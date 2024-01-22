ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле - 22.01.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле
ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле - 22.01.2024 Украина.ру
ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле
При попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле задержан житель Алтайского края, сообщили 22 января в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю
2024-01-22T09:47
2024-01-22T09:47
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В ноябре задержанный через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России, сообщили в ФСБ.В ходе общения мужчина заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.Задержанный гражданин по указанию "куратора" запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси - "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны РФ."При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ России", - отметили в пресс-службе.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за "покушение на совершение террористического акта".
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новости, россия, барнаул, фсб, теракт
Новости, Россия, Барнаул, ФСБ, теракт

ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле

09:47 22.01.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
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При попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле задержан житель Алтайского края, сообщили 22 января в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю
"Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин РФ, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле", - говорится в сообщении.
В ноябре задержанный через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России, сообщили в ФСБ.
В ходе общения мужчина заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.
Задержанный гражданин по указанию "куратора" запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси - "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны РФ.
"При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ России", - отметили в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за "покушение на совершение террористического акта".
ФСБ РФ задержала гражданина России, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Польши
12 января, 14:18
Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужбСотрудник особо режимного предприятия Пензенской области собирал сведения для польских спецслужб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 12 января в Центре общественных связей ФСБ РФ
 
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