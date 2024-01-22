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ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле

ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле - 22.01.2024 Украина.ру

ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в Барнауле

При попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле задержан житель Алтайского края, сообщили 22 января в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю

2024-01-22T09:47

2024-01-22T09:47

2024-01-22T09:47

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В ноябре задержанный через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России, сообщили в ФСБ.В ходе общения мужчина заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.Задержанный гражданин по указанию "куратора" запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси - "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны РФ."При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ России", - отметили в пресс-службе.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за "покушение на совершение террористического акта".

https://ukraina.ru/20240112/1052655706.html

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