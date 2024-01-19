https://ukraina.ru/20240119/1052784205.html

Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск

Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск - 19.01.2024 Украина.ру

Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск

Украинские эксперты усмотрели в действиях российских военных подготовку к атаке на Славянск и Краматорск. Об этом сообщает 19 января "РБК-Украина"

2024-01-19T12:52

2024-01-19T12:52

2024-01-19T12:52

атака

новости

украина

клещеевка

славянск

часов яр

краматорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052700127_0:0:1242:698_1920x0_80_0_0_2971d215a4bc931a00e167b05995b21d.jpg

"Противник стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ", - сказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.Он предупредил, что если у России будет критическое преимущество, то "ситуация может измениться коренным образом".Атаку на Часов Яр эксперты тоже не исключают."У них ключевое направление - это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 тысяч личного состава", - сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.Он также отметил, что на Бахмутском участке россияне атакуют на северном фланге - район Веселого, Спорного и Хромово. Позиционные бои идут возле Григоровки, Богдановки и Ивановского, а на южном фланге - возле Клещеевки и Андреевки.

https://ukraina.ru/20240109/1052583132.html

украина

клещеевка

славянск

часов яр

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

атака, новости, украина, клещеевка, славянск, часов яр, краматорск