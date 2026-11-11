Не ко времени: визит Зеленского в Данию вызвал критику европейских политиков - 11.11.2026 Украина.ру
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Не ко времени: визит Зеленского в Данию вызвал критику европейских политиков
Не ко времени: визит Зеленского в Данию вызвал критику европейских политиков - 11.11.2026 Украина.ру
Не ко времени: визит Зеленского в Данию вызвал критику европейских политиков
Визит Зеленского в Данию на фоне проходящих в Абу-Даби консультаций украинских дипломатов с представителями России и США вызвал резкую критику среди европейских политиков
2026-11-11T20:48
2026-11-11T20:48
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Экс-министр обороны Дании Ханс Энгель назвал эту поездку политически нецелесообразным шагом. По его мнению, на фоне столь значимых переговоров в ОАЭ и непростой внутренней ситуации Зеленскому следовало бы оставаться в Киеве и сосредоточиться на ключевых процессах, проявляя максимальную осторожность в публичных решениях и зарубежных контактах.Тем временем официальные украинские СМИ сообщают, что в Копенгагене Зеленский вместе с датским королем, кронпринцем и главой правительства встретились с группой руководителей предприятий, выпускающих товары военного и гражданского назначения. Среди участников, в том числе были и разработчики радиолокационных систем, морских беспилотников и компонентов комплекса ПВО FREYJA.Также сегодня выступление Зеленского с главной трибуны Фолькетинга забраковали независимый депутат Якоб Харрис и председатель Датской народной партии Мортен Мессершмидт. Оба политика считают, что парламент является местом работы избранных представителей страны, а не площадкой для выступлений кого попало, даже если Дания называет их "важными гостями". Подробнее – в материале Датчане в ярости: Зеленскому в Копенгагене позволят то, что запрещали Черчиллю на сайте Украина.ру.
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новости, дания, россия, сша, владимир зеленский, черчилль, украина.ру
Новости, Дания, Россия, США, Владимир Зеленский, Черчилль, Украина.ру

Не ко времени: визит Зеленского в Данию вызвал критику европейских политиков

20:48 11.11.2026
 
© Фото : Telegram ЗеленскогоЗеленский в Дании
Зеленский в Дании - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : Telegram Зеленского
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Визит Зеленского в Данию на фоне проходящих в Абу-Даби консультаций украинских дипломатов с представителями России и США вызвал резкую критику среди европейских политиков
Экс-министр обороны Дании Ханс Энгель назвал эту поездку политически нецелесообразным шагом. По его мнению, на фоне столь значимых переговоров в ОАЭ и непростой внутренней ситуации Зеленскому следовало бы оставаться в Киеве и сосредоточиться на ключевых процессах, проявляя максимальную осторожность в публичных решениях и зарубежных контактах.
Тем временем официальные украинские СМИ сообщают, что в Копенгагене Зеленский вместе с датским королем, кронпринцем и главой правительства встретились с группой руководителей предприятий, выпускающих товары военного и гражданского назначения. Среди участников, в том числе были и разработчики радиолокационных систем, морских беспилотников и компонентов комплекса ПВО FREYJA.

Также сегодня выступление Зеленского с главной трибуны Фолькетинга забраковали независимый депутат Якоб Харрис и председатель Датской народной партии Мортен Мессершмидт. Оба политика считают, что парламент является местом работы избранных представителей страны, а не площадкой для выступлений кого попало, даже если Дания называет их "важными гостями". Подробнее – в материале Датчане в ярости: Зеленскому в Копенгагене позволят то, что запрещали Черчиллю на сайте Украина.ру.
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