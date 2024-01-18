"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле - 18.01.2024 Украина.ру
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"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле
"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле - 18.01.2024 Украина.ру
"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле
В апреле российские войска могут получить команду начать собственное наступление. К тому времени отечественный ВПК сделает все возможное, а ВС РФ пополнятся новыми частями. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-01-18T07:00
2024-01-18T07:00
новости
россия
наступление
харьков
купянское направление
оборона
ближний восток
тайвань
впк
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Западная пропаганда активно раздувала информацию, что 15 января будет серьезная активизация ВС РФ на Купянском направлении с отвлекающим ударом на Харьков с территории Белгородской области, но этого не произошло, рассказал эксперт.Это делалось с целью отвлечь внимание от ситуации на Ближнем Востоке и переключить его на Россию, лишний раз обвинив ее в мифической "агрессии". Якобы она все бросит и будет наступать на Харьковском направлении, добавил он.Понятно, что сейчас армия РФ никуда наступать не планирует. А в апреле российским войскам останется только получить команду и идти вперед. К тому времени ВПК нарастит свою мощь, а ВС РФ пополнятся новыми частями, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html
россия
харьков
купянское направление
ближний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, наступление, харьков, купянское направление, оборона, ближний восток, тайвань, впк, всу, сво, спецоперация
Новости, Россия, наступление, Харьков, Купянское направление, оборона, Ближний Восток, Тайвань, ВПК, ВСУ, СВО, Спецоперация

"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле

07:00 18.01.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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В апреле российские войска могут получить команду начать собственное наступление. К тому времени отечественный ВПК сделает все возможное, а ВС РФ пополнятся новыми частями. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Западная пропаганда активно раздувала информацию, что 15 января будет серьезная активизация ВС РФ на Купянском направлении с отвлекающим ударом на Харьков с территории Белгородской области, но этого не произошло, рассказал эксперт.
Это делалось с целью отвлечь внимание от ситуации на Ближнем Востоке и переключить его на Россию, лишний раз обвинив ее в мифической "агрессии". Якобы она все бросит и будет наступать на Харьковском направлении, добавил он.
"Йемен и сектор Газа — это две основные точки напряженности в мире. Вопрос Тайваня сейчас отходит на второй план. Там все сложилось так, как устроит США. Я не думаю, что они именно сейчас хотят создавать очередной этап напряженности", - подчеркнул Подлесный.
Понятно, что сейчас армия РФ никуда наступать не планирует. А в апреле российским войскам останется только получить команду и идти вперед. К тому времени ВПК нарастит свою мощь, а ВС РФ пополнятся новыми частями, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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