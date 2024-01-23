Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби - 23.01.2024 Украина.ру
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Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби
Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби - 23.01.2024 Украина.ру
Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине
2024-01-23T09:45
2024-01-23T09:45
сша
джон кирби
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запад
зарубежье
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"Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины", - сказал Кирби.По его мнению, это будет иметь "потенциально катастрофические последствия" для Украины.Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".
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сша, джон кирби, украина, запад, зарубежье, новости
США, Джон Кирби, Украина, Запад, Зарубежье, Новости

Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби

09:45 23.01.2024
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP / Alex Brandon
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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине
"Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины", - сказал Кирби.
По его мнению, это будет иметь "потенциально катастрофические последствия" для Украины.
Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
2 января, 12:51
Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУКиевский режим может проиграть военный конфликт уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье в газете Politico
 
СШАДжон КирбиУкраинаЗападЗарубежьеНовости
 
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