https://ukraina.ru/20240119/1052774846.html

Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России

Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России - 19.01.2024 Украина.ру

Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но подобная "формула мира" на самом деле является ультиматумом для России и подразумевает ее исчезновение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-01-19T05:30

2024-01-19T05:30

2024-01-19T05:30

новости

россия

украина

давос

международный экономический форум

владимир зеленский

"формула мира"

саудовская аравия

китай

запад

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Участники встречи по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского перед началом Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) так и не смогли выработать единую позицию.На самом деле Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но не доверия запада к Китаю или России, а между Западом и Югом, рассказал политолог.В 2023 году была встреча в Копенгагене, потом в Джидде в Саудовской Аравии. С каждым разом внимания Украине уделялось все меньше и меньше. Это очень расстроило Зеленского, добавил эксперт.Такая "формула мира" на самом деле означает, что Россия должна исчезнуть. Прямо там об этом не говорится, но такие меры подразумеваются. Начиная от сдачи военно-политического руководства в Гаагу и заканчивая репарациями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html

россия

украина

давос

саудовская аравия

китай

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новости, россия, украина, давос, международный экономический форум, владимир зеленский, "формула мира", саудовская аравия, китай, запад, ультиматум