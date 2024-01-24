"Это очень амбициозный план": военный обозреватель рассказал про малый и большой охват Северска
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Северск можно взять большим или меньшим охватом. Пока большая часть группировки ВС РФ сконцентрирована между Часовым Яром и Артемовском. Северский выступ остается второстепенным направлением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Северский выступ – это второстепенное направление еще со времен боев за Артемовск, поскольку бойцы "Вагнера" наступали южнее. Сейчас возобновились бои за Белогоровку и российские силы зашли в промзону. Надеюсь, что в скором времени ее возьмем, рассказал обозреватель.
Вопрос состоит в том, как наступать на Северск. Его можно взять большим или меньшим охватом. При малом охвате контроль над районом Веселого позволяет армии РФ приблизиться к Северску с юго-востока, добавил он.
"Если говорить о более глубоком охвате, то ВСУ в основном снабжают Северский выступ по дороге из Славянска через поселок Рай-Александровка. А совсем уж глубокий охват – наступать в направлении Красного Лимана и Ямполя", - отметил Угольный.
Но это очень амбициозный план. Пока российские бойцы ведут ограниченные бои. Сейчас большая часть группировки войск сконцентрирована между Часовым Яром и Артемовском, заключил собеседник издания.
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