ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле
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При попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле задержан житель Алтайского края, сообщили 22 января в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю
"Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин РФ, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле", - говорится в сообщении.
В ноябре задержанный через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России, сообщили в ФСБ.
В ходе общения мужчина заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.
Задержанный гражданин по указанию "куратора" запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси - "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны РФ.
"При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ России", - отметили в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за "покушение на совершение террористического акта".