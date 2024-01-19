Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск - 19.01.2024 Украина.ру
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Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск
Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск - 19.01.2024 Украина.ру
Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск
Украинские эксперты усмотрели в действиях российских военных подготовку к атаке на Славянск и Краматорск. Об этом сообщает 19 января "РБК-Украина"
2024-01-19T12:52
2024-01-19T12:52
атака
новости
украина
клещеевка
славянск
часов яр
краматорск
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"Противник стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ", - сказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.Он предупредил, что если у России будет критическое преимущество, то "ситуация может измениться коренным образом".Атаку на Часов Яр эксперты тоже не исключают."У них ключевое направление - это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 тысяч личного состава", - сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.Он также отметил, что на Бахмутском участке россияне атакуют на северном фланге - район Веселого, Спорного и Хромово. Позиционные бои идут возле Григоровки, Богдановки и Ивановского, а на южном фланге - возле Клещеевки и Андреевки.
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атака, новости, украина, клещеевка, славянск, часов яр, краматорск
атака, Новости, Украина, Клещеевка, Славянск, Часов Яр, Краматорск

Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск

12:52 19.01.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал
© Минобороны России телеграм-канал
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Украинские эксперты усмотрели в действиях российских военных подготовку к атаке на Славянск и Краматорск. Об этом сообщает 19 января "РБК-Украина"
"Противник стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ", - сказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Он предупредил, что если у России будет критическое преимущество, то "ситуация может измениться коренным образом".
"Да и все-таки есть продвижение на юг и на север от Бахмута. То есть с тех позиций, которые были заняты в ходе летней кампании, мы вынуждены отходить. Думаю, главная причина в нехватке артиллерийских снарядов. Так как россияне на всем фронте могут отстреливать до 10 тысяч в сутки, а мы отвечаем только двумя тысячами", – признал он.
Атаку на Часов Яр эксперты тоже не исключают.
"У них ключевое направление - это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 тысяч личного состава", - сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.
Он также отметил, что на Бахмутском участке россияне атакуют на северном фланге - район Веселого, Спорного и Хромово. Позиционные бои идут возле Григоровки, Богдановки и Ивановского, а на южном фланге - возле Клещеевки и Андреевки.
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атакаНовостиУкраинаКлещеевкаСлавянскЧасов ЯрКраматорск
 
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