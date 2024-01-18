https://ukraina.ru/20240118/1052756936.html

Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин

Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин - 18.01.2024 Украина.ру

Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, инцидент с российскими самолётами А-50 и Ил-22 над Азовским морем, западную технику в руках Украины и договорённости между Киевом и Лондоном

2024-01-18T11:31

2024-01-18T11:31

2024-01-18T11:31

видео

виктор литовкин

сво

спецоперация

авдеевка

херсон

запорожье

самолет

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/12/1052756814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_897f6f66b89ca9ccab90340143c1c457.jpg

00:32 – Сотая неделя СВО; 05:18 – Судьба военных самолётов А-50 и Ил-22; 08:47 – Переход Украины на западную технику; 15:59 – Соглашение между Лондоном и Киевом; 18:28 – Перспективы использования БПЛА.

авдеевка

херсон

запорожье

украина

россия

лнр

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, виктор литовкин, сво, спецоперация, авдеевка, херсон, запорожье, самолет, украина, россия, f-16, "искандер", владимир путин, владимир зеленский, ес, бпла, дроны, техника, военная техника, лнр, днр, промышленность, война, видео