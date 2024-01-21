https://ukraina.ru/20240121/1052793618.html

Владимир Брутер: Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на Украине

Владимир Брутер: Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на Украине - 21.01.2024 Украина.ру

Владимир Брутер: Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на Украине

Мирные переговоры — это сказки для маленьких детей и больших идиотов. На Западе полным ходом идет подготовка к войне с Россией. Страны перевооружаются и переосмысливают новые реалии театра военных действий, которые можно вынести из спецоперации

2024-01-21T04:12

2024-01-21T04:12

2024-01-21T04:12

интервью

украина

россия

нато

сво

переговоры

война

венгрия

крым

армия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Постоянные угрозы возможного удара по Крыму могут привести к расширению зоны спецоперации (СВО), заявил 19 января РИА Новости крымский парламентарий Сергей Трофимов. В свою очередь, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал граждан Европы готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. — Владимир Ильич, буквально до Нового года на Западе говорили о возможных мирных переговорах. Что случилось теперь — почему НАТО открыто говорит о войне с нами?— Как сказала моя бабушка, мирные переговоры — это сказки для маленьких детей и больших идиотов. Никаких мирных переговоров на данный момент не будет, потому что у них нет основы.Что касается подготовки Запада к войне [с Россией], она идет полным ходом. Но это не означает, что военные действия начнутся буквально завтра. То есть войну пока что не назначили. Все это время активно будет идти перевооружение и переосмысление новых реалий театра военных действий, которые можно вынести из спецоперации (СВО).— Бауэр похвалил Швецию за то, что она обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в Североатлантический союз. А если бы Швеция не вступала в НАТО и воевать бы не пришлось?— На самом деле мы недооцениваем то факт, что коллективный Запад всегда был един и всегда защищал свое место в мире — даже когда там шли внутренние войны. То есть противоречия между странами на какое-то время становились главными, европейцы убивали друг друга, но после — активно объединялись против всех остальных.— Каких сюрпризов России ожидать от Финляндии, помимо закрытия границ?— Всего самого плохого. Размещения новых американских соединений, постоянное будирование угроз со стороны России, русофобскую риторику. Реваншизм по отношению к территориям, которые по итогам Первой мировой войны и распада Российской Империи вошли в состав России, а не Финляндии, несмотря на то, что последняя тоже на них претендовала. Вспомните, Карело-Финскую Советскую ССР расформировали уже после смерти Сталина.— Военная помощь Запада Украине ведет лишь к увеличению жертв конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Венгрия с 1 июля этого года должна стать председателем в Евросоюзе. Могут ли Орбан и Фицо вместе как-то повлиять на смягчение западно-российских отношений?— Они могут повлиять на текущий момент. На стратегический или геополитический — нет.Многие вопросы с такими странами, как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния, которые имеют общие интересы с Россией хотя бы по Украине, нужно было, по моему мнению, решать до начала СВО. При этом обсуждения необходимо было вести не на уровне руководства стран, а на уровне дружественных или невраждебных политиков и экспертов: объяснять, что Москва хочет сама получить на Украине и что может предложить этим государствам.В Венгрии, Словакии, Румынии идет сильный антиукраинский контент и контекст — они не любят украинцев. Потому что Украина получила значительную часть их территорий — в том числе при российском участии. Но сегодня эти европейские государства находятся в когнитивном тупике.Для них есть большой риск ввязываться в российско-украинскую историю. Во-первых, они не могут поддержать нас. Во-вторых, не знают, на чем и где Россия остановится. Если бы Фицо, Орбан и другие понимали, в чем их интерес и что они получат в результате, возможно, вели бы себя иначе.— А простым европейцам нужна война с Россией?— Если взять уровень простых людей, то где-то два к одному против того, чтобы конфликтовать с Россией. (У меня есть четкое понимание этого на основании заявлений западно-европейских экспертов.)Если взять уровень нижней части евроэлит (региональных депутатов, земельных и областных советов и т.п.), ситуация 50 на 50. Если взять верх политической элиты ЕС, соотношение будет 80 на 20 против России. Они от этого живут.Мы не должны забывать о том, что смысл существования западных элит в неравноправном и неравноценном экономическом обмене. Чтобы хорошо жить, им необходимо делать это за счет кого-то. Россия в данном случае для них, скажем так, — идеальная жертва.На самом деле это не совсем так, потому что есть Африка. Однако к тому, что можно убивать афроамериканцев, Запад давно привык. А Россия, которая находится под боком и всегда была непонятным врагом. То есть решить свои проблемы за счет русских — всегдашняя их цель, иллюзия, желание. Для них это, говоря современно, в лонгитюде.— Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО, заявил крымский парламентарий Сергей Трофимов. Как вы это прокомментируете?— На итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что с российской стороны в спецоперации задействовано 615 тысяч человек. Для сравнения: на линии фронта, которая сформировалась в 1943 году [во время Великой Отечественной войны] и была в 1,5 раза длиннее украинской, было в 7–8 раз больше людей.Но руководство РФ неоднократно говорило, что мобилизации не будет. То есть цифра в 1 миллион является с трудом достижимой. За счет чего тогда расширять? Вопрос остается открытым.Что касается украинской государственности, я думаю, что в первый день СВО необходимо было официально поставить задачу деструкции нынешней Украины. И параллельно обратиться к Западу с заявлением, что России не нужна вся Украина, и предлагается последнюю справедливо "поделить".Тогда разговор шел бы о зонах влияния на территориях, а Запад и Россия смогли бы более-менее конструктивно общаться. Пока Украина существует в нынешнем виде и используется против нас (о чем говорил Дмитрий Медведев), какой бы она ни была — Украина всегда будет врагом.— МИД Франции отказался признавать наличие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, а информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове назвал грубой манипуляцией России. В чем здесь история?— НАТО делает заявления, что готовится к войне с Россией. Приходится и нам повышать ставки, поэтому такие показательные истории появляются в прессе. В данном случае, я думаю, повезло, что их накрыли. Хотя, уверен, подобные ситуации были и раньше — просто их не афишировали.Это не наемники, а командировочные войска сопровождения: артиллерия, технические специалисты, эксперты по спутниковой разведке. Они обычно не находятся на передовой — это дело случая. В основном такие контингенты присылают Франция, Англия, Германия и США. Украина воюет западной техникой, которую кто-то должен грамотно сопровождать. Украинским солдатам, которые прошли трехмесячные курсы за рубежом, никто в руки не даст машины на десятки миллиардов. Обычно украинцы либо младшие в расчетах, либо заправщики.Такие контингенты, как я уже сказал, Россия не пытается обязательно накрыть, за исключением некоторых показательных случаев, как, например, удары по Яворовскому полигону, которые не имели реального продолжения. Для западных стран гибель даже высокопоставленных военных не является критическим событием. Для них критично, когда это вызывает ажиотаж в местных СМИ и провоцирует внутриполитический скандал.

https://ukraina.ru/20221116/1040873798.html

https://ukraina.ru/20240119/1052769596.html

https://ukraina.ru/20240117/1052740914.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, нато, сво, переговоры, война, венгрия, крым, армия, иностранные наемники, франция, запад