Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16 - 19.01.2024 Украина.ру
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Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16
Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16 - 19.01.2024 Украина.ру
Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16
К лету можно ожидать появление на Украине не только наемников, но и воинских подразделений НАТО. Если истребители F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия не будет бомбить такие аэродромы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-01-19T06:30
2024-01-19T06:30
новости
россия
украина
нато
истребитель
f-16
аэродромы
война
иностранные наемники
пилоты
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В марте и апреле ожидаются поставки F-16 на Украину. Вероятно, что каждый второй пилот там будет из НАТО. Истребитель F-16 — хороший скоростной самолет четвертого поколения, хотя и старичок. Поэтому в период с весны до июня будет идти воздушная война, рассказал политолог.Прямое столкновение России и Альянса на территории Украины неизбежно, но оно не выплеснется за её пределы. И к лету можно ожидать появление не только специалистов и наемников, но и воинских подразделений НАТО, добавил эксперт.Если Россия не будем бомбить аэродромы на территории стран НАТО, то не будет и обмена ядерными ударами. Поэтому уничтожать как законную цель истребители F-16 придется только в воздушном пространстве Украины, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052764229.html
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новости, россия, украина, нато, истребитель, f-16, аэродромы, война, иностранные наемники, пилоты, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, НАТО, истребитель, F-16, аэродромы, война, иностранные наемники, пилоты, СВО, Спецоперация

Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16

06:30 19.01.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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К лету можно ожидать появление на Украине не только наемников, но и воинских подразделений НАТО. Если истребители F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия не будет бомбить такие аэродромы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В марте и апреле ожидаются поставки F-16 на Украину. Вероятно, что каждый второй пилот там будет из НАТО. Истребитель F-16 — хороший скоростной самолет четвертого поколения, хотя и старичок. Поэтому в период с весны до июня будет идти воздушная война, рассказал политолог.
Прямое столкновение России и Альянса на территории Украины неизбежно, но оно не выплеснется за её пределы. И к лету можно ожидать появление не только специалистов и наемников, но и воинских подразделений НАТО, добавил эксперт.
"Были безосновательные заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то мы будем бомбить такие аэродромы. Нет, бомбить мы их не будем, и они это знают", - отметил Суздальцев.
Если Россия не будем бомбить аэродромы на территории стран НАТО, то не будет и обмена ядерными ударами. Поэтому уничтожать как законную цель истребители F-16 придется только в воздушном пространстве Украины, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Вчера, 14:40
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Заголовок открываемого материала
07:00Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину
06:30Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16
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