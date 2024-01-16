Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО - 16.01.2024 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО
Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО - 16.01.2024 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО
Заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия нанесет удары по таким аэродромам, безосновательны. Бомбить территорию стран НАТО мы не будем, и на Западе это знают, считает политолог Андрей Суздальцев
2024-01-16T15:38
2024-01-16T16:32
интервью
андрей суздальцев
всу
нато
война
f-16
владимир зеленский
китай
"формула мира"
индия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Участники встречи по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского перед началом Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) не смогли выработать единую позицию. В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.— Андрей Иванович, интересен ли мировым элитам Зеленский со своей формулой мира, или его уже списали как политика?— На самом деле, он воспользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но не доверия запада к Китаю или России, а между Западом и Югом. Произошел почти подлог, для этого использовали так называемую формулу мира. В Давосе будет поставлен рекорд, так как в этой дискуссии будут участвовать 83 страны, на 20 стран больше, чем в предыдущие встречи.Напоминаю, что в 2023 году была встреча в Копенгагене, потом в Джидде в Саудовской Аравии. С каждым разом внимания было все меньше и меньше. В Джидде были и представители Китая, в этот раз китайцы в обсуждении формулы мира не участвовали. Это очень расстроило Зеленского.Надо сказать, что формула расширилась, туда добавились некоторые элементы такого общечеловеческого характера. На самом деле, конечно, это вариант ультиматума. Ультиматума, который должен быть предъявлен именно нам, со стороны мира. Это снимет массу проблем между Западом и Югом в отношении Китая и России. Скажу так, что формула мира, на самом деле, означает, что Россия должна исчезнуть. Прямо там об этом, конечно, не говорится. Но такие меры подразумеваются. Начиная от сдачи нашего военно-политического руководства в Гаагу и заканчивая репарациями.— А загадочная болезнь Х, которая станет одной из тем Давосского форума, — это происки фармацевтических корпораций или конспирология?— Это попытка мобилизовать Юг перед Западом. Говорят об этой болезни Х только на Западе. Можно сказать, что Китай и Индия — это великие фармацевтические державы. Я думаю, что действительно эпидемиологическая ситуация на планете ухудшается, все вирусы модифицируются. Это повод, конечно, у нас, конечно, надавить на Юг.— А как вы считаете, что будет с мобилизацией на Украине? Удастся ли им реализовать план по призыву полумиллиона человек, и как это отразится на фронте СВО?— Если не поможет Запад, они не наберут столько людей. Тут есть вопрос чисто ценностный, понимаете. Получается, что ловят на улицах в Киеве, Одессе и так далее. Представьте, так же будет в Париже, Лондоне и в Варшаве. Это катастрофа. То есть на глазах всей Европы будут происходить такие захваты людей, засовывание их в машины и так далее. Украинцев надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать с Россией. Поэтому я думаю, что Запад не поможет. А без помощи Запада они столько людей не наберут.— Ваш прогноз на 2024 год: как будет протекать вооруженная борьба в зоне СВО?— Мы ожидаем в марте и апреле поставок F-16. Уверен, что каждый второй пилот там будет из НАТО. К лету мы ждем появление воинских подразделений НАТО, а не только специалистов и наемников. Формула победы, которую использует Украина: Россия не может победить Запад, и Запад не может допустить, чтобы Россия победила Украину. То есть период с весны до июня — это воздушная война. F-16 — хороший скоростной самолет четвертого поколения, хотя и старичок.— То есть прямое вооруженное столкновение России и НАТО на территории Украины неизбежно?— Неизбежно, но оно не выплеснется за пределы Украины. Были безосновательные заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то мы будем бомбить такие аэродромы. Нет, бомбить мы их не будем, и они это знают. Если мы не будем бомбить аэродромы на территории стран НАТО, то обмена ядерными ударами не будет. Ловить F-16 придется только в воздушном пространстве Украины как законную цель.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20240116/1052707653.html
https://ukraina.ru/20240116/1052717422.html
китай
индия
давос
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, андрей суздальцев, всу, нато, война, f-16, владимир зеленский, китай, "формула мира", индия, давос
Интервью, Андрей Суздальцев, ВСУ, НАТО, война, F-16, Владимир Зеленский, Китай, "формула мира", Индия, Давос

Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО

15:38 16.01.2024 (обновлено: 16:32 16.01.2024)
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то Россия нанесет удары по таким аэродромам, безосновательны. Бомбить территорию стран НАТО мы не будем, и на Западе это знают, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Участники встречи по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского перед началом Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) не смогли выработать единую позицию.
В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.
— Андрей Иванович, интересен ли мировым элитам Зеленский со своей формулой мира, или его уже списали как политика?
— На самом деле, он воспользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но не доверия запада к Китаю или России, а между Западом и Югом.
Произошел почти подлог, для этого использовали так называемую формулу мира. В Давосе будет поставлен рекорд, так как в этой дискуссии будут участвовать 83 страны, на 20 стран больше, чем в предыдущие встречи.
Напоминаю, что в 2023 году была встреча в Копенгагене, потом в Джидде в Саудовской Аравии. С каждым разом внимания было все меньше и меньше. В Джидде были и представители Китая, в этот раз китайцы в обсуждении формулы мира не участвовали. Это очень расстроило Зеленского.
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:26
Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
Надо сказать, что формула расширилась, туда добавились некоторые элементы такого общечеловеческого характера.
На самом деле, конечно, это вариант ультиматума. Ультиматума, который должен быть предъявлен именно нам, со стороны мира. Это снимет массу проблем между Западом и Югом в отношении Китая и России.
Скажу так, что формула мира, на самом деле, означает, что Россия должна исчезнуть. Прямо там об этом, конечно, не говорится. Но такие меры подразумеваются. Начиная от сдачи нашего военно-политического руководства в Гаагу и заканчивая репарациями.
— А загадочная болезнь Х, которая станет одной из тем Давосского форума, — это происки фармацевтических корпораций или конспирология?
— Это попытка мобилизовать Юг перед Западом. Говорят об этой болезни Х только на Западе. Можно сказать, что Китай и Индия — это великие фармацевтические державы.
Я думаю, что действительно эпидемиологическая ситуация на планете ухудшается, все вирусы модифицируются. Это повод, конечно, у нас, конечно, надавить на Юг.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
05:22
Болезнь Х: как управлять миром из Давоса, не привлекая внимания санитаровУчастники Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который проходит с 15 по 19 января, намерены обсуждать обострение в секторе Газа, продолжение конфликта на Украине, климатические проблемы и новые тенденции глобального экономического кризиса
— А как вы считаете, что будет с мобилизацией на Украине? Удастся ли им реализовать план по призыву полумиллиона человек, и как это отразится на фронте СВО?
— Если не поможет Запад, они не наберут столько людей.
Тут есть вопрос чисто ценностный, понимаете. Получается, что ловят на улицах в Киеве, Одессе и так далее. Представьте, так же будет в Париже, Лондоне и в Варшаве. Это катастрофа. То есть на глазах всей Европы будут происходить такие захваты людей, засовывание их в машины и так далее.
Украинцев надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать с Россией. Поэтому я думаю, что Запад не поможет. А без помощи Запада они столько людей не наберут.
— Ваш прогноз на 2024 год: как будет протекать вооруженная борьба в зоне СВО?
— Мы ожидаем в марте и апреле поставок F-16. Уверен, что каждый второй пилот там будет из НАТО. К лету мы ждем появление воинских подразделений НАТО, а не только специалистов и наемников.
Формула победы, которую использует Украина: Россия не может победить Запад, и Запад не может допустить, чтобы Россия победила Украину. То есть период с весны до июня — это воздушная война. F-16 — хороший скоростной самолет четвертого поколения, хотя и старичок.
13:14
Переговоры вместо наступления. Новая стратегия КиеваПосле Нового года Киев как с цепи сорвался
— То есть прямое вооруженное столкновение России и НАТО на территории Украины неизбежно?
— Неизбежно, но оно не выплеснется за пределы Украины.
Были безосновательные заявления о том, что если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, то мы будем бомбить такие аэродромы. Нет, бомбить мы их не будем, и они это знают. Если мы не будем бомбить аэродромы на территории стран НАТО, то обмена ядерными ударами не будет.
Ловить F-16 придется только в воздушном пространстве Украины как законную цель.
 
ИнтервьюАндрей СуздальцевВСУНАТОвойнаF-16Владимир ЗеленскийКитай"формула мира"ИндияДавос
 
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