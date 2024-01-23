https://ukraina.ru/20240123/1052833919.html

Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби

Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби - 23.01.2024 Украина.ру

Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине

2024-01-23T09:45

2024-01-23T09:45

2024-01-23T09:45

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"Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины", - сказал Кирби.По его мнению, это будет иметь "потенциально катастрофические последствия" для Украины.Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".

https://ukraina.ru/20240102/1052536935.html

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сша, джон кирби, украина, запад, зарубежье, новости