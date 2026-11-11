"Нас не избивали. Все нормально": Ищенко — о том, почему украинцы боятся бежать с фронта - 11.11.2026 Украина.ру
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"Нас не избивали. Все нормально": Ищенко — о том, почему украинцы боятся бежать с фронта
"Нас не избивали. Все нормально": Ищенко — о том, почему украинцы боятся бежать с фронта - 11.11.2026 Украина.ру
"Нас не избивали. Все нормально": Ищенко — о том, почему украинцы боятся бежать с фронта
История с подпольной тюрьмой под Киевом не испугает украинских военных сильнее, чем уже пугали: об издевательствах и угрозах расстрелами им было известно и раньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-11-11T20:31
2026-11-11T20:31
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Речь зашла о 300 тысячах случаев, когда украинские военные самовольно оставляли часть. Ищенко сразу дал понять: история с подпольной тюрьмой под Киевом ничего не поменяла — украинцев и раньше пугали так, что бежать пропадало всякое желание."Люди и раньше знали, что им за этой грозит. Их должны были хорошо пугать, чтобы у них не возникло желания бежать", — пояснил эксперт. О том, что происходит с теми, кто решился оставить часть, рассказывают сами беглецы: "Их избивают и угрожают расстрелами даже в том случае, если они позволят себе самовольно оставить часть. Не дезертировать, а просто за забор выйти".Ищенко добавляет: "Все эти случаи убийств и издевательств прямо в части на Украине фиксируется постоянно. Тем не менее, в вооруженных силах ситуация не меняется". Переломного момента, по его наблюдению, не наступает даже у тех, кто вышел из "секретной" тюрьмы под Киевом: "У них спрашивают: "Вас избивали?" — "Нет, нас не избивали. Все нормально"."Так с чего ситуация в вооруженных силах может поменяться, если им морду бьют, а они говорят, что у них все прекрасно?" — подвёл итог собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
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"Нас не избивали. Все нормально": Ищенко — о том, почему украинцы боятся бежать с фронта

20:31 11.11.2026
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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История с подпольной тюрьмой под Киевом не испугает украинских военных сильнее, чем уже пугали: об издевательствах и угрозах расстрелами им было известно и раньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Речь зашла о 300 тысячах случаев, когда украинские военные самовольно оставляли часть. Ищенко сразу дал понять: история с подпольной тюрьмой под Киевом ничего не поменяла — украинцев и раньше пугали так, что бежать пропадало всякое желание.
"Люди и раньше знали, что им за этой грозит. Их должны были хорошо пугать, чтобы у них не возникло желания бежать", — пояснил эксперт.
О том, что происходит с теми, кто решился оставить часть, рассказывают сами беглецы: "Их избивают и угрожают расстрелами даже в том случае, если они позволят себе самовольно оставить часть. Не дезертировать, а просто за забор выйти".
Ищенко добавляет: "Все эти случаи убийств и издевательств прямо в части на Украине фиксируется постоянно. Тем не менее, в вооруженных силах ситуация не меняется".
Переломного момента, по его наблюдению, не наступает даже у тех, кто вышел из "секретной" тюрьмы под Киевом: "У них спрашивают: "Вас избивали?" — "Нет, нас не избивали. Все нормально".
"Так с чего ситуация в вооруженных силах может поменяться, если им морду бьют, а они говорят, что у них все прекрасно?" — подвёл итог собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
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