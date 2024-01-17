https://ukraina.ru/20240117/1052740033.html

Тарик Незалежко: Пока ВСУ разоряют Одессу, Киев превращается в Тбилиси

Тарик Незалежко: Пока ВСУ разоряют Одессу, Киев превращается в Тбилиси - 17.01.2024 Украина.ру

Тарик Незалежко: Пока ВСУ разоряют Одессу, Киев превращается в Тбилиси

В Германии сейчас находится 1,3 миллиона украинцев. Представьте, что начнется, когда они узнают, что Евросоюз является соучастником той трагедии, которая произошла на Украине. У вас живут люди, которые будут вас ненавидеть, считает политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко

2024-01-17T14:20

2024-01-17T14:20

2024-01-17T14:20

интервью

россия

украина

мобилизация

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сша

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киев

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, резко ужесточающий правила призыва в вооруженные силы и последствия уклонения от воинской службы. В интернете появилось еще больше видеороликов с произволом военкоматчиков. Причем лидером по такому ажиотажу стала Одесса.- Тарас, почему именно Одесса стала таким городом? Как далеко зайдет это украинское безумие, которое нарушает конституцию и права человека?- Южные территории Украины всегда были под пристальным вниманием киевского режима. Это связано с тем, что наиболее лояльное к нему населению проживает в западных областях. Зачем отправлять в утиль людей, которые тебя поддерживают?Выходцы из западной Украины занимаются тем, что втридорога сдают свои квартиры жителям Юго-Востока, а сами уезжают и рекламируют Украину в странах Евросоюза. А жители Николаева, Одессы, Днепропетровска и Харькова в глазах киевского режима – это сепаратисты и недочеловеки. Поэтому их в первую очередь пытаются бросить в топку войны. Властям надо избавиться от тех, кто потенциально может сотрудничать с Россией. Поэтому мобилизация в основном проходит на Юго-Востоке.Ситуация для киевского режима - очень сложная. Если раньше они пытались делать вид, что на Украине есть хоть какая-то демократия, то сейчас с этим уже никто не цацкается. Поэтому мы массово видим ролики с произволом военкоматчиков. Да, юридически закон о мобилизации еще не приняли, но де-факто он давно действует.- А почему Зеленскому нужно принять такой закон?- Он хочет снять с себя часть ответственности. Главарь преступной группировки хочет измазать кровью всех ее членов, чтобы сплотить коллектив. Зеленский тоже не хочет в одиночку за все это отвечать. Вот он и пытается легализовать свои узурпаторские законы за счет этого решения Верховной Рады.Можно что угодно говорить про Трампа или Лукашенко. Но Зеленский сейчас – самый лживый, кровавый и беспринципный человек в мировой политике.У меня такое ощущение, что киевскому режиму дали задание выкосить все мужское население Украины. Женщины им еще пригодятся, потому что они могут поехать в Европу и родить от немца, поляка или итальянца. Это будет интересный генофонд. А мужчины в этой схеме – лишние. Их пытаются максимально утилизировать.Я бы обратил внимание еще на одну деталь. В Европу сейчас уехали 4,5 миллиона украинцев. Эти люди сейчас черпают информацию только из зомби-марафона Зеленского. Но украинский конфликт рано или поздно закончится. Они будут следить за теми же лидерами общественного мнения, которые обязательно побегут переобуваться и начнут говорить правду (Арестович* уже вытворяет что-то феноменальное).Я бы хотел предупредить европейцев, что в Германии сейчас находится 1,3 миллиона украинцев. Представьте, что начнется, когда они узнают, что Евросоюз является соучастником той трагедии, которая произошла на Украине. У вас живут люди, которые будут вас ненавидеть.Европа уже получила определенные проблемы, когда туда приехали переселенцы из той же Сирии, которую европейцы разрушили, будучи в НАТО. Европа почему-то думала, что люди из Ближнего Востока приедут и скажут: "Вы разрушили нашу страну, а теперь мы будем добропорядочными членами европейского сообщества". Но этого не произошло. А украинцы в этом плане – еще более реактивный народ. Более того, украинцы умнее, хитрее и опаснее, чем выходцы с Ближнего Востока.Я с этим поздравляю Германию, Польшу и Чехию, которые в наибольшем количестве приняли украинцев к себе в гости.- Если украинцы – реактивный народ, почему в Одессе (а это якобы один из самых протестных регионов) люди не объединяются на борьбу против военкоматчиков? Хотя там давно говорят о существовании якобы партизанского движения.- Украинцы – реактивный народ, когда ему можно проявить свою реактивность.В Европе законодательство и отношение к приезжим очень мягкое и лояльное. Поэтому возникают резонансные случаи, когда в Германии выходцы из Ближнего Востока изнасиловали женщин, а немецкие мужчины на следующий день вышли в юбках и на высоких каблуках, чтобы выразить свою поддержку женщинам. Это – социальная кастрация, которую прошло европейское общество.А на Украине сейчас не забалуешь. Оставшиеся люди затравлены и загнаны. Они не могут организовать протест, потому что для этого нужна точка сборки и инструкция как себя вести, чтобы вас не вычислила СБУ.Но я вас уверяю, что когда украинцы почувствуют, что можно, вы увидите бурю, которая начнет все сметать на своем пути.Украинцы ждут выстрела стартового пистолета, чтобы по полной отыгрываться на киевских властях.Режим Зеленского сейчас ненавидят все, кроме родственников и друзей Зеленского, которые сидят у кормушки. Сейчас появилось видео (оно может стать триггером), когда солдаты танкового подразделения отказались идти в бой. Командир подразделения сказал, чтобы каждый из военнослужащих на камеру заявил, что он отказывается выполнять приказ. И самое интересное, что это видео дошло до широкой общественности.Видимо, сам командир поддерживает решение своих подчиненных. Иначе это видео просто не получило бы такой резонанс. Если бы речь шла просто об отдельных проблемах с оснащением, он бы записал это видео для своего начальства, а не для всех.Это дает большие надежды, что оставшиеся в живых ВСУшники пораскинут мозгами и поймут, что их враг находится в Киеве, а поддерживает его США и Европа.В России этого не понимают. Но у украинцев - немного другой менталитет. Им нужно иметь досягаемого врага, против которого они и будут проявлять свою пассионарность. И рано или поздно они развернутся на 180 градусов.- То одна, то другая страна Евросоюза перекрывает поставки из Украины. Насколько серьезна эта проблема?- Очень интересно было наблюдать за нашими польскими "братьями".Блокировка границы с Украиной началась еще при предыдущем правительстве. Тогда украинские эксперты связывали это с предвыборной борьбой, после которой все ограничения якобы будут сняты. Но ничего не поменялось. Поляки продолжают блокировать границу. К ним 13 января присоединились румыны. Венгры границу не перекрывают, но тормозят процесс ее перемещения. Так что это никакая не разовая акция.Это говорит о том, что киевский режим плохо изучал историю. Они не понимают Россию. Они искренне считают, что русские едят ежей на украденных унитазах возле стиральных машинок без чипов. Но они и не понимают, кто такие поляки. Никакой любви к украинцам в Польше нет. И блокировка границы – это только начало.Представьте себе ситуацию. Украинская семья покупает свинью. Они говорят: "мы любим свиней". Но они не уточняют, что они любят не свиней, а свинину, потому что ее можно съесть. Точно так же поляки любят Украину. Да, был конфетно-букетный период, когда поляки откармливали украинцев. Но настал момент, когда эту "свинью" надо забивать и делить. Словаки, венгры и румыны понимают, что Украину надо будет делить.Мы же помним Вторую мировую войну. Тогда в Великобритании и в США благоприятно писали о Советском Союзе, потому что он помогал им победить Гитлера. Но после того, как в ходе Ялтинской конференции поделили сферы влияния, Великобритания и США стали понижать градус отношений с СССР. В местной прессе стало больше публикаций, где Сталина обзывали спрутом, который хочет своими щупальцами захватить весь мир. Короче говоря, началась подготовка местного населения к будущей борьбе с Советским Союзом.Сейчас Польша занимается тем же. Варшава говорит, что украинцы – это не такие уж демократические и воспитанные люди. Поэтому польскому населению надо готовиться к тому, что раздел Украины – это не так уж и плохо.До самих украинцев это пока не дошло. Но рано или поздно дойдет.- Мы затронули тему начала конце украинской армии и украинской государственности, а теперь бы хотелось говорить о начале конца городской инфраструктуры в Киеве (затопление метро и прорыв канализации). Причем даже до СВО у них "уставали" мосты. Почему с этим все так плохо?- В связи с неоднократными прорывами на Борщаговке мэра Киева теперь называют "Фекалий Кличко". "Кыян", которые трижды за него проголосовали, можно поздравить с этим "прекрасным" выбором.На самом деле Кличко меня положительно удивил. Я предполагал, что уже к 2023 году Киев превратится в маленький Тбилиси. Современный Тбилиси – это многоквартирные дома, где в каждой из квартир есть своя автономная буржуйка (эти буржуйки буквально торчат из окон). Но Киев еще держится благодаря тому, что ВКС РФ относятся к украинским городам не так, как ЦАХАЛ относится к сектору Газа, который можно сровнять с землей. Удары наносятся непосредственно по военной инфраструктуре Киева (заводы "Артем" и "Маяк"), где производятся дальнобойные ракеты. Это надо ценить.Когда бесноватые украинские эксперты утверждают, что только могучее ПВО спасло Киев от разрушения, то это неправда. ВКС РФ могли бы сровнять этот город с землей даже без применения ядерного оружия, если бы ставилась такая цель.К сожалению, ни ВКС РФ, ни Владимир Путин не могут уберечь Киев от Кличко. Это персонаж планомерно за большие деньги уничтожает Киев. Да, он открыл Подольский мост, но этот мост пока не прошел никакой сертификации. Это преступление, но пиар при выше всего. А уничтожение киевского метро – это полностью "заслуга" его и его команды.Да, Кличко пытается оправдываться, что это злые Азаров и Янукович непродуманно увеличили синюю ветку метро к Евро-2012. Но он не признает одного факта. Такая интенсивность застройки синей ветки связана как раз с тем, что Киев отдали на откуп трейдерам, которые заносят деньги в кабинет Кличко, а потом, не соблюдая нормы, строят здания, которые не должны там строиться из-за геодезии и из-за того, что канализация не выдерживает такого большого подключения к ней новых домов.Инфраструктуру надо обслуживать. Я понимаю, что вы все – великие декоммунизаторы. Но нельзя же так относиться к советскому наследству.Если бы Кличко хоть немного был порядочным человеком, он бы давно подал в отставку. Но он хочет стать президентом Украины. А если он хочет возглавить страну, где царит хаос, то он явно недалекий человек.- Как вы прокомментируете смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме, которого обвинили в пророссийских высказываниях? - Меня поразило, что США никак не заступились за своего гражданина. Это говорит о том, что гегемон уже не тот. Раньше американцы всегда пытались вытащить своих соотечественников из таких передряг, вне зависимости от их политических взглядов. Даже если Госнсало Лира поддерживал Россию, с ним по этому поводу должно было разбираться американское государство, а не сумасшедший киевский режим.Зеленский действительно прогнул американцев. Обычно США всех шантажируют, а тут хвост виляет собакой. Зеленский всех шантажирует, обманывает, потребляет огромное количество денег и дестабилизирует само американское общество. Потому что Зеленский немного потерял контроль над собой, а Штаты потеряли контроль над ним.Есть еще одна проблема. На Украине сейчас обвиняют в пророссийскости всякого, кто выражает хоть какую-то здравую мысль. Там уже Арестовича* называют пророссийским. Никакой он не пророссийский. Просто ему уже не платят столько, чтобы он продолжал нести бред.Мы же помним, с чего начались проблемы с Арестовичем*. Он сказал, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за попадания ракеты от украинской ПВО. И его за это сняли.Повторюсь, на Украине считают пророссийским всякого, кто просто обращает внимание на факты. И тут киевскому режиму уже ничего не докажешь.* признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, мобилизация, виталий кличко, германия, польша, сша, владимир зеленский, киев