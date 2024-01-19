Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но подобная "формула мира" на самом деле является ультиматумом для России и подразумевает ее исчезновение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Участники встречи по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского перед началом Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) так и не смогли выработать единую позицию.
На самом деле Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но не доверия запада к Китаю или России, а между Западом и Югом, рассказал политолог.
В 2023 году была встреча в Копенгагене, потом в Джидде в Саудовской Аравии. С каждым разом внимания Украине уделялось все меньше и меньше. Это очень расстроило Зеленского, добавил эксперт.
"На самом деле, конечно, это вариант ультиматума. Ультиматума, который должен быть предъявлен именно нам, со стороны мира. Это снимет массу проблем между Западом и Югом в отношении Китая и России", - уточнил Суздальцев.
Такая "формула мира" на самом деле означает, что Россия должна исчезнуть. Прямо там об этом не говорится, но такие меры подразумеваются. Начиная от сдачи военно-политического руководства в Гаагу и заканчивая репарациями, заключил собеседник издания.
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