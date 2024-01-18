Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин - 18.01.2024 Украина.ру
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Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин
Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин - 18.01.2024 Украина.ру
Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, инцидент с российскими самолётами А-50 и Ил-22 над Азовским морем, западную технику в руках Украины и договорённости между Киевом и Лондоном
2024-01-18T11:31
2024-01-18T11:31
видео
виктор литовкин
сво
спецоперация
авдеевка
херсон
запорожье
самолет
украина
россия
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00:32 – Сотая неделя СВО; 05:18 – Судьба военных самолётов А-50 и Ил-22; 08:47 – Переход Украины на западную технику; 15:59 – Соглашение между Лондоном и Киевом; 18:28 – Перспективы использования БПЛА.
авдеевка
херсон
запорожье
украина
россия
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видео, виктор литовкин, сво, спецоперация, авдеевка, херсон, запорожье, самолет, украина, россия, f-16, "искандер", владимир путин, владимир зеленский, ес, бпла, дроны, техника, военная техника, лнр, днр, промышленность, война, видео
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Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин

11:31 18.01.2024
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, инцидент с российскими самолётами А-50 и Ил-22 над Азовским морем, западную технику в руках Украины и договорённости между Киевом и Лондоном
00:32 – Сотая неделя СВО;
05:18 – Судьба военных самолётов А-50 и Ил-22;
08:47 – Переход Украины на западную технику;
15:59 – Соглашение между Лондоном и Киевом;
18:28 – Перспективы использования БПЛА.
 
ВидеоВиктор ЛитовкинСВОСпецоперацияАвдеевкаХерсонЗапорожьесамолетУкраинаРоссияF-16"Искандер"Владимир ПутинВладимир ЗеленскийЕСБПЛАдронытехникавоенная техникаЛНРДНРпромышленностьвойна
 
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