Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск
В первую очередь ВС РФ нужно взять Северск, а потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца. После этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
Чтобы выйти к Славянску, российские войска должны будут брать Северск. Потому что Северск защищает Славянск так же, как до этого он защищал Артемовск и Соледар, рассказал военный обозреватель.
Даже если получится освободить Северск, канал Северский Донец-Донбасс станет для армии РФ серьезной проблемой, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте, добавил он.
"Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - подчеркнул Угольный.
В 2023 году ВС РФ взяли Соледар, Артемовск и Марьинку. Чтобы подойти к Славянску, тоже надо взять три города (Северск, Часов Яр и Красный Лиман). Но если войска будут наступать темпами 2023 года, то за 2024 год такую задачу выполнить не получится, заключил собеседник издания.
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