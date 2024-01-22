https://ukraina.ru/20240122/1052816359.html

Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России

Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России - 22.01.2024 Украина.ру

Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины.

2024-01-22T12:58

2024-01-22T12:58

2024-01-22T13:07

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Зеленский заявил, что Киеву необходимо делать "шаги не только для укрепления соборности Украины и народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах".В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации,Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации".В 2019 году депутаты разных фракций организовали в Верховной Раде объединение "Кубань". Парламентарии планировали заниматься теоретической оккупацией под украинскую юрисдикцию территорий России. Они предполагали начать с Краснодарского края, где живут потомки запорожских казаков, переселенных туда Екатериной Великой."Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием", — рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко*.Идея захвата южных регионов России давно бередит умы радикальных украинских политиков. Так, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий называл Кавказ украинской территорией, а на Кубани, по его словам, "достаточно высокий уровень национального украинского сознания".В октябре 2022 года депутаты Верховной Рады Украины приняли постановление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"**. Украинские парламентарии обвинили Россию в "геноциде чеченского народа", а Чеченскую Республику назвали "временно оккупированной территорией России".Постановление подрывает "правовую позицию Украины в отношении нерушимости международно признанных границ", заявил депутат Рады Максим Бужанский. По его мнению, решение парламента играет на руку России, и для Украины может иметь негативные последствия.* Внесен в список экстремистов и террористов.** Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20191017/1025371397.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, территория, украинцы