https://ukraina.ru/20240124/1052852141.html

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск - 24.01.2024 Украина.ру

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ выбьют ВСУ с северных высот, чтобы взять три города и выйти на Славянск

В первую очередь ВС РФ нужно взять Северск, а потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца. После этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

2024-01-24T04:45

2024-01-24T04:45

2024-01-24T04:45

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соледар

марьинка

артемовск

наступление

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Чтобы выйти к Славянску, российские войска должны будут брать Северск. Потому что Северск защищает Славянск так же, как до этого он защищал Артемовск и Соледар, рассказал военный обозреватель.Даже если получится освободить Северск, канал Северский Донец-Донбасс станет для армии РФ серьезной проблемой, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте, добавил он.В 2023 году ВС РФ взяли Соледар, Артемовск и Марьинку. Чтобы подойти к Славянску, тоже надо взять три города (Северск, Часов Яр и Красный Лиман). Но если войска будут наступать темпами 2023 года, то за 2024 год такую задачу выполнить не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240121/1052803728.html

россия

украина

северск

славянск

соледар

марьинка

артемовск

днр

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