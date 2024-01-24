В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков - 24.01.2024 Украина.ру
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В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков - 24.01.2024 Украина.ру
В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков
В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-01-24T11:44
2024-01-24T11:44
новости
россия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
ракеты
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Тех, кто находится дома, Гладков призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).При нахождении на улице рекомендуется спуститься в укрытие или иное безопасное место.Оповещение касается и жителей Белгородского района.Утром 24 января в Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
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новости, россия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, ракеты
Новости, Россия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, ракеты

В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков

11:44 24.01.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГорода России. Белгород
Города России. Белгород - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности", - написал Гладков.
Тех, кто находится дома, Гладков призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
При нахождении на улице рекомендуется спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Оповещение касается и жителей Белгородского района.
Утром 24 января в Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
30 декабря 2023, 23:12
"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру БелгородаВ субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По состоянию на поздний вечер субботы известно о 18 погибших. Мария Захарова заявила, что за обстрелом стоят Великобритания и США
 
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