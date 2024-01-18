https://ukraina.ru/20240118/1052753481.html

Глобальный дефицит оружия, взрывы, незавидная судьба беженцев. Главное на Украине на утро 18 января

Глобальный дефицит оружия, взрывы, незавидная судьба беженцев. Главное на Украине на утро 18 января - 18.01.2024 Украина.ру

Глобальный дефицит оружия, взрывы, незавидная судьба беженцев. Главное на Украине на утро 18 января

Украина.ру, 18.01.2024

2024-01-18T09:00

2024-01-18T09:00

2024-01-18T10:42

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Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, чтобы выдержать войну с армией России. На территории Украины раздаются взрывы, ВСУ сдаются в плен. Украинских беженцев в Европе скоро начнут ограничивать в правахПрезидент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов Военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией."Артиллерия, например, 155-го калибра. Весь мир, продакшен всех компаний, которые генерируют производство артснаряда 155-го калибра, недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией на Украине... В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе.Он также поделился соображениями насчет того, что будет в случае прекращения помощи Запада.Ранее о серьезной нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ заявлял заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии телеканалу Би-би-си. По словам замминистра, Киев пытается решить проблему дефицита снарядов путем массового производства беспилотников.В октябре командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко отмечал, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию. По его словам, у ВСУ такого ресурса нет.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 14 января подчеркивал, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства.Группа французских сенаторов в докладе на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине и сохранении российскими силами наступательной позиции.Темпы производства боеприпасов на Украине остаются недостаточными, отметили депутаты.Глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен обратил внимание на то, что Франция производит за год столько снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней.По словам Перрена, выступление которого размещено на сайте сената, ВСУ ежедневно выпускают 5-8 тысяч снарядов этого калибра. Франция же выпускает 20 тысяч подобных снарядов. Такое число снарядов Украина использует в течение трех-четырех дней, подытожил сенатор.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби указал, что Украина на фоне отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства ПВО, других ей хватит на два-три месяца."Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.Кирби добавил, что он был бы удивлен, если бы украинское командование не принимало в расчет неопределенность с западной военной помощью при дальнейшем планировании кампании.Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер также отметил, что ситуация на Украине уже меняется в худшую для Киева сторону, и без быстрого решения конгресса США по предоставлению новой помощи положение дел может необратимо измениться.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем."Посмотрим", - сказал республиканец, когда в интервью CNN его спросили, будет ли в итоге украинское финансирование одобрено палатой.Утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.Джонсон дал понять, что, помимо этого, ждет от администрации изложения стратегии действий на Украине, определения конечных целей и обеспечения контроля за выделяемыми средствами. Статус-кво, где все это отсутствует, спикера не устраивает.Взрывы и плененные вэсэушникиСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с утра в четверг воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов информировал о взрывах в Хмельницкой области.Тот же телеканал сообщил о взрывах в Снигиревке.Украинское издание "Страна" написало о взрывах, прогремевших в городе Чугуев в Харьковской области. Там сигнал воздушной тревоги звучит с вечера среды.Власти подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона сообщили о нескольких взрывах в городе."В Херсоне снова громко!" - написал в телеграм-канале назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.Он добавил, что теперь в городе наблюдаются перебои с электричеством.Ранее СМИ и власти уже сообщали о взрывах в городе.Накануне поздним вечером взрывы также раздавались в Павлограде Днепропетровской области и в Сумах. Там воздушная тревога также звучала с вечера предыдущего дня.Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин увидел признак успеха кампании Вооруженных сил РФ в действиях бойцов Вооруженных сил Украины."У нас есть успехи, мы находимся в активной фазе, продвигаемся по всем направлениям, в этом нет никакого сомнения. Краснолиманское тоже весьма важное, и реакцией стало то, что военнослужащие ВСУ довольно активно сдаются в плен. Это, конечно, показатель результата ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения", — объяснил он.Ранее политолог, военный эксперт Алексей Живов заявил, что число сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло. Специалист объяснил, что это связано с усилением мобилизации на Украине."Сейчас все больше бойцов ВСУ сдаются в плен, выбирают жизнь, потому что многие из военнослужащих ВСУ были насильно мобилизованы в армию, и воевать не хотели, не собираются и не умеют. Если им предоставляется возможность сдавать в плен на нормальных, гуманных условиях, то, конечно, они это делают", — сказал эксперт, отметив при этом, что бойцы Вооруженных сил РФ сдаются в плен редко.На днях военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении. Марочко уточнил, что несколько случаев самовольного бегства украинских военных с позиций зарегистрировали под Красным Лиманом. По его словам, солдаты бежали в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки. Среди других причин Марочко назвал заметное падение боевого потенциала подразделений ВСУ, а также успехи российских военных.Беда украинских беженцевУкраинских беженцев в Европе скоро начнут ограничивать в правах. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.Ранее эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон заявил, что в европейских странах находится почти 800 тысяч украинских мужчин, которые "сбежали из Украины, как трусы", и предложил выдать их обратно, чтобы "они сражались за Украину"."Подобные персонажи бьются в истерике, осознавая, что Россия побеждает, и земли постукраинского пространства будут освобождены от нацистов, и никакого реванша фашизма не получится. Напомню, Яак Мадисон видит в нацизме много позитивного. Что касается украинских беженцев, то для них в Европе наступают по-настоящему темные времена. Они стали заложниками русофобских западных режимов, которые в прямом смысле объявили на них охоту", - сказал Рогов.По его словам, период эйфории Европы от Украины прошел, и теперь помогать украинским беженцам стало немодно, так как они всегда были чужими и второсортными людьми для европейцев.По данным на конец октября прошлого года в Евросоюзе было зарегистрировано 4,16 миллиона украинцев, пользующихся временным убежищем. Больше всего украинских беженцев в Германии — около 1,17 миллиона граждан Украины, Польша занимает второе место с 957 тысячами украинцев.Глава Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA) Нина Грегори предупреждала, что 2024 год будет непростым, так как мир становится "все более нестабильным".Осенью министр финансов ФРГ Кристиан Линднер допускал сокращение пособий для беженцев.Несмотря ни на что люди бегут из страны, так как оставшихся украинцев власти кидают в бой без должной подготовки, оружия, для храбрости им часто дают наркотические вещества. Так, издание Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога указало, что на Украине проводятся исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской НКО, ради повышения эффективности ВСУ на поле боя.По информации издания, глава американской НКО "Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков" Рик Доблин заявил, что организация помогла собрать средства для поддержки проекта по доставке ибогаина из Африки для военных исследований на Украине. Для запуска проекта на Украину отправился Дейна Бил, глава компании IboGrow. Психолог ВСУ Алексей Скиртач предоставил Билу письмо, чтобы он смог с наркотиками пройти через таможню."По инициативе Рика Доблина... мы связались с... ибогаиновой компанией IboGrow для снабжения украинских госпиталей для ветеранов и украинской армии... ибогаином для применения как при черепно-мозговых травмах, так и при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности", - приводит издание слова из письма Скиртача.Психолог подтвердил подлинность документа и заявил, что Украине нужно как можно больше ибогаина."Даже если война закончится сейчас, у нас будет слишком много "рэмбо", которые вернутся домой с линии фронта. Проблема будет намного более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой с войны во Вьетнаме", - добавил он.Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.

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https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, взрыв, украина, сша, россия, беженцы, владимир рогов, уклонисты, наркотики, франция, помощь, воздушная тревога