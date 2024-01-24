Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск - 24.01.2024 Украина.ру
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Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск
Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск - 24.01.2024 Украина.ру
Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск
В первую очередь ВС РФ нужно взять Северск, а потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца. После этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
2024-01-24T04:45
2024-01-24T04:45
новости
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сво
северск
славянск
соледар
марьинка
артемовск
наступление
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Чтобы выйти к Славянску, российские войска должны будут брать Северск. Потому что Северск защищает Славянск так же, как до этого он защищал Артемовск и Соледар, рассказал военный обозреватель.Даже если получится освободить Северск, канал Северский Донец-Донбасс станет для армии РФ серьезной проблемой, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте, добавил он.В 2023 году ВС РФ взяли Соледар, Артемовск и Марьинку. Чтобы подойти к Славянску, тоже надо взять три города (Северск, Часов Яр и Красный Лиман). Но если войска будут наступать темпами 2023 года, то за 2024 год такую задачу выполнить не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240121/1052803728.html
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украина
северск
славянск
соледар
марьинка
артемовск
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новости, россия, украина, сво, северск, славянск, соледар, марьинка, артемовск, наступление, вс рф, днр, бои, война
Новости, Россия, Украина, СВО, Северск, Славянск, Соледар, Марьинка, Артемовск, наступление, ВС РФ, ДНР, бои, война

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск

04:45 24.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
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В первую очередь ВС РФ нужно взять Северск, а потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца. После этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
Чтобы выйти к Славянску, российские войска должны будут брать Северск. Потому что Северск защищает Славянск так же, как до этого он защищал Артемовск и Соледар, рассказал военный обозреватель.
Даже если получится освободить Северск, канал Северский Донец-Донбасс станет для армии РФ серьезной проблемой, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте, добавил он.
"Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - подчеркнул Угольный.
В 2023 году ВС РФ взяли Соледар, Артемовск и Марьинку. Чтобы подойти к Славянску, тоже надо взять три города (Северск, Часов Яр и Красный Лиман). Но если войска будут наступать темпами 2023 года, то за 2024 год такую задачу выполнить не получится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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