https://ukraina.ru/20240124/1052846063.html

"Это очень амбициозный план": военный обозреватель рассказал про малый и большой охват Северска

"Это очень амбициозный план": военный обозреватель рассказал про малый и большой охват Северска - 24.01.2024 Украина.ру

"Это очень амбициозный план": военный обозреватель рассказал про малый и большой охват Северска

Северск можно взять большим или меньшим охватом. Пока большая часть группировки ВС РФ сконцентрирована между Часовым Яром и Артемовском. Северский выступ остается второстепенным направлением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-01-24T04:10

2024-01-24T04:10

2024-01-24T04:10

новости

россия

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сво

северск

артемовск

часов яр

бои

наступление

окружение

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Северский выступ – это второстепенное направление еще со времен боев за Артемовск, поскольку бойцы "Вагнера" наступали южнее. Сейчас возобновились бои за Белогоровку и российские силы зашли в промзону. Надеюсь, что в скором времени ее возьмем, рассказал обозреватель.Вопрос состоит в том, как наступать на Северск. Его можно взять большим или меньшим охватом. При малом охвате контроль над районом Веселого позволяет армии РФ приблизиться к Северску с юго-востока, добавил он.Но это очень амбициозный план. Пока российские бойцы ведут ограниченные бои. Сейчас большая часть группировки войск сконцентрирована между Часовым Яром и Артемовском, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240122/1052824221.html

россия

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северск

артемовск

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новости, россия, украина, сво, северск, артемовск, часов яр, бои, наступление, окружение