться, понятно, никто не будет, но суть переговоров России с украинским режимом пока к этому и сводится: Россия идёт на уступки, Украина – на обещания.Кроме того, предполагается, что само по себе выдвижение территориальных претензий к России (тем более – на фоне военных поражений и усталости от войны) будет способствовать росту социально-политической напряжённости, которую будут точечно подогревать украинские ЦИПсО. Надо сказать, что основания для таких расчётов есть – стамбульские переговоры воодушевления в российском обществе не вызвали.Напомним, что в указе содержится также намёк на готовность Украины координировать сепаратистские выступления в национальных регионах России. Опять же, опыт есть – существовавший в 1946-96 годах под контролем западных спецслужб Антибольшевистский блок народов возглавляли именно бандеровцы – Ярослав Стецько, а потом его жена Ярослава. И мы совершенно не удивлены информации об участии украинских блогеров в раскручивании нынешних конфликтов в Башкирии и Якутии.В-третьих, Украина обозначает свои претензии на раздел "российского наследства".Цель войны, с украинской стороны, – вовсе не восстановление своей территориальной целостности (этой цели можно было достичь без войны), а уничтожение "империи зла". Ну, и, соответственно, получение своей доли пирога в виде аннексий и контрибуций, для чего необходимо заранее подготовить соответствующую политико-правовую базу.Правда, всем, кроме нынешних украинских руководителей, очевидно, что в случае гипотетического краха России Запад утратит интерес к Украине. Так что ей, скорее всего, придётся не участвовать в дележе пирога, а расплачиваться за предоставленную помощь. В том числе, вполне вероятно, своей территорией (золотого запаса у пана атамана, как мы знаем, нет).***Так или иначе, к подобным инициативам украинских властей нельзя относиться как к несерьёзным и не имеющим каких-либо перспектив в будущем. Да, главная функция заявлений и действий Зеленского – пиаровская, но этот пиар вполне может найти воплощение в реальной жизни.* Признан террористом и экстремистом в РФ

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эксклюзив, владимир зеленский, территория, государственная граница, украина, россия