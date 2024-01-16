https://ukraina.ru/20240116/1052723179.html

Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО

Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО - 16.01.2024 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО

Заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия нанесет удары по таким аэродромам, безосновательны. Бомбить территорию стран НАТО мы не будем, и на Западе это знают, считает политолог Андрей Суздальцев

2024-01-16T15:38

2024-01-16T15:38

2024-01-16T16:32

интервью

андрей суздальцев

всу

нато

война

f-16

владимир зеленский

китай

"формула мира"

индия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Участники встречи по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского перед началом Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) не смогли выработать единую позицию. В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.— Андрей Иванович, интересен ли мировым элитам Зеленский со своей формулой мира, или его уже списали как политика?— На самом деле, он воспользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но не доверия запада к Китаю или России, а между Западом и Югом. Произошел почти подлог, для этого использовали так называемую формулу мира. В Давосе будет поставлен рекорд, так как в этой дискуссии будут участвовать 83 страны, на 20 стран больше, чем в предыдущие встречи.Напоминаю, что в 2023 году была встреча в Копенгагене, потом в Джидде в Саудовской Аравии. С каждым разом внимания было все меньше и меньше. В Джидде были и представители Китая, в этот раз китайцы в обсуждении формулы мира не участвовали. Это очень расстроило Зеленского.Надо сказать, что формула расширилась, туда добавились некоторые элементы такого общечеловеческого характера. На самом деле, конечно, это вариант ультиматума. Ультиматума, который должен быть предъявлен именно нам, со стороны мира. Это снимет массу проблем между Западом и Югом в отношении Китая и России. Скажу так, что формула мира, на самом деле, означает, что Россия должна исчезнуть. Прямо там об этом, конечно, не говорится. Но такие меры подразумеваются. Начиная от сдачи нашего военно-политического руководства в Гаагу и заканчивая репарациями.— А загадочная болезнь Х, которая станет одной из тем Давосского форума, — это происки фармацевтических корпораций или конспирология?— Это попытка мобилизовать Юг перед Западом. Говорят об этой болезни Х только на Западе. Можно сказать, что Китай и Индия — это великие фармацевтические державы. Я думаю, что действительно эпидемиологическая ситуация на планете ухудшается, все вирусы модифицируются. Это повод, конечно, у нас, конечно, надавить на Юг.— А как вы считаете, что будет с мобилизацией на Украине? Удастся ли им реализовать план по призыву полумиллиона человек, и как это отразится на фронте СВО?— Если не поможет Запад, они не наберут столько людей. Тут есть вопрос чисто ценностный, понимаете. Получается, что ловят на улицах в Киеве, Одессе и так далее. Представьте, так же будет в Париже, Лондоне и в Варшаве. Это катастрофа. То есть на глазах всей Европы будут происходить такие захваты людей, засовывание их в машины и так далее. Украинцев надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать с Россией. Поэтому я думаю, что Запад не поможет. А без помощи Запада они столько людей не наберут.— Ваш прогноз на 2024 год: как будет протекать вооруженная борьба в зоне СВО?— Мы ожидаем в марте и апреле поставок F-16. Уверен, что каждый второй пилот там будет из НАТО. К лету мы ждем появление воинских подразделений НАТО, а не только специалистов и наемников. Формула победы, которую использует Украина: Россия не может победить Запад, и Запад не может допустить, чтобы Россия победила Украину. То есть период с весны до июня — это воздушная война. F-16 — хороший скоростной самолет четвертого поколения, хотя и старичок.— То есть прямое вооруженное столкновение России и НАТО на территории Украины неизбежно?— Неизбежно, но оно не выплеснется за пределы Украины. Были безосновательные заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то мы будем бомбить такие аэродромы. Нет, бомбить мы их не будем, и они это знают. Если мы не будем бомбить аэродромы на территории стран НАТО, то обмена ядерными ударами не будет. Ловить F-16 придется только в воздушном пространстве Украины как законную цель.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20240116/1052707653.html

https://ukraina.ru/20240116/1052717422.html

китай

индия

давос

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Денис Рудометов

интервью, андрей суздальцев, всу, нато, война, f-16, владимир зеленский, китай, "формула мира", индия, давос