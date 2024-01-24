https://ukraina.ru/20240124/1052863642.html

В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков

В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков - 24.01.2024 Украина.ру

В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2024-01-24T11:44

2024-01-24T11:44

2024-01-24T11:44

новости

россия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050753227_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_ed9b72153b5409e6602b2997cea8370f.jpg

Тех, кто находится дома, Гладков призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).При нахождении на улице рекомендуется спуститься в укрытие или иное безопасное место.Оповещение касается и жителей Белгородского района.Утром 24 января в Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

https://ukraina.ru/20231230/1052516439.html

россия

белгородская область

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, ракеты