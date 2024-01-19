https://ukraina.ru/20240119/1052764582.html

"Никто не спрячется". Украинские эксперты и политики о цифровой диктатуре

"Никто не спрячется". Украинские эксперты и политики о цифровой диктатуре - 19.01.2024 Украина.ру

"Никто не спрячется". Украинские эксперты и политики о цифровой диктатуре

На Украине обсуждают, долго ли еще народ будет терпеть беспредел власти, как скажется на жизни граждан запуск электронного реестра военнообязанных и каким образом и когда может появиться надежда на завершение или хотя бы приостановку активной фазы конфликта

2024-01-19T04:32

2024-01-19T04:32

2024-01-19T04:32

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

соскин

руслан бортник

михаил чаплыга

тарас незалежко

политика

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Многие говорят о переходе страны в "новую цифровую реальность". Напомним, Верховная Рада приняла 16 января во втором чтении законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных. Помимо того, что теперь легче будет отлавливать людей для отправки на фронт, усиливается тотальный контроль над всеми гражданами, поскольку военный реестр верифицирован с другими государственными реестрами.Все знать об украинцах будет не только украинская власть: данные реестра могут обрабатываться и храниться в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. В Минобороны Украины заявили, что это позволит высвободить силы ПВО, которые сейчас защищают украинские дата-центры.Не все считают такое решение правильным. Так, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что нельзя размещать тайную информацию на серверах за рубежами страны, "тем более, системы боевого управления во время войны". По его словам, "это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, исправить которые будет невозможно". Тем не менее, решение принято и закреплено в законе.Последствия могут быть непредсказуемы. Ранее экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин заявил, что команда Зеленского формирует таким образом "стадо государственных рабов"."С учетом полноты данных о гражданах, содержащихся в этом Реестре, остается лишь догадываться, как может использоваться эта информация "партнерами" в НАТО (например, медицинские данные)", – отмечает оппозиционный украинский телеграм-канал ЗеРада.В других пабликах пишут, что у Зеленского теперь появились свои "диктаторские" законы – все как перед "Евромайданом". Вот только кто его организует и оплатит?Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что такой реестр – это нормально, его надо было создать давно, теперь "никто не спрячется". Ведь о каждом есть какие-либо данные в цифровом виде, даже банковские карты и проездной в метро" уже попадают в какие-то реестры. По его словам, "каждый будет в этой системе".Что касается западных "облаков", то эксперт напомнил об утечках из "Киевстара" и из других баз данных, отметив, что полностью защитить информацию невозможно и в облачных сервисах. По его словам, более важно, как этот реестр будет использоваться государством. В частности, "будут ли данные хоть немного открыты, чтобы посмотреть, где служат родные и близкие наших государственных деятелей, политиков, олигархов, особенно ярких спикеров, "ястребов" нашей патриотической партии?".При этом с запуском реестра блок-посты на Украине никуда не денутся, отметил Бортник. Он предположил, что теперь украинские мужчины массово начнут менять адреса электронной почты и номера своих телефонов, чтобы контакты стали неактуальны."Поэтому виртуально человека призвали, но реально его еще надо поймать", – сказал политолог. Он продолжил: блок-посты останутся, а доступ к электронному реестру значительно облегчит их работу, поскольку теперь можно будет быстро идентифицировать любое лицо.Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга отметил, что даже депутаты от партии "Слуга народа" в интервью рассказывают о взятках на этих блок-постах. Можно себе представить, как теперь вырастет цена проезда.По мнению эксперта, линейного решения в текущем конфликте нет. "Заморозка? Русские никогда на это не пойдут. Переговоры? По сути – капитуляция. Мы никогда на это не пойдем… Уравнение нерешаемо", – сказал Чаплыга в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). По его мнению, проблему надо решать "на более высоком уровне", но это возможно лишь в случае, если России будет "железным образом" гарантирована внеблоковость Украины.А пока у Киева есть соглашение с Британией, "которая спит и видит войну за Крым с Россией", и как гарантировать России, что этого не будет, сказал эксперт. По его мнению, в вопросе возвращения территорий Украине надо переходить "на китайские рельсы".Правда, как договариваться с Россией, если на Украине есть запрет на переговоры, а в России не станут говорить с нынешней властью? По мнению политолога, окно возможностей откроется только в марте, когда возникнет "вакуум легитимности" на Украине и станут возможны – если станут – некоторые перемены во власти. Если же все будет идти как идет, то придет к гибели украинской экономики, считает Чаплыга.И не только экономики. Украинский политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в интервью изданию Украина.ру поделился своим ощущением, что киевскому режиму дали задание выкосить все мужское население Украины."Женщины им еще пригодятся, потому что они могут поехать в Европу и родить от немца, поляка или итальянца. Это будет интересный генофонд. А мужчины в этой схеме – лишние. Их пытаются максимально утилизировать", – сказал Незалежко.Что до возможных новых "майданов", то, по словам блогера, оставшиеся в стране люди затравлены и загнаны, и "они не могут организовать протест, потому что для этого нужна точка сборки и инструкция как себя вести, чтобы вас не вычислила СБУ". Однако, когда украинцы "почувствуют, что можно, вы увидите бурю, которая начнет все сметать на своем пути".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, соскин, руслан бортник, михаил чаплыга, тарас незалежко, политика, эксперты