https://ukraina.ru/20240118/1052752594.html

"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле

"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле - 18.01.2024 Украина.ру

"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле

В апреле российские войска могут получить команду начать собственное наступление. К тому времени отечественный ВПК сделает все возможное, а ВС РФ пополнятся новыми частями. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-01-18T07:00

2024-01-18T07:00

2024-01-18T07:00

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россия

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харьков

купянское направление

оборона

ближний восток

тайвань

впк

всу

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Западная пропаганда активно раздувала информацию, что 15 января будет серьезная активизация ВС РФ на Купянском направлении с отвлекающим ударом на Харьков с территории Белгородской области, но этого не произошло, рассказал эксперт.Это делалось с целью отвлечь внимание от ситуации на Ближнем Востоке и переключить его на Россию, лишний раз обвинив ее в мифической "агрессии". Якобы она все бросит и будет наступать на Харьковском направлении, добавил он.Понятно, что сейчас армия РФ никуда наступать не планирует. А в апреле российским войскам останется только получить команду и идти вперед. К тому времени ВПК нарастит свою мощь, а ВС РФ пополнятся новыми частями, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html

россия

харьков

купянское направление

ближний восток

тайвань

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новости, россия, наступление, харьков, купянское направление, оборона, ближний восток, тайвань, впк, всу, сво, спецоперация