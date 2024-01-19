Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России - 19.01.2024 Украина.ру
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Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России
Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России - 19.01.2024 Украина.ру
Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но подобная "формула мира" на самом деле является ультиматумом для России и подразумевает ее исчезновение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-01-19T05:30
2024-01-19T05:30
новости
россия
украина
давос
международный экономический форум
владимир зеленский
"формула мира"
саудовская аравия
китай
запад
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Участники встречи по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского перед началом Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) так и не смогли выработать единую позицию.На самом деле Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но не доверия запада к Китаю или России, а между Западом и Югом, рассказал политолог.В 2023 году была встреча в Копенгагене, потом в Джидде в Саудовской Аравии. С каждым разом внимания Украине уделялось все меньше и меньше. Это очень расстроило Зеленского, добавил эксперт.Такая "формула мира" на самом деле означает, что Россия должна исчезнуть. Прямо там об этом не говорится, но такие меры подразумеваются. Начиная от сдачи военно-политического руководства в Гаагу и заканчивая репарациями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html
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украина
давос
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китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, давос, международный экономический форум, владимир зеленский, "формула мира", саудовская аравия, китай, запад, ультиматум
Новости, Россия, Украина, Давос, Международный экономический форум, Владимир Зеленский, "формула мира", Саудовская Аравия, Китай, Запад, ультиматум

Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России

05:30 19.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но подобная "формула мира" на самом деле является ультиматумом для России и подразумевает ее исчезновение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Участники встречи по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского перед началом Международного экономического форума в Давосе (Швейцария) так и не смогли выработать единую позицию.
На самом деле Зеленский пользуется тем, что Давос проходит под лозунгом восстановления доверия. Но не доверия запада к Китаю или России, а между Западом и Югом, рассказал политолог.
В 2023 году была встреча в Копенгагене, потом в Джидде в Саудовской Аравии. С каждым разом внимания Украине уделялось все меньше и меньше. Это очень расстроило Зеленского, добавил эксперт.
"На самом деле, конечно, это вариант ультиматума. Ультиматума, который должен быть предъявлен именно нам, со стороны мира. Это снимет массу проблем между Западом и Югом в отношении Китая и России", - уточнил Суздальцев.
Такая "формула мира" на самом деле означает, что Россия должна исчезнуть. Прямо там об этом не говорится, но такие меры подразумеваются. Начиная от сдачи военно-политического руководства в Гаагу и заканчивая репарациями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Вчера, 16:43
Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищеннымЗаход на Харьков перережет пути сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта, отмечает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
 
НовостиРоссияУкраинаДавосМеждународный экономический форумВладимир Зеленский"формула мира"Саудовская АравияКитайЗападультиматум
 
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