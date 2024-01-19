Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16
К лету можно ожидать появление на Украине не только наемников, но и воинских подразделений НАТО. Если истребители F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия не будет бомбить такие аэродромы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В марте и апреле ожидаются поставки F-16 на Украину. Вероятно, что каждый второй пилот там будет из НАТО. Истребитель F-16 — хороший скоростной самолет четвертого поколения, хотя и старичок. Поэтому в период с весны до июня будет идти воздушная война, рассказал политолог.
Прямое столкновение России и Альянса на территории Украины неизбежно, но оно не выплеснется за её пределы. И к лету можно ожидать появление не только специалистов и наемников, но и воинских подразделений НАТО, добавил эксперт.
"Были безосновательные заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то мы будем бомбить такие аэродромы. Нет, бомбить мы их не будем, и они это знают", - отметил Суздальцев.
Если Россия не будем бомбить аэродромы на территории стран НАТО, то не будет и обмена ядерными ударами. Поэтому уничтожать как законную цель истребители F-16 придется только в воздушном пространстве Украины, заключил собеседник Украина.ру.
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