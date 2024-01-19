https://ukraina.ru/20240119/1052784205.html
Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск
Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск - 19.01.2024 Украина.ру
Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск
Украинские эксперты усмотрели в действиях российских военных подготовку к атаке на Славянск и Краматорск. Об этом сообщает 19 января "РБК-Украина"
2024-01-19T12:52
2024-01-19T12:52
2024-01-19T12:52
атака
новости
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клещеевка
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"Противник стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ", - сказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.Он предупредил, что если у России будет критическое преимущество, то "ситуация может измениться коренным образом".Атаку на Часов Яр эксперты тоже не исключают."У них ключевое направление - это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 тысяч личного состава", - сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.Он также отметил, что на Бахмутском участке россияне атакуют на северном фланге - район Веселого, Спорного и Хромово. Позиционные бои идут возле Григоровки, Богдановки и Ивановского, а на южном фланге - возле Клещеевки и Андреевки.
https://ukraina.ru/20240109/1052583132.html
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клещеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
атака, новости, украина, клещеевка, славянск, часов яр, краматорск
атака, Новости, Украина, Клещеевка, Славянск, Часов Яр, Краматорск
Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск
Украинские эксперты усмотрели в действиях российских военных подготовку к атаке на Славянск и Краматорск. Об этом сообщает 19 января "РБК-Украина"
"Противник стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ", - сказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Он предупредил, что если у России будет критическое преимущество, то "ситуация может измениться коренным образом".
"Да и все-таки есть продвижение на юг и на север от Бахмута. То есть с тех позиций, которые были заняты в ходе летней кампании, мы вынуждены отходить. Думаю, главная причина в нехватке артиллерийских снарядов. Так как россияне на всем фронте могут отстреливать до 10 тысяч в сутки, а мы отвечаем только двумя тысячами", – признал он.
Атаку на Часов Яр эксперты тоже не исключают.
"У них ключевое направление - это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 тысяч личного состава", - сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.
Он также отметил, что на Бахмутском участке россияне атакуют на северном фланге - район Веселого, Спорного и Хромово. Позиционные бои идут возле Григоровки, Богдановки и Ивановского, а на южном фланге - возле Клещеевки и Андреевки.